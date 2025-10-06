Der Beitrag "Morgan Stanley GIC empfiehlt 2 bis 4% Krypto-Allokation über verschiedene Portfolio-Typen hinweg" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Wichtige Erkenntnisse: Das Global Investment Committee bei Morgan Stanley hat eine Zielspanne von 2% bis 4% für Krypto-Allokationen basierend auf der Risikobereitschaft der Anleger skizziert. Das GIC vergleicht Bitcoin ausdrücklich mit digitalem Gold und betont dessen knappheitsgetriebenen Investitionsreiz. Morgan Stanleys Global Investment Committee (GIC), das den strategischen Asset-Allokationsrahmen für Vermögensverwaltungskunden der Firma überwacht, hat empfohlen, je nach Risikobereitschaft der Anleger zwischen 2% und 4% der Portfolios in Krypto zu investieren, gemäß einem neuen GIC-Bericht, der vom Bitwise CEO Hunter Horsley geteilt wurde. Laut dem GIC ist Krypto eine "aufstrebende, spekulative Anlageklasse", die sich dennoch zu einer legitimen Komponente diversifizierter Portfolios entwickelt hat. Das Komitee bezeichnet Bitcoin als "digitales Gold". Das institutionelle Interesse an Krypto steigt, angetrieben durch starke Renditen, stabilisierende Märkte und pro-Krypto politische Dynamik unter Trump, wie im Bericht vermerkt. Das GIC schlägt vor, dass anfängliche Allokationen auf 2% für ausgewogene Wachstumsportfolios, 3% für Marktwachstum und 4% für opportunistische Wachstumsstrategien begrenzt werden. Anlegern, die sich auf Kapitalerhalt oder Einkommensgenerierung konzentrieren, wird geraten, diese Anlageklasse zu meiden. Das Komitee empfiehlt auch, dass das Engagement durch börsengehandelte Produkte umgesetzt und vierteljährlich oder jährlich neu ausbalanciert werden sollte, um die Volatilität zu managen und zu verhindern, dass Krypto-Bestände während Marktaufschwüngen übermäßig anwachsen. "Das ist riesig", kommentierte Horsley den GIC-Bericht. "Wir treten in die Mainstream-Ära ein." Als eine der ersten Wall-Street-Institutionen, die Bitcoin-ETF-Empfehlungen für Kunden genehmigt hat, erweitert Morgan Stanley weiterhin seinen Krypto-Fußabdruck. Die Bank hat sich mit Zerohash zusammengetan, um Krypto-Handel für E*Trade-Benutzer zu ermöglichen, und bereitet die Einführung einer strukturierten digitalen Asset-Allokationsstrategie über ihre Vermögensverwaltungsplattform vor. Quelle: https://cryptobriefing.com/morgan-stanley-bitcoin-flexibility/ Der Beitrag "Morgan Stanley GIC empfiehlt 2 bis 4% Krypto-Allokation über verschiedene Portfolio-Typen hinweg" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Wichtige Erkenntnisse: Das Global Investment Committee bei Morgan Stanley hat eine Zielspanne von 2% bis 4% für Krypto-Allokationen basierend auf der Risikobereitschaft der Anleger skizziert. Das GIC vergleicht Bitcoin ausdrücklich mit digitalem Gold und betont dessen knappheitsgetriebenen Investitionsreiz. Morgan Stanleys Global Investment Committee (GIC), das den strategischen Asset-Allokationsrahmen für Vermögensverwaltungskunden der Firma überwacht, hat empfohlen, je nach Risikobereitschaft der Anleger zwischen 2% und 4% der Portfolios in Krypto zu investieren, gemäß einem neuen GIC-Bericht, der vom Bitwise CEO Hunter Horsley geteilt wurde. Laut dem GIC ist Krypto eine "aufstrebende, spekulative Anlageklasse", die sich dennoch zu einer legitimen Komponente diversifizierter Portfolios entwickelt hat. Das Komitee bezeichnet Bitcoin als "digitales Gold". Das institutionelle Interesse an Krypto steigt, angetrieben durch starke Renditen, stabilisierende Märkte und pro-Krypto politische Dynamik unter Trump, wie im Bericht vermerkt. Das GIC schlägt vor, dass anfängliche Allokationen auf 2% für ausgewogene Wachstumsportfolios, 3% für Marktwachstum und 4% für opportunistische Wachstumsstrategien begrenzt werden. Anlegern, die sich auf Kapitalerhalt oder Einkommensgenerierung konzentrieren, wird geraten, diese Anlageklasse zu meiden. Das Komitee empfiehlt auch, dass das Engagement durch börsengehandelte Produkte umgesetzt und vierteljährlich oder jährlich neu ausbalanciert werden sollte, um die Volatilität zu managen und zu verhindern, dass Krypto-Bestände während Marktaufschwüngen übermäßig anwachsen. "Das ist riesig", kommentierte Horsley den GIC-Bericht. "Wir treten in die Mainstream-Ära ein." Als eine der ersten Wall-Street-Institutionen, die Bitcoin-ETF-Empfehlungen für Kunden genehmigt hat, erweitert Morgan Stanley weiterhin seinen Krypto-Fußabdruck. Die Bank hat sich mit Zerohash zusammengetan, um Krypto-Handel für E*Trade-Benutzer zu ermöglichen, und bereitet die Einführung einer strukturierten digitalen Asset-Allokationsstrategie über ihre Vermögensverwaltungsplattform vor. Quelle: https://cryptobriefing.com/morgan-stanley-bitcoin-flexibility/