Michael Saylors große Wette: Die Strategie hinter Strategys Bitcoin-Akkumulation & Bitcoin Hypers Chance

Michael Saylor spielt 4D-Schach.

Saylor begann nicht nur als Bitcoin-Kritiker und wurde zum Bitcoin-Befürworter, sondern verwandelte auch ein Technologieunternehmen in die weltweit größte Bitcoin-Reserve. Dabei erfand er die gesamte Idee der Krypto-Reserve.

Und auf diesem Weg inspirierte er eine Vielzahl von Nachahmern, darunter:

Länder – Die Vereinigten Staaten und El Salvador haben Bitcoin-Reserven eingerichtet.

Stand 2025 hält das Unternehmen etwa 640.031 $BTC, die zu durchschnittlichen Kosten von mehreren zehntausend Dollar pro Coin erworben wurden – weit unter dem aktuellen Preis von $120K.

Wie ist Saylors Strategie hierher gelangt? Und was bedeutet das alles für Kleinanleger – und für Bitcoin Layer 2 Projekte wie Bitcoin Hyper ($HYPER)?

Zeit, einzutauchen.

Wie Strategy weiterhin Bitcoin anhäuft

Warum Strategy $BTC anhäuft, ist angesichts des hohen Bitcoin-Preises offensichtlich. Die eigentliche Frage ist – wie kann Strategy weiterhin Bitcoin kaufen, selbst wenn der Token-Preis steigt?

Nun, aus mehreren Gründen!

Mehrstufige Finanzierung

Strategy verlässt sich nicht auf operatives Kapital, um seine Bitcoin-Käufe zu finanzieren. Das traditionelle Softwaregeschäft (als es noch als MicroStrategy bekannt war) generiert minimales freies Kapital. Stattdessen nutzt das Unternehmen eine Reihe von Kapitalmarktinstrumenten:

Wandelanleihen: oft Nullkupon- oder niedrigverzinsliche Schulden, die Investoren später in Eigenkapital umwandeln können

Vorzugsaktienemissionen ('Stretch'-Angebote), die explizit vermarktet werden, um Kapital für $BTC-Käufe zu beschaffen

Eigenkapitalemission über At-the-market (ATM)-Angebote, die die Investorennachfrage und Strategys Aktienkursaufschlag über dem NAV nutzen

Indem Strategy die Erlöse aus diesen Quellen direkt in Bitcoin-Käufe leitet, gelingt es dem Unternehmen, weiterhin $BTC-Dips oder ATHs zu kaufen.

Da der Wert des oben Genannten – insbesondere Aktien- und Eigenkapitalemissionen – stark vom zugrunde liegenden Wert der $BTC-Bestände von Strategy abhängt, hat Saylor im Wesentlichen ein Kapitalerhöhungs-Schwungrad geschaffen, das auf Bitcoin selbst aufbaut.

Akkumulationsphilosophie: So viel $BTC wie möglich

Saylors Ansatz behandelt Bitcoin nicht als spekulative Anlage, sondern als zentrales Reservevermögen. Mit anderen Worten, er würde es wahrscheinlich nicht als 'Wette' im Sinne des Glücksspiels betrachten.

Stattdessen akzeptiert Saylor die inhärente Volatilität von Bitcoin; jeder Rückgang wird zur Kaufgelegenheit, und er behält den langfristigen Blick durch Turbulenzen bei.

Er argumentiert, dass Bitcoins begrenzte Versorgung von 21 Millionen, Widerstandsfähigkeit gegen Entwertung und Netzwerkeffekte es zu einem überlegenen Treasury-Asset im Vergleich zu Bargeld oder sogar Gold machen.

Saylor geht noch einen Schritt weiter und prognostiziert ein wirklich atemberaubendes Aufwärtsszenario: Wenn institutionelle Investoren nur 10% ihres Kapitals in Bitcoin investieren, könnte die resultierende Nachfrage den Preis in Richtung $1M pro $BTC treiben.

Die Annahme basiert auf einer Reihe von Faktoren, darunter ein noch knapperes Angebot als die 21 Millionen $BTC, da eine beträchtliche Anzahl – potenziell 3,7 Millionen $BTC – als dauerhaft verloren gilt.

Was für Saylor spricht: Je mehr Bitcoin-Reserven es gibt, desto mehr Bitcoin wird gehalten (und nicht gehandelt), und desto enger wird das liquide Angebot – was den Bitcoin-Preis weiter in die Höhe treibt.

Derzeit halten die Top 100 Bitcoin-Reserven zusammen über 1 Million Bitcoin – fast 5% aller Bitcoin, die jemals existieren werden.

Risiken und Kritik: Ja, die gibt es

Saylors Plan ist nicht ohne Risiken. Hier sind einige der drängenderen:

Aktionärsdruck : Die Abhängigkeit des Unternehmens von Eigenkapitalemissionen bedeutet, dass Verwässerung ein ständiges Risiko darstellt. Der gesamte Plan basiert darauf, dass Strategys Aktie mit einem Aufschlag über dem Bitcoin-NAV pro Aktie gehandelt wird. Wenn dieser Aufschlag zusammenbricht, wird jede neue Eigenkapitalemission für die Aktionäre kostspielig; jede neue Aktie würde einen kleineren Teil des Bitcoin-Kuchens beanspruchen.

: Die Abhängigkeit des Unternehmens von Eigenkapitalemissionen bedeutet, dass Verwässerung ein ständiges Risiko darstellt. Der gesamte Plan basiert darauf, dass Strategys Aktie mit einem Aufschlag über dem Bitcoin-NAV pro Aktie gehandelt wird. Wenn dieser Aufschlag zusammenbricht, wird jede neue Eigenkapitalemission für die Aktionäre kostspielig; jede neue Aktie würde einen kleineren Teil des Bitcoin-Kuchens beanspruchen. Buchhaltung und Wertminderungen : Aufgrund standardmäßiger Buchhaltungsregeln muss Strategy Wertminderungsverluste buchen, wenn der Marktpreis von Bitcoin unter die Kostenbasis fällt. Das gilt auch, wenn der Rückgang nur vorübergehend ist und später umgekehrt wird.

: Aufgrund standardmäßiger Buchhaltungsregeln muss Strategy Wertminderungsverluste buchen, wenn der Marktpreis von Bitcoin unter die Kostenbasis fällt. Das gilt auch, wenn der Rückgang nur vorübergehend ist und später umgekehrt wird. Liquidität und Finanzierung : Mit begrenztem operativem Cashflow ist Strategy auf frische Kapitalmärkte angewiesen. Wenn die Anlegerstimmung sich verschlechtert oder die Kreditbedingungen sich verschärfen, könnte die Beschaffung neuer Mittel schwierig werden.

: Mit begrenztem operativem Cashflow ist Strategy auf frische Kapitalmärkte angewiesen. Wenn die Anlegerstimmung sich verschlechtert oder die Kreditbedingungen sich verschärfen, könnte die Beschaffung neuer Mittel schwierig werden. Markt- und externe Risiken: Der Erfolg von Saylors These hängt von der fortgesetzten institutionellen Akzeptanz von Bitcoin ab. Wenn diese Nachfrage ins Stocken gerät, könnte sich das Aufwärtspotenzial nicht materialisieren.

In extremen Szenarien könnte das Unternehmen gezwungen sein, Bitcoin zu verkaufen, was möglicherweise das gesamte Schwungrad entgleisen lässt.

Aber was, wenn es einen Weg gibt, eine weitere Ebene zum Nutzen von Bitcoin hinzuzufügen und sowohl das Interesse von Kleinanlegern als auch von Institutionen zu vertiefen?

Bitcoin Hyper ($HYPER) könnte Bitcoins Wirtschaft mit einem leistungsstarken, skalierbaren Layer 2 noch weiter stärken. Und nebenbei könnte der $HYPER-Token einfach die nächste Krypto sein, die explodiert.

Bitcoin Hyper ($HYPER) – Schnellere, günstigere Transaktionen und DeFi-bereites Bitcoin

Bitcoin Hyper ($HYPER) zielt sorgfältig auf Bitcoins Schwächen ab.

Um Bitcoins niedrige durchschnittliche TPS zu überwinden, verwendet Bitcoin Hyper eine kanonische Brücke, um $BTC zu verpacken und auf Layer 2 einzusetzen. Dort, angetrieben von der Solana Virtual Machine, kann der verpackte $BTC mit Solanas nativer TPS transaktioniert werden – potenziell Tausende von Transaktionen pro Sekunde.

Das Ergebnis ist eine Hybridlösung, die die Flexibilität und Skalierbarkeit der SVM und des verpackten $BTC mit der Zuverlässigkeit von Bitcoins nativem Layer 1 kombiniert.

Alle Transaktionen werden letztendlich auf Bitcoins ursprünglicher Schicht für diese Hardcore-Sicherheit abgewickelt.

Das Potenzial für eine vollständig skalierbare Lösung, die die Zuverlässigkeit von Bitcoin nicht beeinträchtigt, weckt bereits starkes Interesse.

Gestern hat der $HYPER-Vorverkauf die $20 Millionen-Marke überschritten, angetrieben durch eine Welle von Wal-Käufen in den letzten 24 Stunden:

$196,6K

$145K

$56,9K

$29,8K

$11,8K

$10,4K

Das sind über $450K am vergangenen Tag; frühere Wal-Käufe haben diese Woche fast $1M in das Projekt gepumpt.

Die Dynamik wächst, während Investoren genau erfahren, was Bitcoin Hyper ist; zunehmend gefällt ihnen, was sie sehen.

Sehen Sie, warum unsere eigene Bitcoin Hyper-Preisprognose zeigt, dass der Token-Preis von $0,013035 auf $0,32 für Gewinne von 2.355% bis zum Jahresende in die Höhe schnellen könnte.

Übersehen Sie nicht das Potenzial von Bitcoin Hyper – schauen Sie sich noch heute die Vorverkaufsseite an.

Michael Saylors Umstellung von Strategy in eine Bitcoin-First-Einheit gehört zu den aggressivsten und öffentlichsten Krypto-Wetten von Unternehmen.

Es hat sich bisher reichlich ausgezahlt; Strategys Bitcoin-Bestände haben im Laufe seiner Käufe um 61% zugenommen, was über $29 Milliarden an unrealisierten Gewinnen entspricht.

Letztendlich wird Strategys Schicksal wahrscheinlich davon abhängen, wie gut die Teile dieses hochriskanten Puzzles weiterhin zusammenpassen. Genau hier kommt Bitcoin Hyper ($HYPER) ins Spiel, mit der Fähigkeit, mehr Bitcoin-Nutzen zu bieten und Saylors strategisches Schwungrad weiter zu unterstützen.

Verfasst von Bogdan Patru für Bitcoinist – https://bitcoinist.com/michael-saylors-big-bitcoin-bet-next-crypto-to-explode-is-bitcoin-hyper