Neurolov schließt sich Novastro an, um tokenisierte RWAs mit dezentralisiertem KI-Computing zu kombinieren

Neurolov, eine dezentralisierte KI-Compute-Plattform und GPU-Marktplatz, hat sich mit Novastro, einem Blockchain-Ökosystem, zusammengetan, um RWAs On-Chain bereitzustellen. Die Partnerschaft zielt darauf ab, die realen Vermögenswerte (RWA) und das Community-geführte dezentralisierte Computing zu verbinden. Wie von Neurolov in seiner offiziellen Social-Media-Ankündigung enthüllt wurde, ist das Hauptziel dieser Entwicklung, den RWA-Sektor mit KI-gesteuerten Rechenressourcen voranzubringen. Darüber hinaus konzentriert sich die Initiative auch auf die Erweiterung der Akzeptanz von $XNL- und $NLOV-Tokens. Gemeinsam:✔️ Stärken wir Tokenized reale Vermögenswerte mit dezentralisiertem KI-Computing✔️ Erweitern wir die $NLOV + $XNL Akzeptanz über Multi-Chain… pic.twitter.com/rvzOW2L9TB — Neurolov (@neurolov) 20.09.2025 Neurolov x Novastro Allianz vereint dezentralisierte KI und Tokenized KI Die Partnerschaft zwischen Neurolov und Novastro berücksichtigt die Fusion des Community-getriebenen dezentralisierten KI-Computings und der RWA-Finanzierung. Daher wird erwartet, dass dieser Schritt einen robusten Präzedenzfall für die Kombination von Tokenized Finance und dezentralisierter KI innerhalb des sich schnell entwickelnden Blockchain-Ökosystems schafft. Damit nutzt die Entwicklung die dezentralisierten Compute-Funktionalitäten von Neurolov mit der Expertise von Novastro in Tokenized RWAs. Diese inklusive Synergie profitiert von den Stärken beider Plattformen, um eine skalierbare Infrastruktur bereitzustellen, die Benutzer, Investoren und Entwickler unterstützt. Stärkung von Erfindern und Community durch RWA-KI-Integration Laut Neurolov verstärkt die Zusammenarbeit mit Novastro den Community-zentrierten Ansatz. Durch die Kombination der dezentralisierten Compute-Infrastruktur mit der nächsten Generation von Tokenized Finance beabsichtigen die Kooperationspartner, Kunden mit ausgewogenen Ertragsmodellen zu stärken und gleichzeitig das langfristige Ökosystemwachstum zu fördern. Gleichzeitig ist die Initiative darauf ausgerichtet, Teilnahmebarrieren zu minimieren und institutionellen sowie privaten Anlegern neue Einkommensgenerierungswege zu ermöglichen. Neurolov schließt sich Novastro an, um tokenisierte RWAs mit dezentralisiertem KI-Computing zu kombinieren

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/21 15:05
Neurolov, eine dezentralisierte KI-Rechenplattform und GPU-Marktplatz, hat sich mit Novastro, einem Blockchain-Ökosystem, zusammengeschlossen, um RWAs (reale Vermögenswerte) On-Chain bereitzustellen. Die Partnerschaft zielt darauf ab, die realen Vermögenswerte (RWAs) und die von der Community geführte dezentralisierte Rechenleistung zu verbinden. Wie Neurolov in seiner offiziellen Social-Media-Ankündigung mitteilte, besteht das Hauptziel dieser Entwicklung darin, den RWA-Sektor mit KI-gesteuerten Rechenressourcen voranzubringen. Darüber hinaus konzentriert sich die Initiative auch auf die Erweiterung der Akzeptanz der $XNL- und $NLOV-Token.

Neurolov x Novastro Allianz vereint dezentralisierte KI und Tokenized KI

Die Partnerschaft zwischen Neurolov und Novastro berücksichtigt die Fusion der Community-gesteuerten dezentralisierten KI-Rechenleistung und der RWA-Finanzen. Daher wird erwartet, dass dieser Schritt einen robusten Präzedenzfall für die Kombination von Tokenized Finance und dezentralisierter KI innerhalb des sich schnell entwickelnden dezentralen Ökosystems schafft. Damit nutzt die Entwicklung die dezentralisierten Rechenfunktionen von Neurolov mit der Expertise von Novastro in Tokenized RWAs. Diese inklusive Synergie profitiert von den Stärken beider Plattformen, um eine skalierbare Infrastruktur bereitzustellen, die Benutzer, Investoren und Entwickler unterstützt.

Stärkung von Erfindern und Community durch RWA-KI-Integration

Laut Neurolov verstärkt die Zusammenarbeit mit Novastro den gemeinschaftszentrierten Ansatz. Durch die Kombination der dezentralisierten Recheninfrastruktur mit der nächsten Generation von Tokenized Finance beabsichtigen die Kooperationspartner, Kunden mit ausgewogenen Verdienstmodellen zu stärken und gleichzeitig das langfristige Ökosystemwachstum zu fördern. Gleichzeitig ist die Initiative darauf ausgerichtet, Teilnahmebarrieren zu minimieren und institutionellen und privaten Anlegern die Nutzung neuer Einkommensgenerierungswege zu ermöglichen.

Umair Younas ist ein Kryptowährungs-Content-Autor, der seit 2019 mit dieser Arbeit verbunden ist. Hier bei Blockchainreporter fungiert er als Nachrichtenautor und Artikelschreiber.

Quelle: https://blockchainreporter.net/neurolov-joins-novastro-to-combine-tokenized-rwas-with-decentralized-ai-compute/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

