My Lovely Planet, das erste Web3-Spiel, das von Googles #WeArePlay-Initiative anerkannt wurde, hat eine strategische Partnerschaft mit Fußball-Ikone Hakan Çalhanoğlu und seiner Frau Sinem Çalhanoğlu angekündigt, um die Kampagne #PlayForTurkey zu starten. Die strategische Partnerschaft zwischen My Lovely Planet und Çalhanoğlu wird sich darauf konzentrieren, das Web3-Spiel in der realen Welt wirkungsvoller zu machen inmitten [...] Der Beitrag My Lovely Planet enthüllt #PlayForTurkey-Kampagne in Partnerschaft mit Fußball-Ikone Hakan Çalhanoğlu erschien zuerst auf Live Bitcoin News.

My Lovely Planet enthüllt #PlayForTurkey Kampagne in Partnerschaft mit Fußball-Ikone Hakan Çalhanoğlu

Von: LiveBitcoinNews
2025/09/19 12:19
  • My Lovely Planet, das erste von Googles #WeArePlay anerkannte Web3-Spiel, baut auf dem Erfolg von Candy Crush Saga auf, das weltweit über 3,5 Milliarden Downloads verzeichnet.
  • Die #PlayForTurkey-Kampagne wurde mit der Pflanzung von 10.000 Setzlingen gestartet, die von Çalhanoğlu in Kuşadası, Provinz Aydın, finanziert wurden
  • Die Zusammenarbeit zwischen Çalhanoğlu und My Lovely Planet wird weitere Initiativen und Überraschungen enthüllen, um die Spieler zu begeistern.

My Lovely Planet, das erste von Googles #WeArePlay-Initiative anerkannte Web3-Spiel, hat eine strategische Partnerschaft mit Fußballikone Hakan Çalhanoğlu und seiner Frau Sinem Çalhanoğlu angekündigt, um die #PlayForTurkey-Kampagne zu starten. Die strategische Partnerschaft zwischen My Lovely Planet und Çalhanoğlu wird sich darauf konzentrieren, das Web3-Spiel in der realen Welt wirkungsvoller zu gestalten, während es Mainstream-Akzeptanz findet.

"Der Fußball hat mir so viel gegeben, und jetzt möchte ich etwas zurückgeben, nicht nur an mein Land, sondern an die Welt", sagte Hakan Çalhanoğlu. "Mit My Lovely Planet können Fans Spaß haben und sich direkt mit mir zusammenschließen, um etwas zu bewirken, während sie das Spiel genießen. Gemeinsam können wir Gaming bedeutungsvoll machen."

Wichtige Details der PlayForTurkey-Kampagne von My Lovely Planet und Çalhanoğlu

Die PlayForTurkey-Kampagne wird sich zunächst auf die Einrichtung des Çalhanoğlu-Waldes konzentrieren, eine groß angelegte Wiederaufforstungsinitiative in Kuşadası, Provinz Aydın, Türkei, nach dem Waldbrand von 2024. Da My Lovely Game bereits mehr als 380.000 Bäume in der realen Welt gepflanzt hat, wird die PlayForTurkey-Kampagne sicherstellen, dass jede Aktion im Spiel zur Pflanzung weiterer Bäume beiträgt.

Wo der Çalhanoğlu-Wald angelegt wird 

"Wir bauen mehr als nur ein Spiel. Wir bauen eine Bewegung auf, bei der Unterhaltung reale Aktionen fördert. Das Kuşadası-Projekt ist erst der Anfang – und die Partnerschaft mit Hakan ermöglicht es uns, Millionen von Fans zu inspirieren, einen Unterschied zu machen, einen Download nach dem anderen", sagte Clément Le Bras, Gründer und CEO von My Lovely Planet. 

Der Çalhanoğlu-Wald wird vor Ort mit dem türkischen Tohum-Verband, Tohum Eğitim Kültür ve Doğa Derneği, geleitet. Um den Çalhanoğlu-Wald zu starten, wird die Fußballikone die Pflanzung von 10.000 Setzlingen finanzieren, die etwa 50 Fußballfelder bedecken werden.

Die strategische Zusammenarbeit wird sicherstellen, dass im Çalhanoğlu-Wald nur einheimische, widerstandsfähige Baumarten – wie Eiche und türkische Kiefer – gepflanzt werden. Darüber hinaus plant das Team von My Lovely Planet weitere "aufregende Überraschungen", um zu beweisen, dass Gaming "sowohl Spaß machen als auch bedeutungsvoll sein kann". 

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
PANews2025/11/10 07:02
Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Am Sonntag sorgten Privacy Coins für Aufsehen, als Zcash (ZEC) um 12,8% auf über 640 $ stieg, während Monero (XMR) um 21% zulegte und die Marke von 440 $ pro Coin überschritt. Privacy Tokens stehen derzeit eindeutig im Rampenlicht – und die Menge liebt es. Privacy-Coins setzen Rallye fort Nach einer kurzen Verschnaufpause am Samstag, die [...]
Coinstats2025/11/10 04:53

