Morgan Stanley empfiehlt "konservative" Krypto-Allokation für einige Portfolios

Das Finanzdienstleistungsunternehmen empfahl moderate Krypto-Allokationen für ausgewogene Risiko- und Wachstumsportfolios mit regelmäßigem Rebalancieren.

Der Finanzdienstleistungsriese Morgan Stanley hat Richtlinien für Krypto-Allokationen in Multi-Asset-Portfolios herausgegeben und empfiehlt in einem Oktober-Bericht des Global Investment Committee (GIC) an Anlageberater einen "konservativen" Ansatz.

Analysten bei Morgan Stanley empfahlen eine Allokation von bis zu 4% für Kryptowährungen in "Opportunistic Growth"-Portfolios, die auf höhere Risiken und höhere Renditen ausgerichtet sind.

Die Analysten empfahlen auch eine Allokation von bis zu 2% für "Balanced Growth"-Portfolios mit einem moderateren Risikoprofil. Der Bericht empfahl jedoch eine 0%-Allokation für Portfolios, die auf Vermögenserhalt und Einkommen ausgerichtet sind. Die Autoren schrieben:

