Metaplanet, El Salvador erhöht Bitcoin-Bestand, Saylor deutet neuen Kauf an

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 15:29
Das japanische Investmentunternehmen Metaplanet und das kryptofreundliche Land El Salvador kauften am Montag mehr Bitcoin, als der Bitcoin Fear & Greed Index nach mehreren Tagen im Bereich "Angst" wieder auf "neutral" zurückkehrte.  

Metaplanet gab am Montag in einer neuen Offenlegung bekannt, dass es weitere 136 Bitcoin (BTC) gekauft hat, wodurch sich sein Gesamtbestand auf 20.136 erhöht, was zum aktuellen Kurs über 2,2 Milliarden Dollar wert ist.

Im Juni sagte CEO Simon Gerovich, dass das langfristige Ziel des Unternehmens darin bestehe, bis 2027 insgesamt 210.000 Bitcoin zu erwerben, was es laut Bitbo zum zweitgrößten Bitcoin-Besitzer unter öffentlichen Unternehmen nach Strategy machen würde.

Metaplanet ist derzeit die sechstgrößte und führende japanische Bitcoin-Schatzkammer unter den 186 verfolgten. Das Unternehmen zahlte etwa 16.554.535 japanische Yen (111.830 Dollar) pro Coin.

Quelle: Metaplanet

Aktienkurs gefallen

Metaplanet kündigte seinen ersten Bitcoin-Kauf am 22.07.2024 an, und seine Aktien stiegen um 19% auf 1,10 Dollar.

Allerdings haben nachfolgende Käufe nicht die gleichen Ergebnisse erzielt. In der letzten Handelssitzung fielen die Aktien von Metaplanet um fast 3% auf 4,65 Dollar. Der Aktienkurs liegt seit Jahresbeginn immer noch 92,45% im Plus.

Metaplanet kündigte auch Pläne an, weitere 880 Millionen Dollar durch eine öffentliche Finanzierungsrunde auf ausländischen Märkten am 27.08. zu beschaffen, nachdem der Rückgang des Aktienkurses Druck auf sein Kapitalerhöhungs-"Schwungrad" ausgeübt hatte.

El Salvador kauft mehr Bitcoin als Jahrestagsgeschenk

Unterdessen sagte El Salvadors Präsident Nayib Bukele am Montag, dass das Land im Rahmen des Bitcoin Day weitere 21 Bitcoin gekauft habe, wodurch sich sein Gesamtbestand auf 6.313 erhöht, wie von seinem Bitcoin Office bekannt gegeben wurde.

Das Bitcoin-Büro des Landes feiert den "Bitcoin Day", den Jahrestag des Gesetzes, das Bitcoin zum gesetzlichen Zahlungsmittel machte, das im September 2021 in Kraft trat.

Der Internationale Währungsfonds veröffentlichte im Juli einen Bericht, in dem behauptet wurde, dass El Salvador seit der Unterzeichnung des Kreditabkommens über 1,4 Milliarden Dollar im Dezember 2024, das das Land zur Reduzierung der Käufe verpflichtete, keine neuen Bitcoin gekauft habe.

Verwandt: El Salvador verteilt 678 Millionen Dollar Bitcoin auf 14 Wallets, um Quantenrisiken zu reduzieren

Saylor sendet ein weiteres Kaufsignal

Am Sonntag deutete Saylor einen weiteren bevorstehenden Bitcoin-Kauf an. In einem Beitrag auf X am Sonntag teilte der Executive Chairman einen Screenshot des Bitcoin-Portfolios des Unternehmens mit der Bildunterschrift "braucht mehr Orange".

Quelle: Michael Saylor

Saylor teilt regelmäßig den Bitcoin-Tracker, kurz bevor Strategy mehr Bitcoin für seine Schatzkammer kauft.

Strategy ist derzeit mit einem Bestand von 636.505 mit deutlichem Abstand der größte Unternehmensbesitzer von Bitcoin, laut Bitbo.

Der Aktienkurs (MSTR) verbrachte den größten Teil des August damit, Gewinne abzugeben, aber in der letzten Handelssitzung stieg die Aktie um 2,5% auf 335,87 Dollar und liegt seit Jahresbeginn immer noch fast 12% im Plus. 

Dies geschieht, während der Crypto Fear & Greed Index auf 51 zurückkehrte und nach drei Tagen in der "Angst"-Zone wieder neutral wurde. 

Magazin: Bitcoins unsichtbares Tauziehen zwischen Anzugträgern und Cypherpunks

Quelle: https://cointelegraph.com/news/metaplanet-el-salvador-bitcoin-purchase-2025?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

Quelle: https://cointelegraph.com/news/metaplanet-el-salvador-bitcoin-purchase-2025?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

