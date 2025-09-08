BörseDEX+
Michael Saylors Strategie kaufte zusätzliches Bitcoin unabhängig vom Preis

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 22:47
Michael Saylors Strategy setzt ihre aggressive Bitcoin-Akquisitionsstrategie fort und gibt den Kauf von 1.955 BTC für 217,4 Millionen Dollar zu einem durchschnittlichen Bitcoin-Preis von 111.196 Dollar pro Coin bekannt. Die jüngste Akquisition bringt den gesamten Bitcoin-Bestand des Unternehmens auf 638.460 BTC und festigt damit seine Position als größter Unternehmensinhaber von Bitcoin weltweit.

Der Kauf erfolgt inmitten einer Phase der Marktstabilität, wobei Bitcoin zwischen 110.500 und 112.200 Dollar gehandelt wird, und folgt auf den kürzlichen Ausschluss von Strategy aus dem S&P 500 Index zugunsten von Robinhood (HOOD). Trotz dieses Rückschlags und der jüngsten Kritik von Aktionären bleibt der Executive Chairman Michael Saylor der Bitcoin-fokussierten Treasury-Strategie des Unternehmens verpflichtet.

Der durchschnittliche Kaufpreis des Unternehmens liegt jetzt bei 73.880 Dollar pro Bitcoin, was angesichts der aktuellen Marktpreise einen erheblichen Buchgewinn auf seine Bestände darstellt.

Die aggressive Akkumulation des Unternehmens erfolgt inmitten eines breiteren Trends der Unternehmens-Bitcoin-Adoption, wobei über 200 börsennotierte Unternehmen nun Bitcoin in ihren Treasuries halten. Zu den jüngsten Neuzugängen gehören American Bitcoin, das letzte Woche an der Nasdaq debütierte, und Metaplanet, das seine Bestände durch einen Kauf von 15,2 Millionen Dollar auf 20.136 BTC erhöhte.

Allerdings sind die jüngsten Schritte von Strategy nach Änderungen an ihrer modifizierten Nettovermögenswert-Richtlinie (mNAV) unter die Lupe der Aktionäre geraten. Das Unternehmen hatte sich zuvor verpflichtet, keine Aktien auszugeben, wenn sein mNAV unter 2,5X fällt, hat diese Richtlinie jedoch kürzlich geändert, was möglicherweise eine größere Verwässerung der Aktionäre zulässt.

Der Anstieg der Bitcoin-Treasury-Unternehmen ist zu einem prägenden Trend des Jahres 2025 geworden, wobei die kollektiven Unternehmensbestände jetzt 1 Million BTC oder etwa 5% des Umlaufangebots von Bitcoin überschreiten.

Wir erleben eine beispiellose Veränderung im Treasury-Management von Unternehmen. Unternehmen betrachten Bitcoin zunehmend als strategische Asset-Klasse, was zu einem Wettlauf um Akkumulation unter börsennotierten Unternehmen führt.

Der jüngste Kauf von Strategy wurde durch das laufende At-the-Market (ATM) Aktienangebotsprogramm finanziert, das sich bei der Kapitalbeschaffung für Bitcoin-Akquisitionen als erfolgreich erwiesen hat. Die Gesamtinvestition des Unternehmens repräsentiert nun fast 3% des Gesamtangebots von Bitcoin, was es zu einer bedeutenden Kraft im Markt macht.

Trotz der jüngsten Marktvolatilität und Aktionärsbedenken erscheint das Engagement von Strategy für ihre Bitcoin-Strategie unerschütterlich. Das Unternehmen hat konsequent Bitcoin unter verschiedenen Marktbedingungen akkumuliert und seine Position als führender Unternehmensvertreter der Bitcoin-Adoption beibehalten.

Da die Unternehmens-Bitcoin-Adoption weiter beschleunigt wird, hat der Pionieransatz von Strategy eine Vorlage für andere Unternehmen geschaffen, die ihre Treasury-Bestände diversifizieren möchten. Mit seinem jüngsten Kauf verstärkt Strategy seine Position an der Spitze dieser wachsenden Bewegung, trotz jüngster Herausforderungen und Marktschwankungen.

Quelle: https://bitcoinmagazine.com/markets/michael-saylors-strategy-bought-additional-bitcoin-irrespective-of-the-price

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

