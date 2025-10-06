BörseDEX+
Morgan Stanley GIC empfiehlt 2 bis 4% Krypto-Allokation über verschiedene Portfolio-Typen hinweg

Von: BitcoinEthereumNews
2025/10/06 05:25
Wichtige Erkenntnisse

  • Das Global Investment Committee bei Morgan Stanley hat einen Zielbereich von 2% bis 4% für Krypto-Allokationen basierend auf der Risikobereitschaft der Anleger festgelegt.
  • Das GIC vergleicht Bitcoin ausdrücklich mit digitalem Gold und betont seine durch Knappheit getriebene Investitionsattraktivität.

Das Global Investment Committee (GIC) von Morgan Stanley, das den strategischen Asset-Allokationsrahmen der Firma für Vermögensverwaltungskunden überwacht, hat empfohlen, je nach Risikobereitschaft der Anleger zwischen 2% und 4% der Portfolios in Krypto zu investieren, gemäß einem neuen GIC-Bericht, der vom Bitwise CEO Hunter Horsley geteilt wurde.

Laut dem GIC ist Krypto eine "aufstrebende, spekulative Anlageklasse", die sich dennoch zu einer legitimen Komponente diversifizierter Portfolios entwickelt hat. Das Komitee bezeichnet Bitcoin als "digitales Gold".

Das institutionelle Interesse an Krypto steigt, angetrieben durch starke Renditen, stabilisierende Märkte und pro-Krypto politische Dynamik unter Trump, wie im Bericht vermerkt.

Das GIC schlägt vor, dass die anfänglichen Allokationen auf 2% für ausgewogene Wachstumsportfolios, 3% für Marktwachstum und 4% für opportunistische Wachstumsstrategien begrenzt werden. Anlegern, die sich auf Kapitalerhalt oder Einkommensgenerierung konzentrieren, wird geraten, diese Anlageklasse zu meiden.

Das Komitee empfiehlt außerdem, dass das Engagement durch börsengehandelte Produkte umgesetzt und vierteljährlich oder jährlich neu ausbalanciert werden sollte, um die Volatilität zu managen und zu verhindern, dass Krypto-Bestände während Marktaufschwüngen übermäßig anwachsen.

Als eine der ersten Wall-Street-Institutionen, die Bitcoin-ETF-Empfehlungen für Kunden genehmigt hat, erweitert Morgan Stanley weiterhin seinen Krypto-Fußabdruck.

Die Bank hat sich mit Zerohash zusammengetan, um Krypto-Handel für E*Trade-Benutzer zu ermöglichen, und bereitet die Einführung einer strukturierten digitalen Asset-Allokationsstrategie über ihre Vermögensverwaltungsplattform vor.

Quelle: https://cryptobriefing.com/morgan-stanley-bitcoin-flexibility/

