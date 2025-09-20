Momo.Fun kooperiert mit Okratech, um echte Web3-Anwendungen in sein Meme-Asset-Netzwerk zu integrieren

Momo.Fun, ein KI-gesteuertes Netzwerk, das sich dem Handel und der Verbindung von Meme-Assets mit DeFi widmet, gab heute eine strategische Zusammenarbeit mit Okratech bekannt, einem dezentralen Multi-Chain-Ökosystem. Diese Partnerschaft ermöglichte die Integration des Momo.Fun-Ökosystems in die Multi-Chain-Infrastruktur von Okratech, um seinem Meme-Asset-Netzwerk den Zugang zu Web3-Anwendungen für seine Kunden weltweit zu ermöglichen.

Momo.Fun ist eine KI-gesteuerte dezentrale Plattform, die es Menschen ermöglicht, Meme-Assets im Netzwerk zu erstellen, auszugeben und zu handeln und sie mit DeFi zu verbinden. Andererseits ist Okratech nicht nur eine dezentrale Freelancing-Plattform, die Freiberufler mit Kunden verbindet, sondern auch ein Multi-Chain-Ökosystem, das eine breite Palette von Web2- und Web3-Tools anbietet und dezentrale und traditionelle Anwendungen kombiniert. Es ermöglicht Menschen und Unternehmen den Zugang zu NFT-Marktplätzen, GameFi-Produkten, DeFi-Anwendungen und Web3-DApps.

Momo.Fun treibt Web3-Utilities durch Okratech voran

Basierend auf dieser Partnerschaft nutzt Momo.Fun die Multi-Chain-Interoperabilitätsinfrastruktur von Okratech, um fortschrittlichere Anwendungen auf seiner Meme-Asset-Plattform freizuschalten und seinen Kunden den Zugang zu größeren Web3-Utilities zu ermöglichen. Die Zusammenarbeit ist ein Beweis dafür, dass Multi-Chain-Kompatibilität unerlässlich ist. Es deutet darauf hin, dass Momo.Fun mit diesem entscheidenden Trend nicht Schritt gehalten hat. Mit dieser Entwicklung geht die Meme-Plattform jedoch nicht nur Multi-Chain, sondern erweitert auch das Erlebnis für ihre Benutzer.

Okratech bietet Momo.Fun jetzt ein Multi-Chain-Ökosystem. Das bedeutet, dass Benutzer auf der Meme-Coin-Plattform jetzt Zugang zu größerer Liquidität und einer breiteren DApp-Nutzung haben. Das Okratech-Ökosystem basiert auf der BNB Chain, was bedeutet, dass Meme.Fun-Benutzer jetzt Zugang zu schnellen und kostengünstigen Transaktionen für weit verbreitete dezentrale Anwendungen haben.

Was bedeutet diese Partnerschaft für den Krypto-Sektor?

Die Zusammenarbeit zwischen Momo.Fun und Okratech ist mehr als eine technologische Entwicklung. Es ist ein entscheidender Schritt, der die Meme-fokussierte Plattform in echte dezentrale Anwendungen bringt, und eine starke Demonstration, wie Multi-Chain-Infrastruktur einer spezialisierten Krypto-Plattform Leben einhauchen kann.

Durch diese Allianz bringt Momo.Fun leistungsstarke, von der Web3-Community gesteuerte Anwendungen in sein Meme-Ökosystem. Dies unterstreicht einen bedeutenden Schritt zur Erweiterung seines Ziels für eine integrierte, kundengesteuerte dezentrale Umgebung – Entwicklung von Möglichkeiten für Web3, KI-gesteuerte Nutzungen und eine florierende Community. Durch diese Allianz entwickeln Momo.Fun und Okratech effizientere Utilities, leistungsfähige Ökosysteme und eine vernetzte, verteilte Zukunft.