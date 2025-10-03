Musks Vorstoß zur Verlegung der SEC-Untersuchung des Twitter-Deals nach Texas von Bundesrichter abgelehnt

Ein Bundesrichter hat Elon Musks Berufung abgelehnt, den Fall der rechtlichen Untersuchung der U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC bezüglich des Zeitpunkts seiner Twitter-Beteiligungsankündigung nach Texas zu verlegen.

Elon Musk sah sich rechtlicher Prüfung durch Aufsichtsbehörden sowohl in den USA als auch in Großbritannien bezüglich der Führung seiner Unternehmen ausgesetzt. In der neuesten Entwicklung hat ein US-Richter seinen Antrag abgelehnt, eine SEC-Klage von Washington, D.C., nach Texas zu verlegen.

Der Fall der SEC gegen Musk

Ein Bundesrichter hat Elon Musks Versuch abgelehnt, eine Klage der U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC nach Texas zu verlegen, wodurch der Fall mit hohem Einsatz in Washington, D.C. bleibt.

US-Bezirksrichterin Sparkle Sooknanan entschied am Donnerstag, dass Musk keine ausreichenden Gründe vorweisen konnte, um den Fall von Washington wegzuverlegen. Sie bestand auch darauf, dass der Milliardär eine breite Präsenz in verschiedenen Bundesstaaten und im Ausland unterhält, obwohl Musk einen Großteil seiner Zeit in Texas verbringt, wo Tesla und SpaceX ihre Hauptsitze haben.

"Das Gericht nimmt Herrn Musks Bequemlichkeit ernst, stellt aber auch fest, dass Herr Musk über erhebliche Mittel verfügt und mindestens vierzig Prozent seiner Zeit außerhalb seines gewählten Forums verbringt", schrieb Sooknanan. "Tatsächlich, obwohl Herr Musk in den letzten Monaten 'selten' in diesen Bezirk gereist sein mag, zeigt Herrn Musks Schriftsatz selbst an, dass er in diesem Jahr erhebliche Zeit hier verbracht hat."

Die SEC-Klage begann im Januar 2025, mehr als zwei Jahre nachdem Musk Twitter, jetzt als X umbenannt, für 44 Milliarden Dollar erworben hatte. Die Aufsichtsbehörde versucht zu beweisen, dass der SpaceX-Gründer gegen Offenlegungsregeln verstoßen hat, als er Anfang 2022 still mehr als 5% der Twitter-Aktien anhäufte, bevor er mit seiner Beteiligung und der anschließenden Übernahme an die Öffentlichkeit ging.

Das Bundeswertpapiergesetz verlangt von Investoren, eine spezielle Offenlegung innerhalb von zehn Tagen nach Überschreiten einer 5%-Schwelle in einem börsennotierten Unternehmen einzureichen. Laut SEC verzögerte Musk die Einreichung der Unterlagen, was ihm ermöglichte, zusätzliche Aktien zu niedrigeren Preisen zu kaufen und anderen Investoren wesentliche Informationen vorzuenthalten.

Die SEC behauptet, dass der Zeitpunkt von Musks Beteiligungsoffenlegung im April 2022, nachdem er zum größten Aktionär von Twitter geworden war, andere Aktionäre über 150 Millionen Dollar gekostet hat.

"Musks Verhalten untergrub die Transparenz und Fairness der Wertpapiermärkte", argumentierte die SEC in ihren Einreichungen. "Der Verstoß ist klar, und die Konsequenzen für die Aktionäre waren erheblich."

Musks Rechtsteam hat die Klage jedoch als unbegründet und politisch motiviert abgetan. Im August reichten sie einen Antrag auf Abweisung ein und bezeichneten den Fall als "eine Verschwendung der Zeit dieses Gerichts und der Steuergelder". Die Anwälte bestehen darauf, dass Musks Handlungen keinen bedeutenden Schaden verursacht haben und dass die SEC eine persönliche Vendetta gegen ihn verfolgt.

SEC weigert sich, den Heimvorteil aufzugeben

Zusätzlich zur Anfechtung der Gültigkeit der Klage bat Musk darum, den Fall nach Texas zu verlegen, wohin er einen Großteil seines Geschäftsimperiums verlagert hat. Seine Anwälte argumentierten, dass es unfair wäre, ihn zu zwingen, gegen die SEC in Washington, dem Heimatrevier der Behörde, zu kämpfen.

"Herrn Musk zu zwingen, in diesem Bezirk zu prozessieren, würde lediglich den Schaden aus der jahrelangen Kampagne der SEC gegen ihn fortsetzen und verstärken", schrieben Musks Anwälte in ihrem Antrag.

Die Richterin ließ sich nicht überzeugen. Sooknanan betonte, dass Musks Reichtum und sein globaler Reiseplan seine Behauptungen der Unannehmlichkeit zunichtemachen. Sie merkte auch an, dass Washington, D.C., der logische Ort ist, da die SEC dort ihren Hauptsitz hat und ein Großteil der Arbeit der Behörde an dem Fall in der Hauptstadt durchgeführt wurde.

Die Entscheidung hält den Fall in demselben Bezirk, in dem Musk zuvor mit Aufsichtsbehörden aneinandergeraten ist, und stellt auch sicher, dass die Verfahren in der Nähe der SEC-Führung und des juristischen Personals bleiben, die im letzten Jahrzehnt mehrmals mit Musk aneinandergeraten sind.

Die Beibehaltung des Falls in Washington könnte der SEC einen verfahrenstechnischen Vorteil bieten und eine Lösung beschleunigen.

