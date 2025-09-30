Miami ist unter Mascherano für Besseres und Schlechteres mehr von Messi abhängig

Inter Miamis Trainer Javier Mascherano, links, spricht mit Lionel Messi #10 vor dem Betreten des Spielfelds während des Rückspiels der Runde der letzten 16 des Concacaf Champions Cup 2025 gegen Cavalier SC am 13. März. Getty Images

Während Inter Miami versucht, seine Hoffnungen auf eine Wiederholung des Supporters' Shield-Titels am Leben zu erhalten und dann auf einen möglichen ersten MLS Cup-Titel in den folgenden Playoffs blickt, zeichnet sich ein klares Muster ab, wenn man das aktuelle Team der Herons mit dem von 2024 vergleicht.

Unter dem neuen Trainer Javier Mascherano ist die diesjährige Version weitaus abhängiger von Messi als Torschütze.

Ja, es wäre seltsam, wenn ein Team nicht zumindest etwas abhängig von einem Spieler wäre, den viele als den größten aller Zeiten betrachten.

Aber die Zahlen dieser Saison im Vergleich zur letzten deuten auf ein Herons-Team hin, das nicht annähernd so gut darin ist, auf Plan B umzusteigen, wenn Plan A, sich auf den achtmaligen Ballon d'Or-Gewinner zu verlassen, nicht funktioniert.

Inter Miamis Bilanz 2024 …

Wenn Messi traf: 8S-4U-1N

8S-4U-1N Wenn Messi nicht traf: 5S-2U-0N

5S-2U-0N Wenn Messi nicht spielte: 9S-2U-3N

Inter Miamis Bilanz 2025 bisher …

Wenn Messi traf: 13S-2U-1N

13S-2U-1N Wenn Messi nicht traf: 1S-4U-3N

1S-4U-3N Wenn Messi nicht spielte: 2S-2U-2N

Ob absichtlich oder zufällig, es ist unmöglich, den deutlichen Unterschied in den Zahlen zu ignorieren.

Die Gründe für diese Diskrepanz zu ermitteln – und sogar zu bestimmen, ob es überhaupt negativ ist – ist komplizierter.

Was hat sich genau verändert?

Der unmittelbare Impuls ist, auf den Unterschied in der Trainerposition hinzuweisen.

Mascherano ist in seiner ersten Rolle als Cheftrainer einer Profimannschaft. Der vorherige Trainer Tata Martino war so erfahren wie nur wenige. Man könnte also daraus schließen, dass Martino einfach besser darin war, seine Ergänzungsspieler einzusetzen und Anpassungen vorzunehmen, wenn Messi einen schlechten Tag hatte oder nicht verfügbar war. Und vielleicht stimmt das sogar.

Aber es gibt auch subtilere Faktoren, die ebenso einflussreich sein könnten.

Da ist der Lauf der Zeit und das Altern von Miamis Veteranen-Kern. Während Messi nach seinem 38. Geburtstag kaum Anzeichen eines rapiden Leistungsabfalls gezeigt hat – und in dieser Saison bisher auch gesünder war als 2024 – scheinen sowohl Luis Suarez als auch Sergio Busquets deutlich von ihrem Niveau von 2024 abgefallen zu sein. Busquets hat bereits angekündigt, dass er am Ende der Saison in den Ruhestand geht, und die Zukunft des 38-jährigen Suarez bleibt ungewiss.

Es gibt auch die Fluktuation bei Miamis Ergänzungsspielern, die sich im Allgemeinen von denen mit MLS-Erfahrung entfernen. Kamal Miller, Julian Gressel und Leonardo Campana gehören zu denjenigen, die während der Saison 2024 zu Miami beigetragen haben und seitdem ausgemustert wurden.

Das könnte auch auf die Theorie zurückzuführen sein, dass das Team mehr nach Messis Geschmack geformt wurde, wobei ein Großteil des Kaders jetzt südamerikanische Verbindungen hat. Aber es ist auch normal, dass ein neuer Trainer und Sportdirektor andere Vorstellungen vom Personal haben, unabhängig davon, wer der Star des Teams ist.

Vor- und Nachteile

Die Nachteile eines Teams, das stärker von einem einzelnen 38-Jährigen abhängig ist, liegen auf der Hand.

Es macht es schwieriger, über einen langen Zeitraum konstante Ergebnisse zu erzielen, selbst wenn Messi gesund ist. So produktiv er auch 2025 war – mit 24 Toren als MLS-Führender und 14 Vorlagen in seinen 24 Ligaspielen – kann selbst von ihm nicht erwartet werden, in jedem Spiel zu treffen. Wenn Miami den Supporters' Shield nicht zum zweiten Mal in Folge gewinnt, könnte dieses Modell der stärkeren Abhängigkeit von Messi ein Grund dafür sein. Und wenn er auch nur für einen kleinen Teil der Playoffs verletzungsbedingt ausfällt, könnte Miamis Postseason in echte Gefahr geraten.

Aber ein Spielmodell, das voll und ganz auf den besten Spieler setzt, könnte tatsächlich die bessere Idee sein, wenn das Ziel darin besteht, zum richtigen Zeitpunkt in Form zu kommen. Im K.o.-Spiel geht es oft mehr darum, wer über einen kurzen Zeitraum den besten positiven Schwung hat, als darum, wer am längsten Exzellenz aufrechterhält.

Der Spielplan der MLS Cup Playoffs könnte auch ein geringeres Verletzungsrisiko für Messi bedeuten, da das Verhältnis von Spielen zur Zeit weniger anspruchsvoll ist. Das meisterschaftsgewinnende Team könnte insgesamt bis zu sieben Spiele bestreiten, aber über einen deutlich besser zu bewältigenden Zeitraum von etwa 40 Tagen. Realistisch betrachtet könnten Messi und Miami ihren ersten MLS Cup in nur fünf Spielen zwischen dem 25. Oktober und dem MLS Cup-Finale am 6. Dezember gewinnen.