Millionär Anthony Scaramucci sagt "$200.000 ist viel zu niedrig" für Bitcoin, enthüllt seine eigene Prognose

Anthony Scaramucci, Gründer von SkyBridge Capital, machte bemerkenswerte Aussagen zur Bewertung von Bitcoin (BTC).
Laut dem bekannten Investor sollte Bitcoin als Anlageklasse auf globaler Ebene betrachtet werden, nicht nur als Investitionsinstrument.
Scaramucci machte folgende Aussage in seiner Einschätzung:
Scaramucci hob die globale Verbreitung von Bitcoin hervor und argumentierte, dass es eine viel breitere Eigentümerbasis hat als nur amerikanische Unternehmen oder S&P 500 Aktien. Diese Eigenschaft, sagte er, wird Bitcoins Platz in Investmentportfolios in Zukunft weiter festigen.
Der renommierte Investor erklärte, dass er die aktuellen Preisniveaus für niedrig hält und sagte: "Wenn die Hälfte oder mehr der Investoren Bitcoin weiterhin als Anlageklasse betrachten, werden Käufe und Portfolio-Diversifikation weitergehen. In diesem Fall bleibt $200.000 sehr niedrig für Bitcoin. Ein Niveau, das näher an seinem wahren Wert liegt, wäre $500.000."
*Dies ist keine Anlageberatung.
Quelle: https://en.bitcoinsistemi.com/millionaire-anthony-scaramucci-says-200000-is-way-too-low-for-bitcoin-reveals-his-own-prediction/