BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag Metaplanet-Aktie fällt trotz 2 Milliarden Dollar in Bitcoin — Jetzt kaufen? erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Wichtige Punkte Die Metaplanet-Aktie bietet laut dem Power-law Quantile Model eine Kaufgelegenheit beim Kursrückgang, das einen Floor-Price von 705 JPY nahelegt. Der mittlere Fair Value der Aktie liegt bei 1.332 JPY, was auf mögliches Aufwärtspotenzial für langfristige Anleger hindeutet. Metaplanet hält jetzt 20.136 BTC im Wert von 2,08 Milliarden Dollar und erreicht damit 66% seines Jahresendziels von 30.000 BTC. Der Aktienkurs von Metaplanet fiel am 08.09. um weitere 4%, obwohl das japanische Unternehmen einen zusätzlichen Kauf von 136 BTC BTC $111 301 24h Volatilität: 0,4% Marktkapitalisierung: $2,22 T Vol. 24h: $25,83 B im Wert von 15,2 Millionen Dollar bekannt gab. Obwohl das japanische Unternehmen seine BTC-Bestände weiter erhöht, ist sein Aktienkurs unter 700 JPY gefallen. Sollten Anleger die Kursrückgänge der Metaplanet-Aktie kaufen? In der vergangenen Woche hat der Aktienkurs von Metaplanet mehr als 17% korrigiert und ist an der Tokioter Börse unter 700 JPY gefallen. Seit seinem Höchststand von 1.900 JPY im Juni hat die Aktie um 63% korrigiert, wobei einige Anleger darin Kaufgelegenheiten sehen. Analyst Zynx hat das Metaplanet Power-law Quantile Model hervorgehoben und es als eine der klarsten Visualisierungen der Beziehung zwischen Bitcoin-Akkumulation und dem Aktienkurs von Metaplanet Inc. (3350.T) beschrieben. Laut dem Modell stellt 705 JPY einen potenziellen Floor-Price für Metaplanet-Aktien dar, während der mittlere Fair Value auf 1.332 JPY geschätzt wird. Da der Metaplanet-Aktienkurs nun unter den Floor-Price gefallen ist, erhalten langfristige Anleger die Chance, die Kursrückgänge zu kaufen. Dies ist eine der schönsten Grafiken, die Sie jemals vom Metaplanet Power-law Quantile Model sehen werden. Es hilft, die Beziehung zwischen BTC-Akkumulation und Aktienkurs für 3350.T 🇯🇵 zu visualisieren. Es deutet darauf hin, dass ¥705 nahe am absoluten Tiefpunkt liegt und dass der mittlere Fair Value =... pic.twitter.com/ze3Rq4BJQa — Zynx (@ZynxBTC) 08.09.2025 Letzte Woche bemerkten Marktanalysten, dass Metaplanets Schwungradmodell in letzter Zeit langsamer geworden war...Der Beitrag Metaplanet-Aktie fällt trotz 2 Milliarden Dollar in Bitcoin — Jetzt kaufen? erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Wichtige Punkte Die Metaplanet-Aktie bietet laut dem Power-law Quantile Model eine Kaufgelegenheit beim Kursrückgang, das einen Floor-Price von 705 JPY nahelegt. Der mittlere Fair Value der Aktie liegt bei 1.332 JPY, was auf mögliches Aufwärtspotenzial für langfristige Anleger hindeutet. Metaplanet hält jetzt 20.136 BTC im Wert von 2,08 Milliarden Dollar und erreicht damit 66% seines Jahresendziels von 30.000 BTC. Der Aktienkurs von Metaplanet fiel am 08.09. um weitere 4%, obwohl das japanische Unternehmen einen zusätzlichen Kauf von 136 BTC BTC $111 301 24h Volatilität: 0,4% Marktkapitalisierung: $2,22 T Vol. 24h: $25,83 B im Wert von 15,2 Millionen Dollar bekannt gab. Obwohl das japanische Unternehmen seine BTC-Bestände weiter erhöht, ist sein Aktienkurs unter 700 JPY gefallen. Sollten Anleger die Kursrückgänge der Metaplanet-Aktie kaufen? In der vergangenen Woche hat der Aktienkurs von Metaplanet mehr als 17% korrigiert und ist an der Tokioter Börse unter 700 JPY gefallen. Seit seinem Höchststand von 1.900 JPY im Juni hat die Aktie um 63% korrigiert, wobei einige Anleger darin Kaufgelegenheiten sehen. Analyst Zynx hat das Metaplanet Power-law Quantile Model hervorgehoben und es als eine der klarsten Visualisierungen der Beziehung zwischen Bitcoin-Akkumulation und dem Aktienkurs von Metaplanet Inc. (3350.T) beschrieben. Laut dem Modell stellt 705 JPY einen potenziellen Floor-Price für Metaplanet-Aktien dar, während der mittlere Fair Value auf 1.332 JPY geschätzt wird. Da der Metaplanet-Aktienkurs nun unter den Floor-Price gefallen ist, erhalten langfristige Anleger die Chance, die Kursrückgänge zu kaufen. Dies ist eine der schönsten Grafiken, die Sie jemals vom Metaplanet Power-law Quantile Model sehen werden. Es hilft, die Beziehung zwischen BTC-Akkumulation und Aktienkurs für 3350.T 🇯🇵 zu visualisieren. Es deutet darauf hin, dass ¥705 nahe am absoluten Tiefpunkt liegt und dass der mittlere Fair Value =... pic.twitter.com/ze3Rq4BJQa — Zynx (@ZynxBTC) 08.09.2025 Letzte Woche bemerkten Marktanalysten, dass Metaplanets Schwungradmodell in letzter Zeit langsamer geworden war...

Metaplanet-Aktie fällt trotz 2 Milliarden Dollar in Bitcoin — Jetzt kaufen?

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 16:09
NEAR
NEAR$2.92-3.31%
B
B$0.14302+2.37%
Threshold
T$0.01327+4.48%
Bitcoin
BTC$105,789.42+3.69%
GET
GET$0.001068+2.39%
Nowchain
NOW$0.00211+2.92%

Wichtige Hinweise

  • Die Metaplanet-Aktie bietet laut dem Power-law Quantile Model eine Kaufgelegenheit beim Kursrückgang, das einen Floor-Price von 705 JPY vorschlägt.
  • Der mittlere faire Wert der Aktie liegt bei 1.332 JPY, was auf mögliches Aufwärtspotenzial für langfristige Investoren hindeutet.
  • Metaplanet hält jetzt 20.136 BTC im Wert von 2,08 Milliarden Dollar und erreicht damit 66% seines Jahresendziels von 30.000 BTC.

Der Aktienkurs von Metaplanet sank am 8. September um weitere 4%, obwohl das japanische Unternehmen den Kauf von zusätzlichen 136 BTC

BTC
$111 301



24h Volatilität:
0,4%


Marktkapitalisierung:
$2,22 T



Vol. 24h:
$25,83 B

im Wert von 15,2 Millionen Dollar bekannt gab. Obwohl das japanische Unternehmen seine BTC-Bestände weiter erhöht, ist sein Aktienkurs unter 700 JPY gefallen.

Sollten Anleger die Kursrückgänge der Metaplanet-Aktie kaufen?

In der vergangenen Woche hat der Aktienkurs von Metaplanet an der Tokioter Börse um mehr als 17% korrigiert und ist unter 700 JPY gefallen. Seit seinem Höchststand von 1.900 JPY im Juni hat die Aktie um 63% korrigiert, wobei einige Investoren darin Kaufgelegenheiten sehen.


Analyst Zynx hat das Metaplanet Power-law Quantile Model hervorgehoben und es als eine der klarsten Visualisierungen der Beziehung zwischen Bitcoin-Akkumulation und dem Aktienkurs von Metaplanet Inc. (3350.T) beschrieben.

Laut dem Modell stellt 705 JPY einen potenziellen Floor-Price für Metaplanet-Aktien dar, während der mittlere faire Wert auf 1.332 JPY geschätzt wird. Da die Metaplanet-Aktie nun unter den Floor-Price rutscht, erhalten langfristige Investoren die Chance, die Kursrückgänge zu kaufen.

Letzte Woche bemerkten Marktanalysten, dass sich Metaplanets Schwungradmodell in den letzten Wochen verlangsamt hatte. Dieses Modell ist abhängig von seinem steigenden Aktienkurs, um zusätzliche Bitcoin-Käufe zu finanzieren.

Infolgedessen ist die Prämie über seinen Bitcoin-Beständen von fast dem Achtfachen auf etwa das Doppelte gesunken. Dies hat unter Investoren weitere Bedenken hinsichtlich einer möglichen Verwässerung der Aktionärsanteile aufkommen lassen.

Ankündigung eines neuen Bitcoin-Kaufs

Am 8. September gab Metaplanet bekannt, 136 Bitcoin (BTC) für ungefähr 15,2 Millionen Dollar zu einem durchschnittlichen Preis von 111.666 Dollar pro BTC gekauft zu haben. Das Unternehmen meldete eine Bitcoin-Rendite von 487% seit Jahresbeginn für 2025. Bis heute hält Metaplanet insgesamt 20.136 BTC, die für rund 2,08 Milliarden Dollar zu einem durchschnittlichen Preis von 103.196 Dollar pro Coin gekauft wurden.

Die aktuellen BTC-Bestände des Unternehmens entsprechen 66% von Metaplanets Jahresendeziel, 30.000 BTC in seiner Schatzkammer zu halten. Es strebt an, seine Bestände bis Ende 2026 auf 100.000 BTC zu erhöhen und bis Ende 2027 210.000 BTC zu erreichen.

Der jüngste BTC-Kauf erfolgt innerhalb einer Woche nach Erhalt der Zustimmung der Aktionäre zur Beschaffung zusätzlicher 555 Milliarden japanischer Yen oder 3,8 Milliarden Dollar zur Finanzierung seiner Bitcoin-Käufe.

weiter

Haftungsausschluss: Coinspeaker verpflichtet sich zu unvoreingenommener und transparenter Berichterstattung. Dieser Artikel zielt darauf ab, genaue und zeitnahe Informationen zu liefern, sollte aber nicht als Finanz- oder Anlageberatung verstanden werden. Da sich die Marktbedingungen schnell ändern können, empfehlen wir Ihnen, Informationen selbst zu überprüfen und einen Fachmann zu konsultieren, bevor Sie Entscheidungen auf Grundlage dieses Inhalts treffen.

Kryptowährung News, News


Bhushan ist ein FinTech-Enthusiast und hat ein gutes Gespür für das Verständnis der Finanzmärkte. Sein Interesse an Wirtschaft und Finanzen lenkt seine Aufmerksamkeit auf die neu entstehende Blockchain-Technologie und Kryptowährungsmärkte. Er befindet sich kontinuierlich in einem Lernprozess und motiviert sich selbst durch das Teilen seines erworbenen Wissens. In seiner Freizeit liest er Thriller-Romane und erkundet manchmal seine kulinarischen Fähigkeiten.

Bhushan Akolkar auf X


Quelle: https://www.coinspeaker.com/metaplanet-buy-the-dip-after-stock-dip-bitcoin-purchase/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4023+5.66%
Intuition
TRUST$0.2073-1.09%
Xrp Classic
XRPC$0.0007469+9.46%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02004+5.97%
Moonveil
MORE$0.004938-6.56%
Farcana
FAR$0.000553-6.27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die Suche nach dem neuen Krypto-Presale im Nov 2025 entwickelt sich zu einer globalen Schatzsuche, aber nur wenige Projekte brüllen wirklich, bevor die Masse sie entdeckt. MoonBull schreibt diese Geschichte neu mit einem Presale, der bereits Wellen der Aufmerksamkeit auf sich zieht, nicht durch leere Versprechungen, sondern durch bewährte, programmierte Mechanismen, die die Position jedes Besitzers stärken. [...]
ROAR
ROAR$0.0000248--%
Waves
WAVES$0.7406-1.38%
Notcoin
NOT$0.0007665-1.12%
Teilen
Coinstats2025/11/10 05:40

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Ethereum-Blockchain Gasgebühren sinken inmitten der Verlangsamung auf nur 0,067 Gwei

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$105,827.75
$105,827.75$105,827.75

+1.99%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,633.20
$3,633.20$3,633.20

+3.34%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$167.03
$167.03$167.03

+2.76%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4006
$2.4006$2.4006

+3.65%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18136
$0.18136$0.18136

+1.84%