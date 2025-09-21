BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag "Millionär Anthony Scaramucci sagt: '$200.000 ist viel zu niedrig' für Bitcoin, enthüllt seine eigene Prognose" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Anthony Scaramucci, Gründer von SkyBridge Capital, machte aufsehenerregende Aussagen zur Bewertung von Bitcoin (BTC). Laut dem bekannten Investor sollte Bitcoin als Asset-Klasse auf globaler Ebene betrachtet werden, nicht nur als Investitionsinstrument. Scaramucci machte in seiner Einschätzung folgende Aussage: "Man muss sich fragen: Ist Bitcoin eine Asset-Klasse? Wenn die Antwort 'ja' lautet, dann sollte seine Marktkapitalisierung das gleiche Niveau wie Gold erreichen. In diesem Fall werden große institutionelle Investoren Bitcoin zu ihren Portfolios hinzufügen, genau wie sie es mit Gold tun würden." Scaramucci betonte die globale Verteilung von Bitcoin und argumentierte, dass es eine viel breitere Eigentümerbasis hat als nur amerikanische Unternehmen oder S&P 500-Aktien. Diese Eigenschaft, sagte er, wird Bitcoins Platz in Investmentportfolios in Zukunft weiter festigen. Der renommierte Investor erklärte, dass er die aktuellen Preisniveaus für niedrig hält und sagte: "Wenn die Hälfte oder mehr der Investoren Bitcoin weiterhin als Asset-Klasse betrachten, werden Käufe und Portfolio-Allokationen weitergehen. In diesem Fall bleiben $200.000 für Bitcoin sehr niedrig. Ein Niveau, das näher an seinem wahren Wert liegt, wäre $500.000." *Dies ist keine Anlageberatung. Folgen Sie jetzt unserem Telegram und Twitter-Konto für exklusive Nachrichten, Analysen und On-Chain Daten! Quelle: https://en.bitcoinsistemi.com/millionaire-anthony-scaramucci-says-200000-is-way-too-low-for-bitcoin-reveals-his-own-prediction/Der Beitrag "Millionär Anthony Scaramucci sagt: '$200.000 ist viel zu niedrig' für Bitcoin, enthüllt seine eigene Prognose" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Anthony Scaramucci, Gründer von SkyBridge Capital, machte aufsehenerregende Aussagen zur Bewertung von Bitcoin (BTC). Laut dem bekannten Investor sollte Bitcoin als Asset-Klasse auf globaler Ebene betrachtet werden, nicht nur als Investitionsinstrument. Scaramucci machte in seiner Einschätzung folgende Aussage: "Man muss sich fragen: Ist Bitcoin eine Asset-Klasse? Wenn die Antwort 'ja' lautet, dann sollte seine Marktkapitalisierung das gleiche Niveau wie Gold erreichen. In diesem Fall werden große institutionelle Investoren Bitcoin zu ihren Portfolios hinzufügen, genau wie sie es mit Gold tun würden." Scaramucci betonte die globale Verteilung von Bitcoin und argumentierte, dass es eine viel breitere Eigentümerbasis hat als nur amerikanische Unternehmen oder S&P 500-Aktien. Diese Eigenschaft, sagte er, wird Bitcoins Platz in Investmentportfolios in Zukunft weiter festigen. Der renommierte Investor erklärte, dass er die aktuellen Preisniveaus für niedrig hält und sagte: "Wenn die Hälfte oder mehr der Investoren Bitcoin weiterhin als Asset-Klasse betrachten, werden Käufe und Portfolio-Allokationen weitergehen. In diesem Fall bleiben $200.000 für Bitcoin sehr niedrig. Ein Niveau, das näher an seinem wahren Wert liegt, wäre $500.000." *Dies ist keine Anlageberatung. Folgen Sie jetzt unserem Telegram und Twitter-Konto für exklusive Nachrichten, Analysen und On-Chain Daten! Quelle: https://en.bitcoinsistemi.com/millionaire-anthony-scaramucci-says-200000-is-way-too-low-for-bitcoin-reveals-his-own-prediction/

Millionär Anthony Scaramucci sagt "$200.000 ist viel zu niedrig" für Bitcoin, enthüllt seine eigene Prognose

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/21 17:20
Bitcoin
BTC$106,526.31+4.59%
Moonveil
MORE$0.004951-6.47%
COM
COM$0.006289+1.32%
Wink
LIKE$0.004819+0.62%
FUTURECOIN
FUTURE$0.1399+18.85%

Anthony Scaramucci, Gründer von SkyBridge Capital, machte bemerkenswerte Aussagen zur Bewertung von Bitcoin (BTC).

Laut dem bekannten Investor sollte Bitcoin als Anlageklasse auf globaler Ebene betrachtet werden, nicht nur als Investitionsinstrument.

Scaramucci machte folgende Aussage in seiner Einschätzung:

Scaramucci hob die globale Verbreitung von Bitcoin hervor und argumentierte, dass es eine viel breitere Eigentümerbasis hat als nur amerikanische Unternehmen oder S&P 500 Aktien. Diese Eigenschaft, sagte er, wird Bitcoins Platz in Investmentportfolios in Zukunft weiter festigen.

Der renommierte Investor erklärte, dass er die aktuellen Preisniveaus für niedrig hält und sagte: "Wenn die Hälfte oder mehr der Investoren Bitcoin weiterhin als Anlageklasse betrachten, werden Käufe und Portfolio-Diversifikation weitergehen. In diesem Fall bleibt $200.000 sehr niedrig für Bitcoin. Ein Niveau, das näher an seinem wahren Wert liegt, wäre $500.000."

*Dies ist keine Anlageberatung.

Folgen Sie jetzt unserem Telegram und Twitter Account für exklusive Nachrichten, Analysen und On-Chain Daten!

Quelle: https://en.bitcoinsistemi.com/millionaire-anthony-scaramucci-says-200000-is-way-too-low-for-bitcoin-reveals-his-own-prediction/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4035+5.37%
Intuition
TRUST$0.2058-2.97%
Xrp Classic
XRPC$0.0007184+5.36%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02003+5.81%
Moonveil
MORE$0.004931-6.82%
Farcana
FAR$0.000553-6.27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Am Sonntag sorgten Privacy Coins für Aufsehen, als Zcash (ZEC) um 12,8% auf über 640 $ stieg, während Monero (XMR) um 21% zulegte und die Marke von 440 $ pro Coin überschritt. Privacy Tokens stehen derzeit eindeutig im Rampenlicht – und die Menge liebt es. Privacy-Coins setzen Rallye fort Nach einer kurzen Verschnaufpause am Samstag, die [...]
Zcash
ZEC$637.78+9.24%
Monero
XMR$408.02+8.80%
Nowchain
NOW$0.00209+2.45%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:53

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$106,526.31
$106,526.31$106,526.31

+2.66%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,646.27
$3,646.27$3,646.27

+3.71%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$167.76
$167.76$167.76

+3.21%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4121
$2.4121$2.4121

+4.14%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18243
$0.18243$0.18243

+2.44%