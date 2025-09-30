BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Bleiben Sie mit unseren zeitnahen Einblicken in die nächste Krypto-Explosion auf dem Laufenden Sehen Sie sich unsere Live-Updates zur nächsten Krypto-Explosion für den 29.09.2025 an! Krypto ist derzeit unvorstellbar groß, eine fast 4 Billionen Dollar schwere Branche, die auf Weltherrschaft abzielt. Aktuelle Schlagzeilen berichten, dass Circle und Mastercard planen, USDC hinzuzufügen zu [...]Bleiben Sie mit unseren zeitnahen Einblicken in die nächste Krypto-Explosion auf dem Laufenden Sehen Sie sich unsere Live-Updates zur nächsten Krypto-Explosion für den 29.09.2025 an! Krypto ist derzeit unvorstellbar groß, eine fast 4 Billionen Dollar schwere Branche, die auf Weltherrschaft abzielt. Aktuelle Schlagzeilen berichten, dass Circle und Mastercard planen, USDC hinzuzufügen zu [...]

Nächste Krypto vor dem Explodieren Live News Heute: Zeitnahe Einblicke für Chart-Schnüffler (29.09.)

Von: Bitcoinist
2025/09/30 18:00
SecondLive
LIVE$0.00149-14.85%
CrypTalk
TALK$0.0267+18.66%
USDCoin
USDC$1-0.02%

Bleiben Sie mit unseren zeitnahen Einblicken über die nächste explodierende Kryptowährung auf dem Laufenden

Sehen Sie sich unsere Live-Updates zur nächsten explodierenden Kryptowährung für den 29.09.2025 an!

Krypto ist derzeit unvorstellbar groß, eine fast 4 Billionen Dollar schwere Branche, die auf Weltherrschaft abzielt.

Aktuelle Schlagzeilen berichten von Circle und Mastercard, die planen, USDC in globale Zahlungssysteme zu integrieren, Ethereum- und Bitcoin-Treasuries in Milliardenhöhe und Google, das seine eigene Blockchain aufbaut.

Bitcoin hat ein Allzeitwachstum von über 180.000.000%, Dogecoin über 43.000%, und einige der neuesten Presale-Coins pumpen oft 10x, 100x oder in seltenen Fällen sogar 1.000x.

Explosives Potenzial ist wahrscheinlich die beste Beschreibung für das, was wir heute im Krypto-Bereich sehen.

Schnellauswahl für Coins mit explosivem Potenzial

Logo Bitcoin Hyper ($HYPER) - Echtzeit-Layer-2-Lösung für die Skalierung von Bitcoin Start: Mai 2025 Presale beitreten Logo Maxi Doge ($MAXI) - Meme-Coin mit hoher Wirkung, aufgebaut auf Stärke, Staking & Überzeugung Start: Juli 2025 Presale beitreten Logo PepeNode ($PEPENODE) - Eine neue, gamifizierte Methode zum Mining, um Meme-Coin-Belohnungen zu verdienen Start: Februar 2025 Presale beitreten Logo Wall Street Pepe ($WEPE) - Stärkung von Privatanlegern mit viraler Meme-Energie & exklusiven Einblicken Start: Februar 2025 Presale beitreten Logo Best Wallet Token ($BEST) - Erhalten Sie einfachen, frühen Zugang zu neuen kuratierten Presale-Projekten Start: November 2024 Presale beitreten

Wenn Sie nach den neuesten Einblicken in die nächste explodierende Kryptowährung suchen, bleiben Sie dran. Wir aktualisieren diese Seite regelmäßig im Laufe des Tages, wenn wir die neuesten und besten Insider-Einblicke für Chart-Analysten und Händler erhalten, die nach der nächsten explodierenden Münze suchen.

Haftungsausschluss: Krypto ist eine hochriskante Investition, und Sie könnten Ihr Kapital verlieren. Unsere Inhalte dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Finanzberatung dar. Wir können Affiliate-Provisionen ohne zusätzliche Kosten für Sie verdienen. Bitcoin erobert 114.000 $ zurück — Maxi Doge Presale explodiert als nächste Kryptowährung, die durchstarten wird

29.09.2025 • 10:00 UTC

Bitcoin erobert 114.000 $ zurück, während der September sich dem Ende neigt und die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung wieder über 3,9 Billionen $ steigt.

BTC schloss bei etwa 113.985 $, nachdem es kurzzeitig 114.309 $ erreicht hatte. Investoren beobachten nun die Schlüsselniveaus bei 108.000 $ nach unten und eine stärkere Obergrenze nahe 117.000 $. Frühere Zyklen haben gezeigt, dass kurze, scharfe Bewegungen oft Schlagzeilen auslösen, die FOMO verursachen, was Investoren zu Altcoins und kleineren Assets treibt.

Unterdessen stieg der S&P 500 um 0,5% und der Nasdaq 100 um etwa 1%, wobei Gold gestern mit 3.854 $ pro Feinunze einen Rekordwert erreichte, was auf eine Zunahme der Risikobereitschaft der Anleger hindeutet. Die Goldpreisrallye hat den Wert der Goldbestände des US-Finanzministeriums nun auf über 1 Billion $ erhöht.

Die jüngste Zinssenkung der Fed um 25 Basispunkte, kombiniert mit dem steigenden Goldpreis, schafft einen fruchtbaren Boden für riskante Wetten wie Krypto. Bei einer erheblichen Menge an zirkulierendem Kapital wird erwartet, dass ein Teil davon auch in High-Beta-Assets wie Altcoins und Meme-Coins fließt.

Ein Highlight ist Maxi Doge ($MAXI) — ein Memecoin, der pure verrückte Energie kanalisiert: maximaler Hebel, maximaler Pump, maximale Kultur.

Lesen Sie hier in unserem detaillierten Leitfaden, wie Sie Maxi Doge ($MAXI) kaufen können.

Solana könnte vor der kommenden ETF-Entscheidung der SEC 250 $ erreichen und Snorter Token zu neuen Höhen führen

29.09.2025 • 10:00 UTC

$SOL erreichte gestern 213 $ nach einem Wachstum von 12% in den letzten drei Tagen und einem Anstieg opportunistischer Käufe.

Das wachsende Anlegervertrauen ist mit dem 10. Oktober verbunden, an dem die SEC über die erste Reihe von ETFs, einschließlich Solana, entscheidet.

Nate Geraci bezeichnet diese kommenden Wochen als "enorm" für Spot-Krypto-ETFs und läutet das Bullenhorn für alle ETFs auf der Liste, beginnend mit $SOL.

Nate Geraci heizt die X-Community bezüglich der kommenden SEC-Entscheidung auf

Alt-Text – Nate Geraci heizt die X-Community bezüglich der kommenden SEC-Entscheidung auf

Der auf Solana basierende Snorter Token ($SNORT), das Coin-Hunting-Projekt, das sich derzeit in einem 4,1 Millionen $ Presale befindet, hat auch viel von einer günstigen ETF-Entscheidung zu gewinnen.

Erfahren Sie hier mehr darüber, was Snorter Token ist

Verfasst von Bogdan Patru, Bitcoinist — https://bitcoinist.com/next-crypto-to-explode-live-news-september-30-2025/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4035+5.37%
Intuition
TRUST$0.2058-2.97%
Xrp Classic
XRPC$0.0007184+5.36%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02003+5.81%
Moonveil
MORE$0.004931-6.82%
Farcana
FAR$0.000553-6.27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Am Sonntag sorgten Privacy Coins für Aufsehen, als Zcash (ZEC) um 12,8% auf über 640 $ stieg, während Monero (XMR) um 21% zulegte und die Marke von 440 $ pro Coin überschritt. Privacy Tokens stehen derzeit eindeutig im Rampenlicht – und die Menge liebt es. Privacy-Coins setzen Rallye fort Nach einer kurzen Verschnaufpause am Samstag, die [...]
Zcash
ZEC$637.78+9.24%
Monero
XMR$408.02+8.80%
Nowchain
NOW$0.00209+2.45%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:53

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$106,329.12
$106,329.12$106,329.12

+2.47%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,642.44
$3,642.44$3,642.44

+3.60%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$167.22
$167.22$167.22

+2.88%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4085
$2.4085$2.4085

+3.99%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18182
$0.18182$0.18182

+2.10%