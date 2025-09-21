Der Beitrag "Millionär Anthony Scaramucci sagt: '$200.000 ist viel zu niedrig' für Bitcoin, enthüllt seine eigene Prognose" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Anthony Scaramucci, Gründer von SkyBridge Capital, machte aufsehenerregende Aussagen zur Bewertung von Bitcoin (BTC). Laut dem bekannten Investor sollte Bitcoin als Asset-Klasse auf globaler Ebene betrachtet werden, nicht nur als Investitionsinstrument. Scaramucci machte in seiner Einschätzung folgende Aussage: "Man muss sich fragen: Ist Bitcoin eine Asset-Klasse? Wenn die Antwort 'ja' lautet, dann sollte seine Marktkapitalisierung das gleiche Niveau wie Gold erreichen. In diesem Fall werden große institutionelle Investoren Bitcoin zu ihren Portfolios hinzufügen, genau wie sie es mit Gold tun würden." Scaramucci betonte die globale Verteilung von Bitcoin und argumentierte, dass es eine viel breitere Eigentümerbasis hat als nur amerikanische Unternehmen oder S&P 500-Aktien. Diese Eigenschaft, sagte er, wird Bitcoins Platz in Investmentportfolios in Zukunft weiter festigen. Der renommierte Investor erklärte, dass er die aktuellen Preisniveaus für niedrig hält und sagte: "Wenn die Hälfte oder mehr der Investoren Bitcoin weiterhin als Asset-Klasse betrachten, werden Käufe und Portfolio-Allokationen weitergehen. In diesem Fall bleiben $200.000 für Bitcoin sehr niedrig. Ein Niveau, das näher an seinem wahren Wert liegt, wäre $500.000." *Dies ist keine Anlageberatung. Folgen Sie jetzt unserem Telegram und Twitter-Konto für exklusive Nachrichten, Analysen und On-Chain Daten! Quelle: https://en.bitcoinsistemi.com/millionaire-anthony-scaramucci-says-200000-is-way-too-low-for-bitcoin-reveals-his-own-prediction/ Der Beitrag "Millionär Anthony Scaramucci sagt: '$200.000 ist viel zu niedrig' für Bitcoin, enthüllt seine eigene Prognose" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Anthony Scaramucci, Gründer von SkyBridge Capital, machte aufsehenerregende Aussagen zur Bewertung von Bitcoin (BTC). Laut dem bekannten Investor sollte Bitcoin als Asset-Klasse auf globaler Ebene betrachtet werden, nicht nur als Investitionsinstrument. Scaramucci machte in seiner Einschätzung folgende Aussage: "Man muss sich fragen: Ist Bitcoin eine Asset-Klasse? Wenn die Antwort 'ja' lautet, dann sollte seine Marktkapitalisierung das gleiche Niveau wie Gold erreichen. In diesem Fall werden große institutionelle Investoren Bitcoin zu ihren Portfolios hinzufügen, genau wie sie es mit Gold tun würden." Scaramucci betonte die globale Verteilung von Bitcoin und argumentierte, dass es eine viel breitere Eigentümerbasis hat als nur amerikanische Unternehmen oder S&P 500-Aktien. Diese Eigenschaft, sagte er, wird Bitcoins Platz in Investmentportfolios in Zukunft weiter festigen. Der renommierte Investor erklärte, dass er die aktuellen Preisniveaus für niedrig hält und sagte: "Wenn die Hälfte oder mehr der Investoren Bitcoin weiterhin als Asset-Klasse betrachten, werden Käufe und Portfolio-Allokationen weitergehen. In diesem Fall bleiben $200.000 für Bitcoin sehr niedrig. Ein Niveau, das näher an seinem wahren Wert liegt, wäre $500.000." *Dies ist keine Anlageberatung. Folgen Sie jetzt unserem Telegram und Twitter-Konto für exklusive Nachrichten, Analysen und On-Chain Daten! Quelle: https://en.bitcoinsistemi.com/millionaire-anthony-scaramucci-says-200000-is-way-too-low-for-bitcoin-reveals-his-own-prediction/