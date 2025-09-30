Nächste Krypto vor dem Explodieren Live News Heute: Zeitnahe Einblicke für Chart-Schnüffler (29.09.)

Bleiben Sie mit unseren zeitnahen Einblicken über die nächste explodierende Kryptowährung auf dem Laufenden

Sehen Sie sich unsere Live-Updates zur nächsten explodierenden Kryptowährung für den 29.09.2025 an!

Krypto ist derzeit unvorstellbar groß, eine fast 4 Billionen Dollar schwere Branche, die auf Weltherrschaft abzielt.

Aktuelle Schlagzeilen berichten von Circle und Mastercard, die planen, USDC in globale Zahlungssysteme zu integrieren, Ethereum- und Bitcoin-Treasuries in Milliardenhöhe und Google, das seine eigene Blockchain aufbaut.

Bitcoin hat ein Allzeitwachstum von über 180.000.000%, Dogecoin über 43.000%, und einige der neuesten Presale-Coins pumpen oft 10x, 100x oder in seltenen Fällen sogar 1.000x.

Explosives Potenzial ist wahrscheinlich die beste Beschreibung für das, was wir heute im Krypto-Bereich sehen.

Schnellauswahl für Coins mit explosivem Potenzial

Bitcoin Hyper ($HYPER) - Echtzeit-Layer-2-Lösung für die Skalierung von Bitcoin Start: Mai 2025 Presale beitretenMaxi Doge ($MAXI) - Meme-Coin mit hoher Wirkung, aufgebaut auf Stärke, Staking & Überzeugung Start: Juli 2025 Presale beitretenPepeNode ($PEPENODE) - Eine neue, gamifizierte Methode zum Mining, um Meme-Coin-Belohnungen zu verdienen Start: Februar 2025 Presale beitretenWall Street Pepe ($WEPE) - Stärkung von Privatanlegern mit viraler Meme-Energie & exklusiven Einblicken Start: Februar 2025 Presale beitretenBest Wallet Token ($BEST) - Erhalten Sie einfachen, frühen Zugang zu neuen kuratierten Presale-Projekten Start: November 2024 Presale beitreten

Wenn Sie nach den neuesten Einblicken in die nächste explodierende Kryptowährung suchen, bleiben Sie dran. Wir aktualisieren diese Seite regelmäßig im Laufe des Tages, wenn wir die neuesten und besten Insider-Einblicke für Chart-Analysten und Händler erhalten, die nach der nächsten explodierenden Münze suchen.

Krypto ist eine hochriskante Investition, und Sie könnten Ihr Kapital verlieren. Unsere Inhalte dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Finanzberatung dar. Wir können Affiliate-Provisionen ohne zusätzliche Kosten für Sie verdienen. Bitcoin erobert 114.000 $ zurück — Maxi Doge Presale explodiert als nächste Kryptowährung, die durchstarten wird

29.09.2025 • 10:00 UTC

Bitcoin erobert 114.000 $ zurück, während der September sich dem Ende neigt und die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung wieder über 3,9 Billionen $ steigt.

BTC schloss bei etwa 113.985 $, nachdem es kurzzeitig 114.309 $ erreicht hatte. Investoren beobachten nun die Schlüsselniveaus bei 108.000 $ nach unten und eine stärkere Obergrenze nahe 117.000 $. Frühere Zyklen haben gezeigt, dass kurze, scharfe Bewegungen oft Schlagzeilen auslösen, die FOMO verursachen, was Investoren zu Altcoins und kleineren Assets treibt.

Unterdessen stieg der S&P 500 um 0,5% und der Nasdaq 100 um etwa 1%, wobei Gold gestern mit 3.854 $ pro Feinunze einen Rekordwert erreichte, was auf eine Zunahme der Risikobereitschaft der Anleger hindeutet. Die Goldpreisrallye hat den Wert der Goldbestände des US-Finanzministeriums nun auf über 1 Billion $ erhöht.

Die jüngste Zinssenkung der Fed um 25 Basispunkte, kombiniert mit dem steigenden Goldpreis, schafft einen fruchtbaren Boden für riskante Wetten wie Krypto. Bei einer erheblichen Menge an zirkulierendem Kapital wird erwartet, dass ein Teil davon auch in High-Beta-Assets wie Altcoins und Meme-Coins fließt.

Ein Highlight ist Maxi Doge ($MAXI) — ein Memecoin, der pure verrückte Energie kanalisiert: maximaler Hebel, maximaler Pump, maximale Kultur.

Lesen Sie hier in unserem detaillierten Leitfaden, wie Sie Maxi Doge ($MAXI) kaufen können.

Solana könnte vor der kommenden ETF-Entscheidung der SEC 250 $ erreichen und Snorter Token zu neuen Höhen führen

29.09.2025 • 10:00 UTC

$SOL erreichte gestern 213 $ nach einem Wachstum von 12% in den letzten drei Tagen und einem Anstieg opportunistischer Käufe.

Das wachsende Anlegervertrauen ist mit dem 10. Oktober verbunden, an dem die SEC über die erste Reihe von ETFs, einschließlich Solana, entscheidet.

Nate Geraci bezeichnet diese kommenden Wochen als "enorm" für Spot-Krypto-ETFs und läutet das Bullenhorn für alle ETFs auf der Liste, beginnend mit $SOL.

Alt-Text – Nate Geraci heizt die X-Community bezüglich der kommenden SEC-Entscheidung auf

Der auf Solana basierende Snorter Token ($SNORT), das Coin-Hunting-Projekt, das sich derzeit in einem 4,1 Millionen $ Presale befindet, hat auch viel von einer günstigen ETF-Entscheidung zu gewinnen.

Erfahren Sie hier mehr darüber, was Snorter Token ist

Verfasst von Bogdan Patru, Bitcoinist — https://bitcoinist.com/next-crypto-to-explode-live-news-september-30-2025/