Near Foundation enthüllt AI Delegates zur Steigerung der DAO-Wahlbeteiligung

TLDR

Near Foundation entwickelt KI-gesteuerte digitale Zwillinge, um DAO-Mitglieder bei Governance-Abstimmungen zu vertreten.

Die KI-Delegierten lernen Benutzerpräferenzen und stimmen in deren Namen ab, um die Beteiligung in DAOs zu erhöhen.

Lane Rettig von der Near Foundation betont, dass kritische Entscheidungen weiterhin menschliches Eingreifen erfordern werden.

Die KI-Delegierten werden zunächst große Gruppen mit ähnlichen Präferenzen bedienen, bevor sie zur individuellen Vertretung übergehen.

Das KI-Tool Pulse der Near Foundation verfolgt bereits die Stimmungsanalyse der Community und fasst Diskussionen auf Plattformen wie Discord zusammen.

Die Near Foundation arbeitet an einem innovativen KI-gesteuerten System, das darauf abzielt, Governance-Abstimmungen zu revolutionieren. Dieses System wird "digitale Zwillinge" einsetzen, die im Namen von Mitgliedern der Dezentralen Autonomen Organization (DAO) handeln, um die Wählerbeteiligung zu erhöhen. Die Stiftung entwickelt diese KI-Delegierten, um häufige Probleme wie Wählerapathie und Zentralisierung in DAOs zu lösen.

Near Foundation enthüllt KI für Governance-Abstimmungen

Die Near Foundation zielt darauf ab, die geringe Wahlbeteiligung in vielen DAOs anzugehen. Lane Rettig, ein Forscher der Stiftung, erklärte das Konzept der KI-Delegierten während eines Interviews auf der Token2049-Konferenz in Singapur. Laut Rettig werden die KI-gesteuerten Delegierten Benutzerpräferenzen erlernen und entsprechend abstimmen. Dieser Prozess ermöglicht schnelle und effiziente Governance-Entscheidungen und verwandelt Abstimmungen in ein "mathematisches Problem", das fast sofort ausgeführt werden kann.

Rettig glaubt, dass KI-Delegierte die Notwendigkeit menschlicher Beteiligung am Abstimmungsprozess eliminieren könnten. Er betonte jedoch, dass einige Entscheidungen, wie Mittelzuweisungen oder Strategieänderungen, weiterhin menschliches Urteilsvermögen erfordern würden. "Bei kritischen Entscheidungen sollte immer ein Mensch im Entscheidungskreislauf sein", erklärte Rettig. Während die KI-Delegierten die Wähler anstoßen würden, würden sie in bestimmten Situationen nicht die menschliche Entscheidungsfindung ersetzen.

Das System befindet sich noch in der Entwicklung, und die Near Foundation plant, es stufenweise einzuführen. Zunächst werden KI-Delegierte Gruppen mit ähnlichen Abstimmungspräferenzen vertreten. Mit der Weiterentwicklung der Technologie wird sie individuelle Delegierte für jedes Mitglied und möglicherweise sogar KI-gesteuerte CEOs für Governance-Zwecke anbieten.

Herausforderungen und Potenzial der KI-gesteuerten Governance

AI Agents machen bereits bedeutende Fortschritte in der Kryptowährungsbranche, wobei Tausende von Agenten mit verschiedenen Plattformen und Protokollen interagieren. Die Near Foundation zielt darauf ab, dieses Konzept zu erweitern, indem sie AI Agents für Governance-Abstimmungen einsetzt. Die Stiftung hat auch Pulse entwickelt, ein KI-Tool, das die Stimmungsanalyse der Community verfolgt und Diskussionen von Plattformen wie Discord zusammenfasst.

Trotz der potenziellen Vorteile bergen KI-Delegierte Risiken. Einige Kritiker argumentieren, dass diese Agenten Benutzerpräferenzen falsch interpretieren oder sogar fehlerhafte Entscheidungen treffen könnten. Rettig erkannte diese Bedenken an und erklärte, dass ein Fehler eines KI-Delegierten auf ein Problem mit seinem Kontext hinweist. Er fügte hinzu, dass das Trainingsmodell für diese Delegierten kryptografische Beweise enthalten würde, um Transparenz und Übereinstimmung mit den Werten der Benutzer zu gewährleisten.

Die Near Foundation plant, mit einfacheren Aufgaben für KI-Delegierte zu beginnen, wie der Beratung zu Vorschlägen und der Bereitstellung von Kontext für Abstimmungsentscheidungen. Im Laufe der Zeit wird sich das System weiterentwickeln, um komplexere Governance-Aufgaben zu bewältigen. Rettig sieht das letztendliche Ziel der Governance als einen effizienten, automatisierten Prozess, bei dem KI-Delegierte schnell auf der Grundlage vorhergesagter Präferenzen abstimmen können.

