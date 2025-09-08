Metaplanet-Aktie fällt trotz 2 Milliarden Dollar in Bitcoin — Jetzt kaufen?

Wichtige Hinweise

Die Metaplanet-Aktie bietet laut dem Power-law Quantile Model eine Kaufgelegenheit beim Kursrückgang, das einen Floor-Price von 705 JPY vorschlägt.

Der mittlere faire Wert der Aktie liegt bei 1.332 JPY, was auf mögliches Aufwärtspotenzial für langfristige Investoren hindeutet.

Metaplanet hält jetzt 20.136 BTC im Wert von 2,08 Milliarden Dollar und erreicht damit 66% seines Jahresendziels von 30.000 BTC.

im Wert von 15,2 Millionen Dollar bekannt gab. Obwohl das japanische Unternehmen seine BTC-Bestände weiter erhöht, ist sein Aktienkurs unter 700 JPY gefallen.

Sollten Anleger die Kursrückgänge der Metaplanet-Aktie kaufen?

In der vergangenen Woche hat der Aktienkurs von Metaplanet an der Tokioter Börse um mehr als 17% korrigiert und ist unter 700 JPY gefallen. Seit seinem Höchststand von 1.900 JPY im Juni hat die Aktie um 63% korrigiert, wobei einige Investoren darin Kaufgelegenheiten sehen.







Analyst Zynx hat das Metaplanet Power-law Quantile Model hervorgehoben und es als eine der klarsten Visualisierungen der Beziehung zwischen Bitcoin-Akkumulation und dem Aktienkurs von Metaplanet Inc. (3350.T) beschrieben.

Laut dem Modell stellt 705 JPY einen potenziellen Floor-Price für Metaplanet-Aktien dar, während der mittlere faire Wert auf 1.332 JPY geschätzt wird. Da die Metaplanet-Aktie nun unter den Floor-Price rutscht, erhalten langfristige Investoren die Chance, die Kursrückgänge zu kaufen.

Letzte Woche bemerkten Marktanalysten, dass sich Metaplanets Schwungradmodell in den letzten Wochen verlangsamt hatte. Dieses Modell ist abhängig von seinem steigenden Aktienkurs, um zusätzliche Bitcoin-Käufe zu finanzieren.

Infolgedessen ist die Prämie über seinen Bitcoin-Beständen von fast dem Achtfachen auf etwa das Doppelte gesunken. Dies hat unter Investoren weitere Bedenken hinsichtlich einer möglichen Verwässerung der Aktionärsanteile aufkommen lassen.

Ankündigung eines neuen Bitcoin-Kaufs

Am 8. September gab Metaplanet bekannt, 136 Bitcoin (BTC) für ungefähr 15,2 Millionen Dollar zu einem durchschnittlichen Preis von 111.666 Dollar pro BTC gekauft zu haben. Das Unternehmen meldete eine Bitcoin-Rendite von 487% seit Jahresbeginn für 2025. Bis heute hält Metaplanet insgesamt 20.136 BTC, die für rund 2,08 Milliarden Dollar zu einem durchschnittlichen Preis von 103.196 Dollar pro Coin gekauft wurden.

Die aktuellen BTC-Bestände des Unternehmens entsprechen 66% von Metaplanets Jahresendeziel, 30.000 BTC in seiner Schatzkammer zu halten. Es strebt an, seine Bestände bis Ende 2026 auf 100.000 BTC zu erhöhen und bis Ende 2027 210.000 BTC zu erreichen.

Der jüngste BTC-Kauf erfolgt innerhalb einer Woche nach Erhalt der Zustimmung der Aktionäre zur Beschaffung zusätzlicher 555 Milliarden japanischer Yen oder 3,8 Milliarden Dollar zur Finanzierung seiner Bitcoin-Käufe.

