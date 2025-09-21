Neurolov schließt sich Novastro an, um tokenisierte RWAs mit dezentralisiertem KI-Computing zu kombinieren

Neurolov, eine dezentralisierte KI-Rechenplattform und GPU-Marktplatz, hat sich mit Novastro, einem Blockchain-Ökosystem, zusammengeschlossen, um RWAs (reale Vermögenswerte) On-Chain bereitzustellen. Die Partnerschaft zielt darauf ab, die realen Vermögenswerte (RWAs) und die von der Community geführte dezentralisierte Rechenleistung zu verbinden. Wie Neurolov in seiner offiziellen Social-Media-Ankündigung mitteilte, besteht das Hauptziel dieser Entwicklung darin, den RWA-Sektor mit KI-gesteuerten Rechenressourcen voranzubringen. Darüber hinaus konzentriert sich die Initiative auch auf die Erweiterung der Akzeptanz der $XNL- und $NLOV-Token.
Neurolov x Novastro Allianz vereint dezentralisierte KI und Tokenized KI
Die Partnerschaft zwischen Neurolov und Novastro berücksichtigt die Fusion der Community-gesteuerten dezentralisierten KI-Rechenleistung und der RWA-Finanzen. Daher wird erwartet, dass dieser Schritt einen robusten Präzedenzfall für die Kombination von Tokenized Finance und dezentralisierter KI innerhalb des sich schnell entwickelnden dezentralen Ökosystems schafft. Damit nutzt die Entwicklung die dezentralisierten Rechenfunktionen von Neurolov mit der Expertise von Novastro in Tokenized RWAs. Diese inklusive Synergie profitiert von den Stärken beider Plattformen, um eine skalierbare Infrastruktur bereitzustellen, die Benutzer, Investoren und Entwickler unterstützt.
Stärkung von Erfindern und Community durch RWA-KI-Integration
Laut Neurolov verstärkt die Zusammenarbeit mit Novastro den gemeinschaftszentrierten Ansatz. Durch die Kombination der dezentralisierten Recheninfrastruktur mit der nächsten Generation von Tokenized Finance beabsichtigen die Kooperationspartner, Kunden mit ausgewogenen Verdienstmodellen zu stärken und gleichzeitig das langfristige Ökosystemwachstum zu fördern. Gleichzeitig ist die Initiative darauf ausgerichtet, Teilnahmebarrieren zu minimieren und institutionellen und privaten Anlegern die Nutzung neuer Einkommensgenerierungswege zu ermöglichen.
Quelle: https://blockchainreporter.net/neurolov-joins-novastro-to-combine-tokenized-rwas-with-decentralized-ai-compute/