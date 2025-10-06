Morgan Stanley GIC unterstützt Finanzberater und Kunden bei der Allokation von Kryptowährungen Von: PANews 2025/10/06 09:39 Teilen

PANews berichtete am 06.10., dass laut einem Beitrag des Bitwise CEO Hunter Horsley das Global Investment Committee (GIC) von Morgan Stanley einen neuen Sonderbericht veröffentlicht hat, in dem es heißt: "Wir möchten unsere Finanzberater und Kunden unterstützen, damit sie Kryptowährungen flexibel als Teil eines Multi-Asset-Portfolios allokieren können." GIC leitet Berichten zufolge 16.000 Berater an, um $2 Billionen an Savingsbetrag und Vermögen für Kunden zu verwalten. Hunter Horsley kommentierte, dass dies den Eintritt von Kryptowährungen in die Mainstream-Ära markiert.