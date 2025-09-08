Michael Saylors Strategie setzt Bitcoin-Akkumulation mit neuestem Kauf von 217 Mio. $ fort

Laut einem Beitrag des Vorstandsvorsitzenden Michael Saylor hat Strategy seinem Bestand weitere 1.955 Bitcoin hinzugefügt.
Die Akquisition, die zu einem durchschnittlichen Preis von etwa 111.196 $ pro Coin abgeschlossen wurde, kostete das Unternehmen 217,4 Millionen Dollar.
Mit diesem Kauf belaufen sich die gesamten Bitcoin-Bestände von MicroStrategy nun auf 638.460 BTC, die zu Gesamtkosten von etwa 47,17 Milliarden Dollar erworben wurden, durchschnittlich 73.880 $ pro Coin. Das Unternehmen meldete außerdem eine Rendite von 25,8% seit Jahresbeginn für seine Bitcoin-Strategie für 2025.
Saylor betonte das anhaltende Engagement des Unternehmens für Bitcoin als primären Reservewert und merkte an, dass die Strategie nicht nur Wert bewahrt, sondern auch erhebliche Renditen in einem volatilen makroökonomischen Umfeld erzielt hat.
Der Zeitpunkt des neuen Kaufs fällt mit der Beibehaltung des Bitcoin-Kurses über 110.000 $ zusammen und stärkt MicroStrategys Position als größter börsennotierter Unternehmensinhaber von Bitcoin.
Diese aggressive Anhäufung festigt weiter den Ruf des Unternehmens als Pionier bei der Einführung von Bitcoin durch Unternehmen.
Der Markt wird nun genau beobachten, wie institutionelle Investoren und konkurrierende Unternehmen auf MicroStrategys anhaltendes Vertrauen in digitale Vermögenswerte reagieren, besonders da Bitcoin weiterhin Widerstandsfähigkeit gegenüber globaler wirtschaftlicher Unsicherheit zeigt.
Quelle: https://coindoo.com/michael-saylors-strategy-continues-bitcoin-accumulation-with-latest-217m-buy/