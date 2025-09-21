Naomi sendet eine Nachricht nach Vaquers Sieg

SPRINGFIELD, MASSACHUSETTS – 15. SEPTEMBER: Stephanie Vaquer (Foto von Rich Freeda/WWE via Getty Images) WWE via Getty Images

Stephanie Vaquer wurde die neue WWE Women's Weltmeisterin nach einem sofortigen Klassiker mit Iyo Sky. Falls Sie es verpasst haben, werfen Sie einen Blick auf den Korkenzieher-Moonsault, der das Match beendete.

Glückwünsche strömten in den sozialen Medien nach dem historischen Moment ein. Aber nicht alle waren angenehm nach Vaquers großem Sieg. Die ehemalige Meisterin Naomi, auch bekannt als Trinity Fatu, postete auf X diesen urkomischen, typischen Beitrag, um die neue Meisterin zu trollen.

Es gibt einige ironische Elemente in dem Beitrag, aber er ist unterhaltsam und unterstreicht Naomis vollständige Beherrschung ihrer charismatischen Heel-Persona.

Für diejenigen, die spät zur Party kommen: Naomi war die Meisterin, aber sie erwartet ein Kind mit ihrem Ehemann Jimmy Uso, der am Samstagabend zusammen mit seinem Zwillingsbruder Jey ein Tag-Team-Match gegen The Vision (Bronson Reed und Bron Breakker) verlor.

Naomi hatte jahrelang gekämpft, um an die Spitze des Geschäfts zu gelangen und als Meisterin anerkannt zu werden, daher war das Timing ihrer Auszeit bittersüß. Naomi bezog sich auf ihre "Namensschilder", die Anpassungselemente, die die WWE jedem Champion erlaubt, um Titel zu personalisieren.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY – 03. AUGUST: Weltmeisterin Naomi macht ihren Einzug vor dem Triple Threat Match gegen Rhea Ripley und Iyo Sky während des WWE 2025 SummerSlam im MetLife Stadium am 03. August 2025 in East Rutherford, New Jersey. (Foto von Elsa/Getty Images) Getty Images

Naomis Rückkehrdatum wurde nicht besprochen, aber es könnte eine Weile dauern, alles in allem. Was das Match betrifft, sollte Naomis Beitrag nicht zu viel Aufmerksamkeit von einer spektakulären Darbietung von Vaquer und IYO ablenken. Diese beiden Frauen lieferten ein ausgezeichnetes Match, das das beste der gesamten Veranstaltung sein könnte.

Es ist schwierig, ein Match zusammenzustellen und die Erwartungen jedes Hardcore-Fans zu erfüllen. Aber genau das haben sie geschafft. Ich freue mich auf Naomis Rückkehr. Sie war auf ihrem Höhepunkt und es gibt keinen Grund zu glauben, dass sie nicht in der Lage sein wird, zu ihrer Form im Ring und am Mikrofon zurückzukehren, sobald sie wieder in Aktion tritt. Hier ein Blick auf alle Wrestlepalooza-Ergebnisse.