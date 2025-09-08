Michael Saylor kündigt wachsendes BTC-Vermögen der Strategie an — jetzt 638K Coins

Der Beitrag Michael Saylor kündigt wachsendes BTC-Vermögen der Strategy an — jetzt 638K Coins erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Am Montag, 08.09.2025, fügte das Bitcoin-Treasury-Unternehmen weitere 1.955 BTC hinzu und erhöhte damit seinen Gesamtbestand auf 638.460 BTC. Nachdem er am Sonntag mit dem Pool-Strategie-Tracker-Diagramm, das "Mehr Orange benötigt", angedeutet hatte, enthüllte der Geschäftsführer des Unternehmens, Michael Saylor, am Montagmorgen den neuesten Kauf. "Strategy hat 1.955 BTC für ~217,4 Millionen $ zu ~111.196 $ erworben [...] Quelle: https://news.bitcoin.com/michael-saylor-announces-strategys-growing-btc-fortune-now-638k-coins/ Der Beitrag Michael Saylor kündigt wachsendes BTC-Vermögen der Strategy an — jetzt 638K Coins erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Am Montag, 08.09.2025, fügte das Bitcoin-Treasury-Unternehmen weitere 1.955 BTC hinzu und erhöhte damit seinen Gesamtbestand auf 638.460 BTC. Nachdem er am Sonntag mit dem Pool-Strategie-Tracker-Diagramm, das "Mehr Orange benötigt", angedeutet hatte, enthüllte der Geschäftsführer des Unternehmens, Michael Saylor, am Montagmorgen den neuesten Kauf. "Strategy hat 1.955 BTC für ~217,4 Millionen $ zu ~111.196 $ erworben [...] Quelle: https://news.bitcoin.com/michael-saylor-announces-strategys-growing-btc-fortune-now-638k-coins/