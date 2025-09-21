BörseDEX+
Michael Saylor behauptet, dass Leerverkäufer eine Bot-Armee einsetzen, um die Pool-Strategie-Aktie anzugreifen

Von: Coincentral
2025/09/21 22:29
TLDR

  • Michael Saylor behauptet, dass Short-Seller bezahlte Bot-Netzwerke nutzen, um Kritik über MicroStrategy online zu verbreiten
  • Die MicroStrategy-Aktie erreichte ein Fünf-Monats-Tief von $323, obwohl Bitcoin nur 8% von seinen jüngsten Höchstständen gefallen ist
  • Short-Seller Jim Chanos wies Saylors Bot-Behauptungen zurück und bezeichnete sie als schwerwiegende Anschuldigungen ohne Beweise
  • MicroStrategy fügte im August 7.714 BTC hinzu und erhöhte damit den Gesamtbestand auf 636.505 Bitcoin im Wert von etwa $46,95 Milliarden
  • Chanos vergleicht MicroStrategys Bitcoin-Treasury-Modell mit dem spekulativen SPAC-Boom von 2021

MicroStrategy Executive Chairman Michael Saylor hat Short-Seller beschuldigt, Bot-Angriffe gegen die Aktie seines Unternehmens zu orchestrieren. Er behauptet, dass koordinierte Netzwerke gefälschter Konten negative Stimmung über das Bitcoin-Treasury-Unternehmen verbreiten.

In einem Podcast mit Natalie Brunell behauptete Saylor, dass künstliche Kritik auf MicroStrategy online abzielt. Er sagte, ein Short-Seller habe eine digitale Marketingfirma bezahlt, um Bot-Konten zu erstellen, die negative Inhalte über das Unternehmen posten.

Die Anschuldigungen kommen, während die MicroStrategy-Aktie nahe Fünf-Monats-Tiefs gehandelt wird. Die Aktien fielen letzte Woche auf $323, obwohl Bitcoin nur 8% von seinem jüngsten Höchststand gefallen ist.

MicroStrategy ist unter Saylors Führung zum größten Unternehmensinhaber von Bitcoin geworden. Das Unternehmen besitzt jetzt 636.505 Bitcoin, die für ungefähr $46,95 Milliarden zu einem durchschnittlichen Preis von $73.765 pro Coin gekauft wurden.

Short-Seller wehrt sich gegen Bot-Behauptungen

Der erfahrene Short-Seller Jim Chanos wies Saylors Anschuldigungen zurück und forderte Beweise. Chanos bezeichnete die Bot-Anschuldigungen als "ziemlich ernste" Aussagen, die als Fakten ohne Beweise präsentiert werden.

Chanos deckte zuvor den Enron-Bilanzskandal im Jahr 2001 auf. Er hat MicroStrategys Geschäftsmodell mit den spekulativen Exzessen des SPAC-Marktbooms von 2021 verglichen.

Der Short-Seller hat wiederholt MicroStrategys Strategie kritisiert, Bitcoin-besicherte Wertpapiere auszugeben, um mehr Kryptowährung zu kaufen. Er bezeichnet diesen Ansatz als "vollständigen finanziellen Unsinn" und warnt Investoren vor den Bewertungsmethoden des Unternehmens.

Unternehmen setzt Bitcoin-Kaufstrategie fort

MicroStrategy fügte im August durch mehrere kleinere Käufe 7.714 Bitcoin hinzu. Dies war weniger als die 31.466 Bitcoin, die im Juli erworben wurden, während das Unternehmen seine Akkumulationsstrategie beibehielt.

Der jüngste Kauf umfasste 4.048 Bitcoin für $449,3 Millionen zwischen dem 25. August und dieser Woche. Das Unternehmen zahlte einen durchschnittlichen Preis von $110.981 pro Coin für diese Bestände.

Bitcoin erreichte kurzzeitig $113.000, bevor er während der jüngsten Kaufperiode unter $108.000 rutschte. MicroStrategys gesamte Bitcoin-Position wird zu aktuellen Preisen nun auf etwa $69 Milliarden geschätzt.

Saylors persönliches Vermögen hat laut Bloomberg's Billionaire Index $7,37 Milliarden erreicht. Der Großteil seines Vermögens stammt aus seiner MicroStrategy-Kapitalbeteiligung im Wert von ungefähr $6,72 Milliarden.

Das Unternehmen wird mit einem Aufschlag zu seinen Bitcoin-Beständen gehandelt, da Investoren auf zukünftige Kryptowährungswertsteigerungen setzen.

Der Beitrag Michael Saylor Claims Short Sellers Using Bot Army to Attack Strategy Stock erschien zuerst auf CoinCentral.

