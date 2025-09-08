Michael Saylors Strategie kauft Bitcoin im Wert von 217 Mio. $ während der Preis stabil bleibt

BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag "Michael Saylor's Strategie kauft Bitcoin im Wert von 217 Millionen Dollar, während der Preis stabil bleibt" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Michael Saylor's Strategie, der weltweit größte Inhaber von Bitcoin, setzte das Anhäufen der Kryptowährung fort, während der BTC-Preis letzte Woche leicht anstieg. Die Strategie erwarb zwischen dem 2. und 7. September 1.955 Bitcoin (BTC) für 217,4 Millionen Dollar, laut einer Dienstag-Einreichung bei der U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC. Der Kauf wurde zu einem durchschnittlichen Preis von 111.196 Dollar pro Coin getätigt, als die Kryptowährung letzten Freitag kurzzeitig über 113.000 Dollar stieg, bevor sie auf etwa 110.000 Dollar zurückfiel, laut CoinGecko. Mit der neuen Akquisition beliefen sich die gesamten Bitcoin-Bestände der Strategie am Sonntag auf 638.460 BTC, die für ungefähr 47,2 Milliarden Dollar und zu einem durchschnittlichen Preis von 73.880 Dollar pro BTC gekauft wurden. Laufende Kaufverlangsamung Der jüngste Bitcoin-Kauf der Strategie folgt auf eine Reihe von Käufen im August, die sich für den Monat auf etwa 7.714 BTC beliefen. Die BTC-Käufe des Unternehmens im letzten Monat waren deutlich geringer als frühere Käufe, darunter eine massive Akquisition von 31.466 BTC im Juli und eine Akquisition von 17.075 BTC im Juni. Ein Auszug aus dem Formular 8-K der Strategie. Quelle: SEC Der neueste Kauf wurde mit Erlösen aus drei der At-the-Market (ATM) Aktienangebote der Strategie getätigt, darunter die Serie A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF), die Serie A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) und ihre eigene Common A Aktie MSTR. Strategie nicht im S&P 500 aufgenommen Der neue Bitcoin-Kauf der Strategie erfolgte, nachdem das Unternehmen am letzten Freitag entgegen den Erwartungen vieler nicht in den S&P 500-Index aufgenommen wurde. Stattdessen fügte der S&P 500 einige neue Aktien hinzu, darunter die kryptofreundliche Aktienhandels-App Robinhood, das Mobiltechnologieunternehmen AppLovin und die Emcor Group, die sich auf mechanische und elektrische Baudienstleistungen spezialisiert hat. Die neuen Aktien sollen vor Börsenöffnung am 22. September in den Index aufgenommen werden. Verwandt: Michael Saylor's Vermögen steigt um 1 Milliarde Dollar inmitten der Aufnahme in den Milliardärsindex Zur Nichtaufnahme der Strategie in den S&P 500 betonte ETF-Analyst Eric Balchunas die entscheidende Rolle von...Der Beitrag "Michael Saylor's Strategie kauft Bitcoin im Wert von 217 Millionen Dollar, während der Preis stabil bleibt" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Michael Saylor's Strategie, der weltweit größte Inhaber von Bitcoin, setzte das Anhäufen der Kryptowährung fort, während der BTC-Preis letzte Woche leicht anstieg. Die Strategie erwarb zwischen dem 2. und 7. September 1.955 Bitcoin (BTC) für 217,4 Millionen Dollar, laut einer Dienstag-Einreichung bei der U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC. Der Kauf wurde zu einem durchschnittlichen Preis von 111.196 Dollar pro Coin getätigt, als die Kryptowährung letzten Freitag kurzzeitig über 113.000 Dollar stieg, bevor sie auf etwa 110.000 Dollar zurückfiel, laut CoinGecko. Mit der neuen Akquisition beliefen sich die gesamten Bitcoin-Bestände der Strategie am Sonntag auf 638.460 BTC, die für ungefähr 47,2 Milliarden Dollar und zu einem durchschnittlichen Preis von 73.880 Dollar pro BTC gekauft wurden. Laufende Kaufverlangsamung Der jüngste Bitcoin-Kauf der Strategie folgt auf eine Reihe von Käufen im August, die sich für den Monat auf etwa 7.714 BTC beliefen. Die BTC-Käufe des Unternehmens im letzten Monat waren deutlich geringer als frühere Käufe, darunter eine massive Akquisition von 31.466 BTC im Juli und eine Akquisition von 17.075 BTC im Juni. Ein Auszug aus dem Formular 8-K der Strategie. Quelle: SEC Der neueste Kauf wurde mit Erlösen aus drei der At-the-Market (ATM) Aktienangebote der Strategie getätigt, darunter die Serie A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF), die Serie A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) und ihre eigene Common A Aktie MSTR. Strategie nicht im S&P 500 aufgenommen Der neue Bitcoin-Kauf der Strategie erfolgte, nachdem das Unternehmen am letzten Freitag entgegen den Erwartungen vieler nicht in den S&P 500-Index aufgenommen wurde. Stattdessen fügte der S&P 500 einige neue Aktien hinzu, darunter die kryptofreundliche Aktienhandels-App Robinhood, das Mobiltechnologieunternehmen AppLovin und die Emcor Group, die sich auf mechanische und elektrische Baudienstleistungen spezialisiert hat. Die neuen Aktien sollen vor Börsenöffnung am 22. September in den Index aufgenommen werden. Verwandt: Michael Saylor's Vermögen steigt um 1 Milliarde Dollar inmitten der Aufnahme in den Milliardärsindex Zur Nichtaufnahme der Strategie in den S&P 500 betonte ETF-Analyst Eric Balchunas die entscheidende Rolle von...

Michael Saylors Strategie kauft Bitcoin im Wert von 217 Mio. $ während der Preis stabil bleibt

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 22:08
Sidekick
K$0.02077-1.93%
STRK
STRK$0.1495+11.23%
Bitcoin
BTC$105,785+3.68%
Helium Mobile
MOBILE$0.0003249+1.78%
Index Cooperative
INDEX$0.934+14.88%

Michael Saylors Pool-Strategie, der weltweit größte Inhaber von Bitcoin, setzte das Aufstocken der Kryptowährung fort, während der BTC-Preis in der letzten Woche leicht anstieg. 

Laut einer Dienstag-Einreichung bei der U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC erwarb die Pool-Strategie zwischen dem 2. und 7. September 1.955 Bitcoin (BTC) für 217,4 Millionen Dollar.

Der Kauf wurde zu einem durchschnittlichen Ausführungspreis von 111.196 Dollar pro Coin getätigt, als die Kryptowährung laut CoinGecko am letzten Freitag kurzzeitig über 113.000 Dollar stieg, bevor sie auf etwa 110.000 Dollar zurückfiel.

Mit dem neuen Akquisitionsplan beliefen sich die gesamten Bitcoin-Bestände der Pool-Strategie bis Sonntag auf 638.460 BTC, die für etwa 47,2 Milliarden Dollar und zu einem durchschnittlichen Preis von 73.880 Dollar pro BTC gekauft wurden.

Laufende Kaufverlangsamung

Der jüngste Bitcoin-Kauf der Pool-Strategie folgt auf eine Reihe von Käufen im August, die sich für den Monat auf etwa 7.714 BTC beliefen.

Die BTC-Käufe des Unternehmens im letzten Monat waren deutlich geringer als frühere Käufe, darunter ein massiver Akquisitionsplan von 31.466 BTC im Juli und ein Akquisitionsplan von 17.075 BTC im Juni.

Ein Auszug aus dem Formular 8-K der Pool-Strategie. Quelle: SEC

Der jüngste Kauf wurde mit Erlösen aus drei At-the-Market (ATM) Aktienangeboten der Pool-Strategie getätigt, darunter die Serie A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF), die Serie A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) und die eigene Common A Aktie MSTR.

Pool-Strategie nicht im S&P 500

Der neue Bitcoin-Kauf der Pool-Strategie erfolgte, nachdem das Unternehmen entgegen den Erwartungen vieler am letzten Freitag von der Aufnahme in den S&P 500-Index ausgeschlossen wurde.

Stattdessen fügte der S&P 500 einige neue Aktien hinzu, darunter die kryptofreundliche Aktienhandels-App Robinhood, das Mobiltechnologieunternehmen AppLovin und die Emcor Group, die sich auf mechanische und elektrische Baudienstleistungen spezialisiert hat. Die neuen Aktien sollen vor Börsenöffnung am 22. September in den Index aufgenommen werden.

Verwandt: Michael Saylors Vermögen steigt um 1 Milliarde Dollar inmitten der Aufnahme in den Milliardärsindex

Bezüglich des Ausschlusses der Pool-Strategie aus dem S&P 500 hob ETF-Analyst Eric Balchunas die entscheidende Rolle eines "geheimen Komitees" hinter dem Index hervor.

Quelle: Michael Saylor

"Man muss verstehen, dass SPX im Wesentlichen ein aktiver Fonds ist, der von einem geheimen Komitee geführt wird. Wir [haben] den Typen eingeladen, der früher dieses Komitee über Billionen geleitet hat", schrieb Balchunas am letzten Freitag auf X und bezog sich dabei auf einen Podcast aus dem Jahr 2020 mit dem Titel "Das geheime Komitee hinter dem S&P 500".

Magazin: Bitcoin könnte im Bärenmarkt 'unter 50.000 $' sinken, Justin Suns WLFI-Saga: Hodler's Digest, 31. August – 6. September

Quelle: https://cointelegraph.com/news/michael-saylor-strategy-buys-217-million-bitcoin?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4023+5.66%
Intuition
TRUST$0.2073-1.09%
Xrp Classic
XRPC$0.0007469+9.46%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02004+5.97%
Moonveil
MORE$0.004938-6.56%
Farcana
FAR$0.000553-6.27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die Suche nach dem neuen Krypto-Presale im Nov 2025 entwickelt sich zu einer globalen Schatzsuche, aber nur wenige Projekte brüllen wirklich, bevor die Masse sie entdeckt. MoonBull schreibt diese Geschichte neu mit einem Presale, der bereits Wellen der Aufmerksamkeit auf sich zieht, nicht durch leere Versprechungen, sondern durch bewährte, programmierte Mechanismen, die die Position jedes Besitzers stärken. [...]
ROAR
ROAR$0.0000248--%
Waves
WAVES$0.7406-1.38%
Notcoin
NOT$0.0007665-1.12%
Teilen
Coinstats2025/11/10 05:40

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Ethereum-Blockchain Gasgebühren sinken inmitten der Verlangsamung auf nur 0,067 Gwei

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$105,785.00
$105,785.00$105,785.00

+1.95%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,631.51
$3,631.51$3,631.51

+3.29%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.83
$166.83$166.83

+2.64%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3973
$2.3973$2.3973

+3.51%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18129
$0.18129$0.18129

+1.80%