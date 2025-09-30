Der Kryptomarkt sendet scharfe Signale aus drei sehr unterschiedlichen Ecken, aber nur eine sticht als beste Krypto-Investition hervor. World Liberty Financial (WLFI) hat gerade eine 99,8%ige Rückkaufabstimmung bestanden, um nach einem 40%igen Rückgang das Angebot zu verbrennen - eine mutige angebotsseitige Verschiebung, die das Vertrauen wiederherstellen soll. Near Protocol (NEAR) durchbrach den Widerstand bei 3,20 $, was Prognosen eines Anstiegs in Richtung 38 $ bis 40 $ auslöste, wenn das Momentum anhält.

Doch BlockDAG (BDAG) stiehlt die Show. Mit fast 415 Millionen $ im Vorverkauf und einer mehrjährigen Partnerschaft mit BWT Alpine in der Formel 1® beweist BlockDAG frühe Glaubwürdigkeit auf globaler Bühne. Mit nur 0,0013 $ bietet BlockDAG die seltene Kombination aus Akzeptanz, Markenbildung und günstigem Einstieg.

WLFI-Wähler genehmigen 99,8% Rückkaufplan

Die Token-Inhaber von World Liberty Financial (WLFI) haben mit überwältigender Mehrheit einen Vorschlag genehmigt, 100% der Liquiditätsgebühren des Projekts für den Rückkauf und die Verbrennung von WLFI auf offenen Märkten zu verwenden. Dieser Schritt zielt darauf ab, das Umlaufangebot zu reduzieren und engagierte Halter zu belohnen, nachdem WLFI nur wenige Tage nach seinem Start um fast 40% gefallen war. Zurückgekaufte Token werden über eine Burn-Adresse dauerhaft entfernt.

Durch diese Angebotskürzung könnte das Projekt den Wert für langfristige Investoren betonen. Wenn die Nachfrage stabil bleibt oder steigt, kann ein geringeres Token-Umlaufangebot die Preisauswirkungen verstärken. Für diejenigen, die nach der besten Kryptowährung zum Kauf mit Erholungspotenzial suchen, signalisiert diese Strategie, dass WLFI mehr als nur Korrekturen versucht; es versucht eine angebotsseitige Änderung, die die Stimmung verändern könnte.

Händler visieren Rally von 38-40 $ an, nachdem NEAR auf 3,20 $ steigt

NEAR Protocol (NEAR) stieg in 24 Stunden um mehr als 11% auf etwa 3,20 $, was es zu einem der stärksten Layer-1-Token heute macht. Das Handelsvolumen sprang um etwa 136% auf 669 Millionen $, was die Stärke hinter dem Zug bestätigt.

Analysten sagen, NEAR hat gerade einen großen Widerstand überwunden, was einen Weg eröffnet, der den Preis viel höher treiben könnte. Es gibt zunehmend Gespräche, dass NEAR in diesem Zyklus schließlich 38 $ oder 40 $ erreichen könnte, wenn das Momentum anhält. Unterstützungsstufen um 2,90 $ sind jetzt wichtig: Diese Zonen müssen halten, wenn NEAR scharfe Rückgänge vermeiden will.

Wenn Sie ein hohes Aufwärtspotenzial suchen, bietet NEAR ein seltenes Setup: starkes Volumen, sauberer Widerstandsbruch und klare Ziele weit über dem aktuellen Preis. NEAR jetzt zu beobachten, könnte eine Chance bieten, vor einem größeren Anstieg einzusteigen.

BlockDAG rast mit BWT Alpine F1® Power auf 100+ Blöcke pro Sekunde zu

BlockDAG beweist, dass Geschwindigkeit und Skalierbarkeit nicht nur Schlagworte, sondern messbare Realitäten sind. In einem ersten Schritt dieser Art hat sich dieses aufstrebende Layer-1-Netzwerk mit BWT Alpine F1® zusammengetan, dem Formel-1®-Team, das für Autos bekannt ist, die regelmäßig Geschwindigkeiten von über 300 km/h erreichen. Die Partnerschaft ist mehr als nur ein Branding-Spiel. Formel 1® steht für technische Exzellenz unter extremem Druck, und BlockDAG zeigt die gleiche Denkweise mit seiner DAG-plus-Proof-of-Work-Struktur, die entwickelt wurde, um über 100 Blöcke pro Sekunde zu verarbeiten, ohne Sicherheit oder Zuverlässigkeit zu opfern.

Das Timing könnte nicht schärfer sein. BlockDAG ist immer noch im Vorverkauf zu 0,0013 $, nachdem Batch 1 bei nur 0,001 $ eröffnet wurde, hat aber bereits fast 415 Millionen $ eingesammelt und mehr als 26,5 Milliarden Coins verkauft. Über 3 Millionen X1 Mobile Miner sind live, und 20.000 Miner werden in über 130+ Ländern ausgeliefert. Diese Kombination aus realer Infrastruktur und globaler Sichtbarkeit hebt BlockDAG als beste Kryptowährung zum Kauf für diejenigen ab, die Geschwindigkeit, Glaubwürdigkeit und frühes Aufwärtspotenzial suchen.

Investoren, die die Kraft der Narrative verstehen, wissen, dass diejenigen, die zögern, riskieren, ein Fenster zu verpassen, das über Nacht schließen könnte, und dass dies mehr als eine Partnerschaft ist. Es ist ein Signal, dass BlockDAG sich darauf vorbereitet, den nächsten Wachstumszyklus der Kryptowährung zu dominieren.

Abschließende Gedanken

Für Händler, die das WLFI-Token-Update und den NEAR-Breakout-Preis beobachten, präsentieren beide überzeugende Setups, aber keines entspricht BlockDAGs Umfang und Timing. WLFI signalisiert interne Überzeugung mit aggressiven Rückkäufen, während NEAR textbuchmäßige Preisaktionen mit Zielen nahe 40 $ liefert. Doch BlockDAG macht etwas Selteneres: Es verwandelt Vorverkaufs-Momentum in Mainstream-Anerkennung.

Mit fast 415 Millionen $ Einnahmen, über 26,5 Milliarden verkauften Coins, 3 Millionen aktiven Mobile Minern und einer Partnerschaft mit BWT Alpine in der Formel 1® operiert BlockDAG bereits auf einem Niveau, das viele Projekte nie erreichen. Der Vorverkaufspreis von 0,0013 $, gestiegen von 0,001 $ in Batch 1, bleibt ein Fenster in den nächsten großen Krypto-Zyklus. Unter diesen drei steht BlockDAG eindeutig als die beste Krypto-Investition da.

