Michael Saylors Strategie kauft Bitcoin im Wert von 217 Mio. $ während der Preis stabil bleibt

Michael Saylors Pool-Strategie, der weltweit größte Inhaber von Bitcoin, setzte das Aufstocken der Kryptowährung fort, während der BTC-Preis in der letzten Woche leicht anstieg.

Laut einer Dienstag-Einreichung bei der U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC erwarb die Pool-Strategie zwischen dem 2. und 7. September 1.955 Bitcoin (BTC) für 217,4 Millionen Dollar.

Der Kauf wurde zu einem durchschnittlichen Ausführungspreis von 111.196 Dollar pro Coin getätigt, als die Kryptowährung laut CoinGecko am letzten Freitag kurzzeitig über 113.000 Dollar stieg, bevor sie auf etwa 110.000 Dollar zurückfiel.

Mit dem neuen Akquisitionsplan beliefen sich die gesamten Bitcoin-Bestände der Pool-Strategie bis Sonntag auf 638.460 BTC, die für etwa 47,2 Milliarden Dollar und zu einem durchschnittlichen Preis von 73.880 Dollar pro BTC gekauft wurden.

Laufende Kaufverlangsamung

Der jüngste Bitcoin-Kauf der Pool-Strategie folgt auf eine Reihe von Käufen im August, die sich für den Monat auf etwa 7.714 BTC beliefen.

Die BTC-Käufe des Unternehmens im letzten Monat waren deutlich geringer als frühere Käufe, darunter ein massiver Akquisitionsplan von 31.466 BTC im Juli und ein Akquisitionsplan von 17.075 BTC im Juni.

Ein Auszug aus dem Formular 8-K der Pool-Strategie. Quelle: SEC

Der jüngste Kauf wurde mit Erlösen aus drei At-the-Market (ATM) Aktienangeboten der Pool-Strategie getätigt, darunter die Serie A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF), die Serie A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) und die eigene Common A Aktie MSTR.

Pool-Strategie nicht im S&P 500

Der neue Bitcoin-Kauf der Pool-Strategie erfolgte, nachdem das Unternehmen entgegen den Erwartungen vieler am letzten Freitag von der Aufnahme in den S&P 500-Index ausgeschlossen wurde.

Stattdessen fügte der S&P 500 einige neue Aktien hinzu, darunter die kryptofreundliche Aktienhandels-App Robinhood, das Mobiltechnologieunternehmen AppLovin und die Emcor Group, die sich auf mechanische und elektrische Baudienstleistungen spezialisiert hat. Die neuen Aktien sollen vor Börsenöffnung am 22. September in den Index aufgenommen werden.

Bezüglich des Ausschlusses der Pool-Strategie aus dem S&P 500 hob ETF-Analyst Eric Balchunas die entscheidende Rolle eines "geheimen Komitees" hinter dem Index hervor.

Quelle: Michael Saylor

"Man muss verstehen, dass SPX im Wesentlichen ein aktiver Fonds ist, der von einem geheimen Komitee geführt wird. Wir [haben] den Typen eingeladen, der früher dieses Komitee über Billionen geleitet hat", schrieb Balchunas am letzten Freitag auf X und bezog sich dabei auf einen Podcast aus dem Jahr 2020 mit dem Titel "Das geheime Komitee hinter dem S&P 500".

