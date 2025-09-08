BörseDEX+
Metaplanet nähert sich 500% YTD nach neuem BTC-Kauf, Bitcoin-Preis erholt sich

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 13:17
Metaplanet nähert sich einer 500% Rendite seit Jahresbeginn mit seiner Bitcoin-Strategie für 2025. Das Unternehmen kündigte die Erweiterung seiner BTC-Bestände durch einen neuen Kauf an. Als Reaktion darauf hat der Bitcoin-Preis stetige Gewinne verzeichnet, während er seine Erholung fortsetzt.

Metaplanet nähert sich 500% YTD mit neuem BTC-Kauf

Metaplanet kündigte den Kauf von weiteren 136 BTC für 15,2 Millionen Dollar an. Mit dieser neuesten Akquisition kontrolliert das Unternehmen nun insgesamt 20.136 BTC. Dies entspricht einer kumulativen Investition von etwa 2,057 Milliarden Dollar.

Die Offenlegung ergab, dass der durchschnittliche Kaufpreis für die jüngste Tranche 111.000 Dollar pro BTC betrug. Das Unternehmen hob auch die Leistung seiner BTC-Rendite hervor, die sich der 500%-Marke nähert. 

Diese Kennzahl wird verwendet, um den Aktionärswert zu messen, der mit seiner Bitcoin-Treasury-Strategie verbunden ist. Diese Benchmarks sind darauf ausgelegt, die Effizienz seines Akquisitionsplans zu verfolgen und gleichzeitig Verwässerungsrisiken zu minimieren.

Diese Akquisition folgt auf den Kauf der letzten Woche. Metaplanet sicherte sich 1.009 BTC für ungefähr 112 Millionen Dollar. Diese Transaktion ermöglichte es dem Unternehmen, die 20.000 BTC-Marke zu überschreiten.

Darüber hinaus genehmigten die Metaplanet-Aktionäre einen Plan zur Ausgabe von bis zu 550 Millionen neuen Aktien im Ausland. Dies wird auf 884 Millionen Dollar geschätzt. Die Kapitalerhöhung würde verwendet werden, um die BTC-Reserven weiter auszubauen. CEO Simon Gerovich bestätigte die Genehmigung und beschrieb sie als einen bedeutenden Schritt zur Stärkung der Unternehmensführung und zur Ausrichtung an der aggressiven Bitcoin-Akkumulationsroadmap des Unternehmens.

Bitcoin-Preis erholt sich

Die Ankündigung fällt auch mit einem neuen Momentum beim Bitcoin-Preis zusammen. Der Token hat sich auf 111.000 Dollar erholt, mit einem Anstieg von 1% im Laufe des letzten Tages und fast 7% über die Woche. Darüber hinaus sind die Handelsvolumen um 23% gestiegen. Dies deutet auf ein Wiederaufleben des Anlegerinteresses hin, während Bitcoin seine Stärke über wichtigen psychologischen Niveaus beibehält.

Quelle: TradingView; Bitcoin-Preis Tägliches Diagramm

Bei anderen Treasury-Entwicklungen bestätigte MARA Holdings, dass es nun Bitcoin im Wert von 5,9 Milliarden Dollar hält. Dies behielt seine Position als einer der größten Unternehmensinhaber weltweit bei, nur übertroffen von Michael Saylors Strategy. Trotz der jüngsten Marktvolatilität schürfte MARA im August 705 BTC, durchschnittlich 22,7 BTC täglich.

Inzwischen gab Strategy selbst einen neuen Kauf bekannt von 4.048 BTC für 449,3 Millionen Dollar zu einem durchschnittlichen Preis von 110.981 Dollar pro Coin. Dies steigerte seine BTC-Rendite seit Jahresbeginn auf 25,7%. Michael Saylor hat sogar mit einem kurzen Beitrag auf X eine weitere mögliche Akquisition angedeutet.

Mit Metaplanets YTD-Gewinnen, die sich 500% nähern, ist das Unternehmen zu einem der aggressivsten Bitcoin-Investoren Asiens geworden. Seine unerbittlichen Kaufausgaben zeigen, wie Unternehmensreserven die Natur des Marktes beeinflussen. Diese Aktionen hatten auch einen direkten Einfluss auf den Bitcoin-Preis und unterstützen das Konzept, dass er als Reservewert dienen kann.

Michael Adeleke

Michael Adeleke ist ein leidenschaftlicher Krypto-Journalist, der dafür bekannt ist, komplexe Blockchain-Konzepte und Markttrends in klare, ansprechende Erzählungen zu übersetzen. Er ist spezialisiert auf die Lieferung zeitnaher Nachrichten und scharfer Marktanalysen, die Krypto-Enthusiasten informiert und der Kurve voraus halten. Mit einem Ingenieurhintergrund und einem Abschluss von der Universität Ibadan bringt Michael analytische Tiefe und Präzision in jeden Artikel, den er schreibt.

Warum CoinGape vertrauen: CoinGape berichtet seit 2017 über die Kryptowährungsbranche und zielt darauf ab, unseren Lesern informative Einblicke zu bieten. Unsere Journalisten und Analysten bringen jahrelange Erfahrung in Marktanalyse und Blockchain-Technologie mit, um sachliche Genauigkeit und ausgewogene Berichterstattung zu gewährleisten.

Quelle: https://coingape.com/metaplanet-nears-500-ytd-following-new-btc-purchase-bitcoin-price-rebounds/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken.

