Neuer Steuergesetzentwurf in den USA zu Bitcoin und Kryptowährungen eingeführt! Hier ist, was Sie wissen müssen...

Von: BitcoinEthereumNews
2025/10/04 02:44

Während der Regierungsstillstand und seine möglichen Auswirkungen das Hauptthema in den USA waren, kam ein überraschendes Gesetz aus dem Bundesstaat New York.

Dementsprechend schlägt ein in New York eingeführter Gesetzentwurf eine gestaffelte Stromsteuer für Kryptowährung Miner vor.

An diesem Punkt haben die New Yorker Senatorin Liz Krueger und Parlamentsmitglied Anna Kelles den Gesetzentwurf S8518 eingebracht, der eine Stromverbrauchssteuer für Bitcoin (BTC) Mining-Unternehmen einführen würde, die erhebliche Energiemengen verbrauchen.

Laut dem Gesetzentwurf werden Miner, die jährlich bis zu 2,25 Millionen Kilowattstunden (kWh) verbrauchen, nicht besteuert.

Für BTC-Mining-Unternehmen mit einem Verbrauch über diesem Schwellenwert wird eine Abgabe von zwei Cent pro kWh für den Verbrauch zwischen 2,26 Millionen und 5 Millionen kWh, drei Cent für den Verbrauch zwischen 5 Millionen und 10 Millionen kWh, vier Cent für den Verbrauch bis zu 20 Millionen kWh und fünf Cent für den Verbrauch über 20 Millionen kWh vorgeschlagen.

Die Steuereinnahmen fließen in das staatliche Energiehilfsprogramm zur Unterstützung von Haushalten mit niedrigem und mittlerem Einkommen.

Im Gegensatz dazu werden Miner, die erneuerbare Energiequellen nutzen, nicht besteuert.

Die Organisation stellte fest, dass die Krypto-Mining-Branche mit sinkender Rentabilität konfrontiert ist und deutete an, dass die Verabschiedung eines solchen Gesetzes die Miner dazu bringen könnte, New York zu verlassen.

Senatorin Liz Krueger sagte in einer Erklärung:

"Dieser Gesetzentwurf wird sicherstellen, dass Miner, die die Stromrechnungen der New Yorker erhöhen, ihren gerechten Anteil zahlen und gleichzeitig direkte Unterstützung für Haushalte bieten, die mit hohen Stromrechnungen zu kämpfen haben.

Die Ankunft von Mining-Anlagen verursacht zusätzliche jährliche Stromkosten von etwa 79 Millionen Dollar für Einwohner und 165 Millionen Dollar für kleine Unternehmen.

*Dies ist keine Anlageberatung.

Folgen Sie jetzt unserem Telegram und Twitter Account für exklusive Nachrichten, Analysen und On-Chain Daten!

Quelle: https://en.bitcoinsistemi.com/new-tax-bill-introduced-in-the-us-concerning-bitcoin-and-cryptocurrencies-heres-what-you-need-to-know/

