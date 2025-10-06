BörseDEX+
Morgan Stanley GIC unterstützt Finanzberater und Kunden bei der Allokation von Kryptowährungen

Von: PANews
2025/10/06 09:39
PANews berichtete am 06.10., dass laut einem Beitrag des Bitwise CEO Hunter Horsley das Global Investment Committee (GIC) von Morgan Stanley einen neuen Sonderbericht veröffentlicht hat, in dem es heißt: "Wir möchten unsere Finanzberater und Kunden unterstützen, damit sie Kryptowährungen flexibel als Teil eines Multi-Asset-Portfolios allokieren können."

GIC leitet Berichten zufolge 16.000 Berater an, um $2 Billionen an Savingsbetrag und Vermögen für Kunden zu verwalten. Hunter Horsley kommentierte, dass dies den Eintritt von Kryptowährungen in die Mainstream-Ära markiert.

