Michael Saylor kündigt wachsendes BTC-Vermögen der Strategie an — jetzt 638K Coins

Am Montag, dem 08.09.2025, fügte das Bitcoin-Treasury-Unternehmen weitere 1.955 BTC hinzu und erhöhte damit seinen Gesamtbestand auf 638.460 BTC. Nachdem am Sonntag mit dem Strategie-Tracker-Diagramm angedeutet wurde, dass es "Mehr Orange braucht", enthüllte der Geschäftsführer des Unternehmens, Michael Saylor, am Montagmorgen den neuesten Kauf. "Die Strategie hat 1.955 BTC für ~217,4 Millionen $ zu ~111.196 $ erworben [...]
