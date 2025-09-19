My Lovely Planet enthüllt #PlayForTurkey Kampagne in Partnerschaft mit Fußball-Ikone Hakan Çalhanoğlu

My Lovely Planet, das erste von Googles #WeArePlay anerkannte Web3-Spiel, baut auf dem Erfolg von Candy Crush Saga auf, das weltweit über 3,5 Milliarden Downloads verzeichnet.

Die #PlayForTurkey-Kampagne wurde mit der Pflanzung von 10.000 Setzlingen gestartet, die von Çalhanoğlu in Kuşadası, Provinz Aydın, finanziert wurden

Die Zusammenarbeit zwischen Çalhanoğlu und My Lovely Planet wird weitere Initiativen und Überraschungen enthüllen, um die Spieler zu begeistern.

My Lovely Planet, das erste von Googles #WeArePlay-Initiative anerkannte Web3-Spiel, hat eine strategische Partnerschaft mit Fußballikone Hakan Çalhanoğlu und seiner Frau Sinem Çalhanoğlu angekündigt, um die #PlayForTurkey-Kampagne zu starten. Die strategische Partnerschaft zwischen My Lovely Planet und Çalhanoğlu wird sich darauf konzentrieren, das Web3-Spiel in der realen Welt wirkungsvoller zu gestalten, während es Mainstream-Akzeptanz findet.

"Der Fußball hat mir so viel gegeben, und jetzt möchte ich etwas zurückgeben, nicht nur an mein Land, sondern an die Welt", sagte Hakan Çalhanoğlu. "Mit My Lovely Planet können Fans Spaß haben und sich direkt mit mir zusammenschließen, um etwas zu bewirken, während sie das Spiel genießen. Gemeinsam können wir Gaming bedeutungsvoll machen."

Wichtige Details der PlayForTurkey-Kampagne von My Lovely Planet und Çalhanoğlu

Die PlayForTurkey-Kampagne wird sich zunächst auf die Einrichtung des Çalhanoğlu-Waldes konzentrieren, eine groß angelegte Wiederaufforstungsinitiative in Kuşadası, Provinz Aydın, Türkei, nach dem Waldbrand von 2024. Da My Lovely Game bereits mehr als 380.000 Bäume in der realen Welt gepflanzt hat, wird die PlayForTurkey-Kampagne sicherstellen, dass jede Aktion im Spiel zur Pflanzung weiterer Bäume beiträgt.

Wo der Çalhanoğlu-Wald angelegt wird

"Wir bauen mehr als nur ein Spiel. Wir bauen eine Bewegung auf, bei der Unterhaltung reale Aktionen fördert. Das Kuşadası-Projekt ist erst der Anfang – und die Partnerschaft mit Hakan ermöglicht es uns, Millionen von Fans zu inspirieren, einen Unterschied zu machen, einen Download nach dem anderen", sagte Clément Le Bras, Gründer und CEO von My Lovely Planet.

Der Çalhanoğlu-Wald wird vor Ort mit dem türkischen Tohum-Verband, Tohum Eğitim Kültür ve Doğa Derneği, geleitet. Um den Çalhanoğlu-Wald zu starten, wird die Fußballikone die Pflanzung von 10.000 Setzlingen finanzieren, die etwa 50 Fußballfelder bedecken werden.

Die strategische Zusammenarbeit wird sicherstellen, dass im Çalhanoğlu-Wald nur einheimische, widerstandsfähige Baumarten – wie Eiche und türkische Kiefer – gepflanzt werden. Darüber hinaus plant das Team von My Lovely Planet weitere "aufregende Überraschungen", um zu beweisen, dass Gaming "sowohl Spaß machen als auch bedeutungsvoll sein kann".