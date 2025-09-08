Mutuum Finance (MUTM) vs. Compound: Könnte dieses neue Kreditprotokoll die nächste Ära des DeFi definieren?

DeFi（Dezentralisierte Finanzen） hat mehrere Innovationswellen durchlaufen, wobei jede Welle Bemühungen definiert, neue Regeln für die Bewegung von Geldern auf einer Blockchain zu schaffen. Compound (COMP) war eines der ursprünglichen Protokolle des DeFi-Kreditwesens in seiner Anfangsphase und etablierte offene Märkte, auf denen Benutzer ohne Banken oder Vermittler einzahlen, ausleihen und Zinsen verdienen konnten. Bis 2025 bleibt Compound jedoch ein großer Akteur, aber seine Wachstumschancen erscheinen begrenzt. Dies hat neue Projekte wie Mutuum Finance (MUTM) ermöglicht, ein Token, das sowohl kostengünstig als auch innovativ ist und bereits als potenzieller Nachfolger der ursprünglichen Giganten von DeFi angepriesen wird.

Compound (COMP)

Als Compound 2018 gegründet wurde, war es eines der ersten Protokolle, das zeigte, dass dezentralisiertes Kreditwesen möglich war. Es war damals ein kreatives Konzept, das es ermöglichte, gegen Kryptowährungsbestände zu leihen, Zinsen zu verdienen und die Kryptowährungswerte in Liquiditätspools zu platzieren. Nach seiner Einführung als Governance-Token im Jahr 2020 war COMP ein Katalysator für den breiteren DeFi-Boom und wurde mit Yield-Farming verbunden.

Als es im Mai 2021 auf über 850 $ stieg, brachte COMP frühen Anwendern lebensverändernde Renditen. Der Token hat einen Marktwert in Milliardenhöhe und wird derzeit nahe 43 $ gehandelt. Obwohl es nach wie vor zu den beliebtesten DeFi-Tokens gehört, hat seine Fähigkeit, sich zu vervielfachen, seit den Durchbruchsjahren nachgelassen.

Tatsächlich hat sich Compound zu einem beliebten Protokoll entwickelt. Sein Marktwert hat wenig bis keinen Spielraum, um 20x oder 30x zu steigen, es hat eine gut etablierte Benutzerbasis und seine Mechanik wurde repliziert. Es ist wahrscheinlich, dass die explosiven Wachstumstage von COMP bereits hinter ihnen liegen, daher wird der Schwerpunkt auf Projekte in früheren Phasen gelegt, die Wachstumspotenzial haben.

Mutuum Finance (MUTM)

Mutuum Finance (MUTM) ist ein dezentralisiertes Kreditprotokoll, das sich derzeit im Vorverkauf befindet und das DeFi-Kreditwesen neu definieren wird. Phase 6 hat einen Token-Preis von nur 0,035 $; der tatsächliche Preis beim Start beträgt 0,06 $. Mehr als 16.100 Inhaber haben am Vorverkauf teilgenommen und haben bereits mehr als 15,4 Millionen $ bis heute aufgebracht, was auf eine hohe frühe Akzeptanz und wachsendes Anlegervertrauen hindeutet. Neben diesem Momentum wurde das Projekt bereits von CertiK geprüft und erhielt eine Bewertung von 95/100, eine der höchsten in einem Protokoll im Vorverkaufsstadium, und trägt erheblich zur Vertrauenswürdigkeit bei.

Investoren mögen sowohl niedrige Kosten als auch Expansionsaussichten. Ein aktuelles Beispiel dafür ist, dass eine Investition von 550 $ zum aktuellen Preis von 0,035 $ dem Investor etwa 15.700 MUTM-Tokens geben würde. Eine solche Zuteilung wäre beim offiziellen Startpreis von 0,06 $ fast 950 $ wert und würde fast 100 % gewinnen. Dieselbe Investition von 550 $ könnte auf etwa 5.500 $ steigen, wenn MUTM sein erstes kurzfristiges Ziel von 0,35 $ erreicht. Bis 2026 könnten dieselben Tokens auf fast 19.650 $ geschätzt werden, basierend auf längerfristigen Schätzungen, die darauf hindeuten, dass MUTM mit zunehmender Akzeptanz auf 1,25 $ steigen kann.

Dieses Modell, das frühe Erfolgsgeschichten wie Compound (COMP) definierte, ist erschwinglich, momentumbasiert und sicherheitserprobt.

Kredit

Im P2C-Modell übertragen Benutzer Vermögenswerte (ETH, BNB oder USDT) in Smart-Contract-betriebene Liquiditätspools, die von Mutuum Finance betrieben werden. Im Gegenzug werden Benutzer in mtTokens bezahlt, die als Symbol für die Einlagen angesehen werden können und im Laufe der Zeit Zinsen generieren. Durch das Halten dieser mtTokens als Einsätze haben Einleger die Möglichkeit, verschiedene Einnahmequellen durch zusätzliche MUTM-Belohnungen zu verdienen. Als Beispiel könnten 10 BNB geliefert werden, was zu einer Wertsteigerung bei mtBNB führt, die mit weiteren MUTM-Anreizen eingesetzt werden können.

Das P2P-Modell bietet direkte Beziehungen zwischen Kreditgebern und Kreditnehmern. P2P ermöglicht auch maßgeschneiderte Kreditbedingungen im Gegensatz zu P2C, das protokolldefinierte Bedingungen verwendet. Kreditnehmer sind stärker befähigt, da sie Kreditwerte aushandeln und zwischen vielen Zinssätzen wählen können. Dies ist für beide Seiten vorteilhaft: Kreditgeber können ihre Kredite basierend auf der Risikotoleranz und den Liquiditätsanforderungen des Kreditnehmers bepreisen, und Kreditnehmer können maßgeschneiderte Lösungen erhalten.

Bei variablen Zinssätzen hängt der Zinssatz von der Auslastungsrate des Pools ab, dem Verhältnis zwischen dem verfügbaren Kapital und dem tatsächlich geliehenen Betrag. Bei hoher Liquidität sind die Zinssätze niedrig, was die Kreditaufnahme fördert. Aber die Zinssätze steigen, wenn Liquidität knapp ist, was Rückzahlungen fordert und mehr Einlagen von Kreditgebern anzieht. Dieses dynamische System wird den Liquiditätsanbietern zugute kommen und Angebot und Nachfrage ausgleichen.

Stabile Zinssätze bieten dem Kreditnehmer eine Auswahl an festen Kosten bei der Rückzahlung des Kredits und bereiten sie auf unvorhergesehene Erhöhungen der variablen Zinssätze vor. Diese werden zum Zeitpunkt der Kreditaufnahme in der Regel etwas höher berechnet als variable Zinssätze, da sie die zusätzliche Sicherheit der Stabilität bieten. Dennoch können stabile Zinssätze neu ausbalanciert werden, wenn sich die Marktgrundlagen radikal ändern, etwa wenn die variablen Zinssätze deutlich höher werden als der feste stabile Zinssatz. Dies macht das Protokoll fair für die Kreditgeber und langfristig solvent.

Mutuum Finance verlässt sich ähnlich wie Compound auf Überbesicherung, um das System am Laufen zu halten. Um zu leihen, müssen die Benutzer Vermögenswerte verpfänden, die den Wert des Kredits übersteigen. Die Sicherheiten sollten unter einen bestimmten Wert fallen, und dann kann die Position liquidiert werden. Hier kaufen die Liquidatoren die Sicherheiten mit einem Rabatt und zahlen einen Teil der Schulden des Kreditnehmers zurück, während das Protokoll unverändert bleibt. Neben der Beeinträchtigung der Fähigkeit des Protokolls, Verluste im System zu verkraften, fördert dieser Liquidationsmechanismus das Risikomanagement.

COMP vs. MUTM: Die Zukunft von DeFi?

Compound und Mutuum Finance ähneln sich in vielerlei Hinsicht. Compound schuf eine neue Form des Kreditwesens, indem es bewies, dass dezentralisierte Kreditgeber Kryptowährungswerte im großen Maßstab ausleihen und verleihen konnten, und bot den frühesten Benutzern Renditen von phänomenalem Ausmaß. Mutuum Finance geht derzeit einen ähnlichen Weg mit Verbesserungen, die der aktuellen DeFi-Umgebung entsprechen: duale Kreditmärkte, ein sich entwickelnder überbesicherter Stablecoin, Layer-2 auf der Roadmap und ein Kauf-und-Verteilungs-Framework, das den Token-Wert explizit mit der Plattformaktivität verbindet.

Mutuum Finance positioniert sich als zukunftsorientiertes Protokoll, aber Compound repräsentiert den ersten Schritt im Wachstum von DeFi. Die Wachstumsgeschichte von MUTM kann nicht mehr mit der von COMP verglichen werden, aufgrund seiner niedrigen Preisgestaltung, hohen anfänglichen Durchdringung und Bereitschaft zur Adoption.

