Neurolov schließt sich Novastro an, um tokenisierte RWAs mit dezentralisiertem KI-Computing zu kombinieren

Neurolov, eine dezentralisierte KI-Compute-Plattform und GPU-Marktplatz, hat sich mit Novastro, einem Blockchain-Ökosystem, zusammengetan, um RWAs On-Chain bereitzustellen. Die Partnerschaft zielt darauf ab, die realen Vermögenswerte (RWA) und das Community-geführte dezentralisierte Computing zu verbinden. Wie von Neurolov in seiner offiziellen Social-Media-Ankündigung enthüllt wurde, ist das Hauptziel dieser Entwicklung, den RWA-Sektor mit KI-gesteuerten Rechenressourcen voranzubringen. Darüber hinaus konzentriert sich die Initiative auch auf die Erweiterung der Akzeptanz von $XNL- und $NLOV-Tokens. ⚡ Große Neuigkeiten für die Community ⚡ Wir gehen offiziell eine Partnerschaft mit @Novastro_xyz ein, um Community-Powered Compute + RWA Finance zu verbinden. Gemeinsam:✔️ Stärken wir Tokenized reale Vermögenswerte mit dezentralisiertem KI-Computing✔️ Erweitern wir die $NLOV + $XNL Akzeptanz über Multi-Chain… pic.twitter.com/rvzOW2L9TB — Neurolov (@neurolov) 20.09.2025 Neurolov x Novastro Allianz vereint dezentralisierte KI und Tokenized KI Die Partnerschaft zwischen Neurolov und Novastro berücksichtigt die Fusion des Community-getriebenen dezentralisierten KI-Computings und der RWA-Finanzierung. Daher wird erwartet, dass dieser Schritt einen robusten Präzedenzfall für die Kombination von Tokenized Finance und dezentralisierter KI innerhalb des sich schnell entwickelnden Blockchain-Ökosystems schafft. Damit nutzt die Entwicklung die dezentralisierten Compute-Funktionalitäten von Neurolov mit der Expertise von Novastro in Tokenized RWAs. Diese inklusive Synergie profitiert von den Stärken beider Plattformen, um eine skalierbare Infrastruktur bereitzustellen, die Benutzer, Investoren und Entwickler unterstützt. Stärkung von Erfindern und Community durch RWA-KI-Integration Laut Neurolov verstärkt die Zusammenarbeit mit Novastro den Community-zentrierten Ansatz. Durch die Kombination der dezentralisierten Compute-Infrastruktur mit der nächsten Generation von Tokenized Finance beabsichtigen die Kooperationspartner, Kunden mit ausgewogenen Ertragsmodellen zu stärken und gleichzeitig das langfristige Ökosystemwachstum zu fördern. Gleichzeitig ist die Initiative darauf ausgerichtet, Teilnahmebarrieren zu minimieren und institutionellen sowie privaten Anlegern neue Einkommensgenerierungswege zu ermöglichen. 