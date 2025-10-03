BörseDEX+
Mono Protocol Presale 2025 erreicht Stufe 9, während Token-Preis $0,0300 erreicht

Von: Crypto Ninjas
2025/10/03 16:32
Der Krypto-Token-Verkauf von Mono Protocol wurde mit einem Tokenpreis von 0,0300 $ gestartet. Am ersten Tag sammelte das Projekt 1,7 Millionen Dollar ein. 

Mono Protocol entwickelt Lösungen für Web3-Fragmentierung, fehlgeschlagene Übertragungen und Cross-Chain-Reibung. Diese Probleme verlangsamen weiterhin die Akzeptanz in der dezentralisierten Finanzwelt. Durch die direkte Verknüpfung seines Vorverkaufs-Coins mit Funktionen, die diese Barrieren reduzieren, zielt das Projekt darauf ab, ein zuverlässigeres Web3-Erlebnis zu schaffen.

Tokenomics-Struktur des Vorverkaufs-Tokens

Das gesamte Anfangsangebot von MONO beträgt 141.252.439 Token. Davon sind 50% für die Krypto-Vorverkaufsphase reserviert. Die Liquidität erhält 10%, um den Handel zu unterstützen, sobald der Token gelistet wird. Weitere 10% sind für Marketing vorgesehen und stellen Ressourcen für Wachstum und Community-Erweiterung bereit.

Das Team hält 5% des Angebots, während Governance und Treasury ebenfalls 5% ausmachen. Strategische Reserven, Ökosystem-Anreize, Benutzerbelohnungen und die private Runde erhalten jeweils 5%.

Diese Verteilung verteilt Token auf Zugang, Liquidität, Akzeptanz und Belohnungen. Für Investoren zeigt die Zuteilung einen klaren Fokus auf die Teilnehmer am Coin-Vorverkauf.

Roadmap zur Beta-Veröffentlichung im Jahr 2025

Die Roadmap von Mono Protocol beginnt im zweiten Quartal 2025 mit technischen Grundlagenarbeiten. Dazu gehören Chain-Abstraktion, Liquiditätssperren, Gebührenabstraktion und Sicherheitstests für Abrechnung und Ausführung.

Im dritten Quartal 2025 wird das Vorverkaufs-Startpaket auf Audits und Community-Initiativen über Plattformen wie Telegram und Discord erweitert. Eine Entwicklervorschau mit SDK-Tools und einer Beispiel-DApp wird ebenfalls eingeführt.

Für das vierte Quartal 2025 ist die Beta-Veröffentlichung geplant. Vereinheitlichte Guthaben werden auf wichtigen EVM-Layer-2-Chains wie Base, Arbitrum und Optimism sowie mit früher Solana-Integration live gehen. Liquiditätssperren und Anti-MEV-geschütztes Routing werden im Mainnet eingeführt, unterstützt durch Dashboards zur Überwachung von Abrechnungsdaten.

Funktionen, die den Krypto-Vorverkaufsstart vorantreiben

Mono Protocol verbindet seinen Token-Verkauf mit Funktionen, die für eine echte Akzeptanz konzipiert sind. Ausführungsbonds sichern sofortige Abrechnung und erfordern, dass Solver MONO-Token als Garantien sperren. Dies stellt sicher, dass Übertragungen erfolgreich sind und Entwickler eine konsistente App-Leistung liefern können.

Universelle Gas-Zahlungen ermöglichen die Zahlung von Gebühren in jedem Token und beseitigen die Notwendigkeit, mehrere Native Token zu halten. Die Chain-Abstraktion vereint Guthaben in einem Konto und reduziert die Reibung für Benutzer über verschiedene Blockchains hinweg.

MEV-Schutz verhindert Frontrunning und sorgt für fairere Transaktionen. Entwickler erhalten auch Tools zur Konfiguration von Gebühren, wodurch stetige Einnahmequellen entstehen, die langfristige Projekte unterstützen.

Frühe Dynamik im Krypto-Vorverkaufsmarkt

Mit 0,0300 $ pro Token wurde die Kryptowährung im Vorverkauf von Mono Protocol mit großem Interesse gestartet. 

Durch die Bewältigung hoher Gas-Gebühren, fragmentierter Guthaben und Cross-Chain-Verzögerungen führt der Web3-Krypto-Vorverkauf ein Framework ein, das auf Benutzerfreundlichkeit und Vertrauen ausgerichtet ist. Seine Roadmap skizziert klare Meilensteine, und seine Tokenomics bieten Transparenz für frühe Käufer.

Mit der Ausweitung der Blockchain-Akzeptanz im Jahr 2025 zeigt das Kryptowährungs-Vorverkaufsmodell von Mono Protocol, wie nutzungsorientierte Token ein breiteres Web3-Wachstum unterstützen können. Mit seinem Fokus auf Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und einheitlichen Zugang positioniert sich der Vorverkaufs-Coin als ein Projekt, das man im Auge behalten sollte.

Erfahren Sie mehr über Mono Protocol

Website: https://www.monoprotocol.com/ 

X: https://x.com/mono_protocol 

Telegram: https://t.me/monoprotocol_official 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/monoprotocol/

Haftungsausschluss

Bitte beachten Sie, dass alle Informationen, einschließlich unserer Bewertungen, Ratschläge und Rezensionen, nur zu Bildungszwecken dienen. Krypto-Investitionen sind mit hohen Risiken verbunden, und CryptoNinjas ist nicht verantwortlich für entstandene Verluste. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch und bestimmen Sie Ihre Risikotoleranz; dies wird Ihnen helfen, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Der Beitrag Mono Protocol Presale 2025 Reaches Stage 9 As Token Price Hits $0.0300 erschien zuerst auf CryptoNinjas.

