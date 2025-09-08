BörseDEX+
MTV VMAs 2025 Vollständige Gewinnerliste (Live Updates)

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 07:52
ELMONT, NEW YORK – 07. SEPTEMBER 2025: Sabrina Carpenter besucht die MTV Video Music Awards 2025 in der UBS Arena am 07. September 2025 in Elmont, New York. (Foto von Dimitrios Kambouris/Getty Images)

Getty Images

Die MTV Video Music Awards 2025 beginnen in Kürze in der UBS Arena in New York. Während einer der größten Musikabende des Jahres stattfindet, werden wir die untenstehende Liste mit jedem Moonman-Gewinner aktualisieren, sobald sie bekannt gegeben werden, also vergessen Sie nicht zu aktualisieren.

LL Cool J kehrt zurück, um die mit Stars besetzte Zeremonie zum zweiten Mal zu moderieren, die um 14:00 Uhr auf CBS, MTV und Paramount+ beginnt. Lady Gaga führt die Nominierungen des Abends mit beeindruckenden 12 Nominierungen an, während Bruno Mars mit 11, Kendrick Lamar mit 10 und ROSÉ und Sabrina Carpenter mit jeweils 8 folgen.

ForbesWann beginnen die MTV VMAs 2025? Hier ist alles, was Sie wissen müssenVon Monica Mercuri

Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Post Malone, Tate McRae, J Balvin, Doja Cat, Conan Gray, Alex Warren und andere sollen heute Abend auftreten. Video Vanguard Award-Empfängerin Mariah Carey wird ein Medley ihrer Hits singen. Zusätzlich werden Busta Rhymes und Ricky Martin – Empfänger des ersten Rock the Bells Visionary Award bzw. des Latin Icon Award – die Bühne betreten. Sehen Sie sich die vollständige Liste der Künstler hier an

Die Show wird auch eine Hommage an die Rock-Legende Ozzy Osbourne beinhalten, aufgeführt von Aerosmiths Steven Tyler und Joe Perry, Yungblud und Nuno Bettencourt. "Wir sind untröstlich über den Tod unseres Bruders im Rock, Ozzy Osbourne. Eine Stimme, die die Musik für immer verändert hat", schrieb Aerosmith in einer Erklärung nach dem Tod des Prince of Darkness im Juli.

ForbesWie man die MTV VMAs 2025 im Kabel, Streaming und kostenlos ansehen kannVon Monica Mercuri

MTV VMAs 2025: Vollständige Liste der Gewinner (Live-Aktualisierung)

ELMONT, NEW YORK – 07. SEPTEMBER 2025: LL Cool J besucht die MTV Video Music Awards 2025 in der UBS Arena am 07. September 2025 in Elmont, New York. (Foto von Jeff Kravitz/Getty Images für MTV)

Getty Images für MTV

Lesen Sie weiter, um alle großen Gewinner der MTV VMAs 2025 zu sehen, sobald sie bekannt gegeben werden. Hinweis: Die Gewinner werden fett markiert.

Video des Jahres

Ariana Grande – "brighter days ahead"

Billie Eilish – "BIRDS OF A FEATHER"

Kendrick Lamar – "Not Like Us"

Lady Gaga & Bruno Mars – "Die With a Smile"

ROSÉ & Bruno Mars – "APT."

Sabrina Carpenter – "Manchild"

The Weeknd, Playboi Carti – "Timeless"

Künstler des Jahres

Bad Bunny

Beyoncé

Kendrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

Taylor Swift

The Weeknd

Lied des Jahres

Alex Warren – "Ordinary"

Billie Eilish – "BIRDS OF A FEATHER"

Doechii – "Anxiety"

Ed Sheeran – "Sapphire"

Gracie Abrams – "I Love You, I'm Sorry"

Lady Gaga & Bruno Mars – "Die With a Smile"

Lorde – "What Was That"

ROSÉ & Bruno Mars – "APT."

Tate McRae – "Sports Car"

The Weeknd, Playboi Carti – "Timeless"

Bester neuer Künstler

Alex Warren

Ella Langley

Gigi Perez

Lola Young

sombr

The Marías

Bester Pop-Künstler

Ariana Grande

Charli xcx

Justin Bieber

Lorde

Miley Cyrus

Sabrina Carpenter

Tate McRae

MTV Push Performance des Jahres

Shaboozey – "A Bar Song (Tipsy)"

Ayra Starr – "Last Heartbreak Song"

Mark Ambor – "Belong Together"

Lay Bankz – "Graveyard"

Dasha – "Bye Bye Bye"

KATSEYE – "Touch"

Jordan Adetunji – "KEHLANI"

Leon Thomas – "YES IT IS"

Livingston – "Shadow"

Damiano David – "Next Summer"

Gigi Perez – "Sailor Song"

ROLE MODEL – "Sally, When the Wine Runs Out"

Beste Zusammenarbeit

Bailey Zimmerman with Luke Combs – "Backup Plan (Stagecoach Official Music Video)"

Kendrick Lamar & SZA – "luther"

Lady Gaga & Bruno Mars – "Die With a Smile"

Post Malone ft. Blake Shelton – "Pour Me a Drink"

ROSÉ & Bruno Mars – "APT."

Selena Gomez, benny blanco – "Sunset Blvd"

Bester Pop

Alex Warren – "Ordinary"

Ariana Grande – "brighter days ahead"

Ed Sheeran – "Sapphire"

Lady Gaga & Bruno Mars – "Die With a Smile"

ROSÉ & Bruno Mars – "APT."

Sabrina Carpenter – "Manchild"

Bester Hip-Hop

Doechii – "Anxiety"

Drake – "NOKIA"

Eminem ft. Jelly Roll – "Somebody Save Me"

GloRilla ft. Sexyy Red – "WHATCHU KNO ABOUT ME"

Kendrick Lamar – "Not Like Us"

LL COOL J ft. Eminem – "Murdergram Deux"

Travis Scott – "4X4"

Bester R&B

Chris Brown – "Residuals"

Leon Thomas & Freddie Gibbs – "MUTT (REMIX)"

Mariah Carey – "Type Dangerous"

PARTYNEXTDOOR – "N o C h i l l"

Summer Walker – "Heart of a Woman"

SZA – "Drive"

The Weeknd, Playboi Carti – "Timeless"

Beste Alternative

Gigi Perez – "Sailor Song"

Imagine Dragons – "Wake Up"

Lola Young – "Messy"

mgk & Jelly Roll – "Lonely Road"

sombr – "back to friends"

The Marías – "Back to Me"

Bester Rock

Coldplay – "All My Love"

Evanescence – "Afterlife (From the Netflix Series Devil May Cry)"

Green Day – "One Eyed Bastard"

Lenny Kravitz – "Honey"

Linkin Park – "The Emptiness Machine"

Twenty One Pilots – "The Contract"

Bester Latin

Bad Bunny – "Baile Inolvidable"

J Balvin – "Rio"

Karol G – "Si Antes Te Hubiera Conocido"

Peso Pluma – "La Patrulla"

Rauw Alejandro & Romeo Santos – "Khé?"

Shakira – "Soltera"

Bester K-pop

Aespa – "Whiplash"

Jennie – "Like Jennie "

Jimin – "Who"

Jisoo – "Earthquake"

Lisa ft. Doja Cat & Raye – "Born Again"

Stray Kids – "Chk Chk Boom"

Rosé – "Toxic Till the End"

Bester Afrobeats

Asake & Travis Scott – "Active"

Burna Boy ft. Travis Scott – "TaTaTa"

Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – "Shake It to the Max (Fly) (Remix)"

Rema – "Baby (Is It a Crime)"

Tems ft. Asake – "Get It Right"

Tyla – "Push 2 Start"

Wizkid ft. Brent Faiyaz – "Piece of My Heart"

Bester Country

Chris Stapleton – "Think I'm in Love With You"

Cody Johnson with Carrie Underwood – "I'm Gonna Love You"

Jelly Roll – "Liar"

Lainey Wilson – "4x4xU"

Megan Moroney – "Am I Okay?"

Morgan Wallen – "Smile"

Bestes Album

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Kendrick Lamar – GNX

Lady Gaga – Mayhem

Morgan Wallen – I'm the Problem

Sabrina Carpenter – Short n' Sweet

The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

Bestes Langform-Video

Ariana Grande – "Brighter Days Ahead"

Bad Bunny – "Debí Tirar Más Fotos (Short Film)"

Damiano David – "Funny Little Stories"

