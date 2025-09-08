Michael Saylors Strategie setzt Bitcoin-Akkumulation mit neuestem Kauf von 217 Mio. $ fort

Der Beitrag "Michael Saylors Strategie setzt Bitcoin-Akquisition mit neuem Kauf von 217 Millionen Dollar fort" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Strategy hat laut einem Beitrag des Executive Chairman Michael Saylor weitere 1.955 Bitcoin zu seiner Schatzkammer hinzugefügt. Die Akquisition, die zu einem durchschnittlichen Preis von etwa 111.196 Dollar pro Coin abgeschlossen wurde, kostete das Unternehmen 217,4 Millionen Dollar. Mit diesem Kauf belaufen sich MicroStrategys gesamte Bitcoin-Bestände nun auf 638.460 BTC, die zu Gesamtkosten von etwa 47,17 Milliarden Dollar erworben wurden, durchschnittlich 73.880 Dollar pro Coin. Das Unternehmen meldete auch eine Rendite von 25,8% seit Jahresbeginn für seine Bitcoin-Strategie für 2025. Saylor betonte das anhaltende Engagement der Firma für Bitcoin als primären Reservewert und merkte an, dass die Strategie nicht nur Wert bewahrt, sondern auch erhebliche Renditen in einem volatilen makroökonomischen Umfeld erzielt hat. Der Zeitpunkt des neuen Kaufs fällt mit der Behauptung von Bitcoin über 110.000 Dollar zusammen und stärkt MicroStrategys Position als größter börsennotierter Unternehmensinhaber von Bitcoin. Diese aggressive Akkumulation festigt weiter den Ruf des Unternehmens als Pionier bei der Einführung von Bitcoin durch Unternehmen. Der Markt wird nun genau beobachten, wie institutionelle Investoren und konkurrierende Firmen auf MicroStrategys anhaltendes Vertrauen in digitale Vermögenswerte reagieren, besonders da Bitcoin weiterhin Widerstandsfähigkeit gegen globale wirtschaftliche Unsicherheit zeigt. Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Finanz-, Investitions- oder Handelsberatung dar. Coindoo.com befürwortet oder empfiehlt keine spezifische Anlagestrategie oder Kryptowährung. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch und konsultieren Sie einen lizenzierten Finanzberater, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen. Autor Alexander Zdravkov ist eine Person, die immer nach der Logik hinter den Dingen sucht. Er spricht fließend Deutsch und hat mehr als 3 Jahre Erfahrung im Krypto-Bereich, wo er geschickt neue Trends in der Welt der digitalen Währungen identifiziert. Ob er tiefgehende Analysen oder tägliche Berichte zu allen Themen liefert, sein tiefes Verständnis und seine Begeisterung für das, was er tut, machen ihn zu einem wertvollen Teammitglied. ... Der Beitrag "Michael Saylors Strategie setzt Bitcoin-Akquisition mit neuem Kauf von 217 Millionen Dollar fort" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Strategy hat laut einem Beitrag des Executive Chairman Michael Saylor weitere 1.955 Bitcoin zu seiner Schatzkammer hinzugefügt. Die Akquisition, die zu einem durchschnittlichen Preis von etwa 111.196 Dollar pro Coin abgeschlossen wurde, kostete das Unternehmen 217,4 Millionen Dollar. Mit diesem Kauf belaufen sich MicroStrategys gesamte Bitcoin-Bestände nun auf 638.460 BTC, die zu Gesamtkosten von etwa 47,17 Milliarden Dollar erworben wurden, durchschnittlich 73.880 Dollar pro Coin. Das Unternehmen meldete auch eine Rendite von 25,8% seit Jahresbeginn für seine Bitcoin-Strategie für 2025. Saylor betonte das anhaltende Engagement der Firma für Bitcoin als primären Reservewert und merkte an, dass die Strategie nicht nur Wert bewahrt, sondern auch erhebliche Renditen in einem volatilen makroökonomischen Umfeld erzielt hat. Der Zeitpunkt des neuen Kaufs fällt mit der Behauptung von Bitcoin über 110.000 Dollar zusammen und stärkt MicroStrategys Position als größter börsennotierter Unternehmensinhaber von Bitcoin. Diese aggressive Akkumulation festigt weiter den Ruf des Unternehmens als Pionier bei der Einführung von Bitcoin durch Unternehmen. Der Markt wird nun genau beobachten, wie institutionelle Investoren und konkurrierende Firmen auf MicroStrategys anhaltendes Vertrauen in digitale Vermögenswerte reagieren, besonders da Bitcoin weiterhin Widerstandsfähigkeit gegen globale wirtschaftliche Unsicherheit zeigt. Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Finanz-, Investitions- oder Handelsberatung dar. Coindoo.com befürwortet oder empfiehlt keine spezifische Anlagestrategie oder Kryptowährung. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch und konsultieren Sie einen lizenzierten Finanzberater, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen. Autor Alexander Zdravkov ist eine Person, die immer nach der Logik hinter den Dingen sucht. Er spricht fließend Deutsch und hat mehr als 3 Jahre Erfahrung im Krypto-Bereich, wo er geschickt neue Trends in der Welt der digitalen Währungen identifiziert. Ob er tiefgehende Analysen oder tägliche Berichte zu allen Themen liefert, sein tiefes Verständnis und seine Begeisterung für das, was er tut, machen ihn zu einem wertvollen Teammitglied. ...