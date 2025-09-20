Momo.Fun kooperiert mit Okratech, um echte Web3-Anwendungen in sein Meme-Asset-Netzwerk zu integrieren

Momo.Fun, ein KI-gesteuertes Netzwerk, das sich dem Handel und der Verbindung von Meme-Assets mit DeFi widmet, gab heute eine strategische Zusammenarbeit mit Okratech bekannt, einem dezentralen Multi-Chain-Ökosystem. Diese Partnerschaft ermöglichte die Integration des Momo.Fun-Ökosystems in die Multi-Chain-Infrastruktur von Okratech, um seinem Meme-Asset-Netzwerk den Zugang zu Web3-Anwendungen für seine Kunden weltweit zu ermöglichen.
Momo.Fun ist eine KI-gesteuerte dezentrale Plattform, die es Menschen ermöglicht, Meme-Assets im Netzwerk zu erstellen, auszugeben und zu handeln und sie mit DeFi zu verbinden. Andererseits ist Okratech nicht nur eine dezentrale Freelancing-Plattform, die Freiberufler mit Kunden verbindet, sondern auch ein Multi-Chain-Ökosystem, das eine breite Palette von Web2- und Web3-Tools anbietet und dezentrale und traditionelle Anwendungen kombiniert. Es ermöglicht Menschen und Unternehmen den Zugang zu NFT-Marktplätzen, GameFi-Produkten, DeFi-Anwendungen und Web3-DApps.
Basierend auf dieser Partnerschaft nutzt Momo.Fun die Multi-Chain-Interoperabilitätsinfrastruktur von Okratech, um fortschrittlichere Anwendungen auf seiner Meme-Asset-Plattform freizuschalten und seinen Kunden den Zugang zu größeren Web3-Utilities zu ermöglichen. Die Zusammenarbeit ist ein Beweis dafür, dass Multi-Chain-Kompatibilität unerlässlich ist. Es deutet darauf hin, dass Momo.Fun mit diesem entscheidenden Trend nicht Schritt gehalten hat. Mit dieser Entwicklung geht die Meme-Plattform jedoch nicht nur Multi-Chain, sondern erweitert auch das Erlebnis für ihre Benutzer.
Okratech bietet Momo.Fun jetzt ein Multi-Chain-Ökosystem. Das bedeutet, dass Benutzer auf der Meme-Coin-Plattform jetzt Zugang zu größerer Liquidität und einer breiteren DApp-Nutzung haben. Das Okratech-Ökosystem basiert auf der BNB Chain, was bedeutet, dass Meme.Fun-Benutzer jetzt Zugang zu schnellen und kostengünstigen Transaktionen für weit verbreitete dezentrale Anwendungen haben.
Die Zusammenarbeit zwischen Momo.Fun und Okratech ist mehr als eine technologische Entwicklung. Es ist ein entscheidender Schritt, der die Meme-fokussierte Plattform in echte dezentrale Anwendungen bringt, und eine starke Demonstration, wie Multi-Chain-Infrastruktur einer spezialisierten Krypto-Plattform Leben einhauchen kann.
Durch diese Allianz bringt Momo.Fun leistungsstarke, von der Web3-Community gesteuerte Anwendungen in sein Meme-Ökosystem. Dies unterstreicht einen bedeutenden Schritt zur Erweiterung seines Ziels für eine integrierte, kundengesteuerte dezentrale Umgebung – Entwicklung von Möglichkeiten für Web3, KI-gesteuerte Nutzungen und eine florierende Community. Durch diese Allianz entwickeln Momo.Fun und Okratech effizientere Utilities, leistungsfähige Ökosysteme und eine vernetzte, verteilte Zukunft.