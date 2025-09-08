BörseDEX+
Neuer Entwurf des CLARITY-Gesetzes könnte Bitcoin- und Krypto-Entwickler vor vergangener Haftung schützen

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 23:35
Am Freitag veröffentlichte der Bankenausschuss des US-Senats seinen neuesten Entwurf des CLARITY Act (CLARITY), in dem er eine Änderung des 18 U.S. Code § 1960(a) vorschlägt, die festlegt, dass nur Krypto-Entwickler oder Anbieter, die "wissentlich Kontrolle über Währung, Gelder oder andere Werte ausüben, die als Ersatz für Währung dienen", als Geldüberweisungsunternehmen behandelt werden sollen.

Die erste Seite der neuesten Version von CLARITY des Bankenausschusses des Senats.

Darüber hinaus würde diese Änderung nicht nur Bitcoin- und Krypto-Entwickler nach der Verabschiedung eines Gesetzes mit dieser Formulierung schützen, sondern auch besagte Entwickler rückwirkend schützen.

In Abschnitt 501 des Titels V des Entwurfs mit dem Titel "Schutz von Software-Entwicklern und Software-Innovation" heißt es, dass "dieser Abschnitt und die durch diesen Abschnitt vorgenommenen Änderungen auf Handlungen anwendbar sind, die vor, am oder nach dem Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes stattfinden."

Eine positive Entwicklung für Tornado Cash-Entwickler Roman Storm

Wenn diese Formulierung in eine Version des Gesetzes aufgenommen wird, die in Kraft tritt, könnte der Tornado Cash-Entwickler Roman Storm, der im letzten Monat für schuldig befunden wurde, ein nicht lizenziertes Geldüberweisungsgeschäft betrieben zu haben, davon profitieren.

Storm hat laut Berichten von Eleanor Terrett angedeutet, dass er plant, gegen das Schuldurteil Berufung einzulegen.

Wenn CLARITY Gesetz wird und die Formulierung bezüglich des rückwirkenden Entwicklerschutzes in den verabschiedeten Gesetzesentwurf aufgenommen wird, sollte Storms Rechtsteam theoretisch keine Probleme haben, in der Berufungsinstanz zu gewinnen.

Leider wird dies den Samourai Wallet-Entwicklern nicht helfen, wenn CLARITY mit den rückwirkenden Schutzmaßnahmen verabschiedet wird, da diese im Juli einen Vergleich wegen des Betreibens eines nicht lizenzierten Geldüberweisungsgeschäfts akzeptiert haben.

Weiterer Schutz für Entwickler von nicht-verwahrenden Krypto-Technologien

Dieser jüngste Entwurf von CLARITY legt auch fest, dass Entwickler oder Anbieter von "nicht-kontrollierender" (nicht-verwahrender) Krypto-Technologie gemäß 31 U.S. Code § 5330 nicht als Geldüberweisungsunternehmen behandelt werden sollen. Dies würde ebenfalls rückwirkend angewendet werden.

Nicht-kontrollierende Entwickler werden definiert als diejenigen, die "Distributed-Ledger-Dienste erstellen oder daran arbeiten, die im normalen Geschäftsbetrieb nicht das gesetzliche Recht der einseitigen und unabhängigen Fähigkeit haben, Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten, auf die Benutzer Anspruch haben, zu kontrollieren, auf Anfrage zu initiieren oder durchzuführen, ohne die Zustimmung, Einwilligung oder Anweisung einer anderen dritten Partei."

Die Definition gilt für Entwickler von Krypto-Diensten, Software oder Hardware, die Kunden dabei helfen, die Selbstverwahrung und sichere Aufbewahrung digitaler Vermögenswerte zu erleichtern.

Was kommt als Nächstes?

Der Kongress ist seit dem 02.09.2025 wieder in Sitzung, und der Bankenausschuss des US-Senats plant, CLARITY weiterhin zu priorisieren, nachdem er Beiträge zum Gesetzentwurf von vielen Mitgliedern der Krypto-Branche entgegengenommen hat.

"Dieser Gesetzesentwurf spiegelt das Feedback von Hunderten von Interessenvertretern zu einer breiten Palette von Fragen im Rahmen der Anfrage nach Informationen (RFI) zum Diskussionsentwurf vom Juli wider", sagte ein Sprecher des Bankenausschusses des Senats gegenüber Bitcoin Magazine. "Vorsitzender Scott, Senatorin Lummis und ihre Kollegen werden weiterhin überparteilich zusammenarbeiten, um ein Endprodukt zu liefern, das Investoren schützt, Innovation fördert und die Zukunft der digitalen Finanzen in Amerika verankert."

Derzeit stehen keine Anhörungen zu dem Gesetzentwurf im Kalender des Bankenausschusses des Senats.

Quelle: https://bitcoinmagazine.com/legal/new-clarity-act-draft-could-shield-bitcoin-and-crypto-developers-from-past-liability

