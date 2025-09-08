Metaplanet überschreitet 20.000 BTC Meilenstein mit neuester Kaufsumme von 15 Mio. $

BörseDEX+
Der Beitrag "Metaplanet überschreitet 20.000 BTC-Meilenstein mit neuester Akquisition von 15 Millionen Dollar" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Metaplanet hat sich still und leise unter den weltweit größten Bitcoin-Besitzern etabliert und nach einer weiteren beträchtlichen Akquisition diese Woche die Marke von 20.000 BTC überschritten. Das in Japan ansässige Unternehmen bestätigte den Erwerb von 136 BTC in einem Deal im Wert von etwas mehr als 15 Millionen Dollar, was seine aggressive Akkumulationsstrategie unterstreicht. Aufstieg in den globalen Rankings Der Kauf hebt Metaplanet laut Daten von BitcoinTreasuries auf den sechsten Platz in der Rangliste der börsennotierten Unternehmen mit den größten Bitcoin-Reserven. Nur eine Handvoll Firmen – angeführt von Michael Saylors Strategy mit mehr als 636.000 BTC – liegen nun vor dem in Tokio notierten Investor. Wie viel sie ausgegeben haben CEO Simon Gerovich enthüllte auf X, dass der jüngste Kauf zu einem Durchschnittspreis von 111.666 Dollar pro Coin ausgeführt wurde. Über alle Akquisitionen hinweg hat Metaplanet nun rund 2,08 Milliarden Dollar eingesetzt, was einem gemischten Einstiegspreis von etwa 103.000 Dollar pro Bitcoin entspricht. Aktienkursprobleme trotz Krypto-Gewinnen Während die Bitcoin-Bilanz weiter wächst, stehen die eigenen Aktien des Unternehmens unter Druck. Im Handel an der Tokioter Börse rutschte die Metaplanet-Aktie am Montag um 1,2% ab. Der Rückgang verlängert einen 30%-igen Rückgang im vergangenen Monat, obwohl die Performance seit Jahresbeginn mit mehr als 100% über dem Januar-Niveau stark bleibt. Institutionelles Vertrauen in Bitcoin Das Timing des Zuges fällt mit Bitcoin selbst zusammen, der über 111.000 Dollar hält, ein Plus von 0,5% in den letzten 24 Stunden. Analysten sehen Metaplanets konsequente Käufe als Vertrauensbeweis in die langfristige Entwicklung der Kryptowährung – selbst wenn die kurzfristige Preisentwicklung und Aktienperformance unbeständig bleiben. Für Metaplanet ist die Strategie klar: eine der weltweit größten Bitcoin-Reserven aufbauen, ungeachtet der kurzfristigen Volatilität. Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Finanz-, Anlage- oder Handelsberatung dar. Coindoo.com befürwortet oder empfiehlt keine spezifische Anlagestrategie oder Kryptowährung. Immer...

Metaplanet überschreitet 20.000 BTC Meilenstein mit neuester Kaufsumme von 15 Mio. $

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 17:07
Bitcoin

Metaplanet hat sich still und leise unter den weltweit größten Bitcoin-Besitzern etabliert und nach einer weiteren beträchtlichen Akquisition diese Woche die Marke von 20.000 BTC überschritten.

Das in Japan ansässige Unternehmen bestätigte den Erwerb von 136 BTC in einem Geschäft im Wert von etwas mehr als 15 Millionen Dollar, was seine aggressive Akkumulationsstrategie unterstreicht.

Aufstieg in den globalen Ranglisten

Der Kauf hebt Metaplanet laut Daten von BitcoinTreasuries auf den sechsten Platz in der Rangliste der börsennotierten Unternehmen mit den größten Bitcoin-Reserven. Nur eine Handvoll Firmen – angeführt von Michael Saylors Strategy mit mehr als 636.000 BTC – liegen nun vor dem in Tokio notierten Investor.

Wie viel sie ausgegeben haben

CEO Simon Gerovich enthüllte auf X, dass der jüngste Kauf zu einem Durchschnittspreis von 111.666 $ pro Coin ausgeführt wurde. Über alle Akquisitionen hinweg hat Metaplanet nun rund 2,08 Milliarden Dollar eingesetzt, was einem gemischten Einstiegspreis von etwa 103.000 $ pro Bitcoin entspricht.

Aktienkurs kämpft trotz Krypto-Gewinnen

Während die Bitcoin-Bilanz weiter wächst, stehen die eigenen Aktien des Unternehmens unter Druck. Im Handel an der Tokioter Börse rutschte die Metaplanet-Aktie am Montag um 1,2% ab. Der Rückgang verlängert einen 30%igen Rückgang im vergangenen Monat, obwohl die Performance seit Jahresbeginn mit mehr als 100% über dem Januar-Niveau stark bleibt.

Institutionelles Vertrauen in Bitcoin

Der Zeitpunkt des Zuges fällt mit dem Bitcoin selbst zusammen, der über 111.000 $ hält, ein Plus von 0,5% in den letzten 24 Stunden. Analysten sehen Metaplanets konsequente Käufe als Vertrauensbeweis in die langfristige Entwicklung der Kryptowährung – selbst wenn die kurzfristige Preisentwicklung und Aktienperformance unbeständig bleiben.

Für Metaplanet ist die Strategie klar: eine der weltweit größten Bitcoin-Reserven aufbauen, ungeachtet der kurzfristigen Volatilität.

Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Finanz-, Anlage- oder Handelsberatung dar. Coindoo.com befürwortet oder empfiehlt keine bestimmte Anlagestrategie oder Kryptowährung. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch und konsultieren Sie einen lizenzierten Finanzberater, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.

Author

Alexander Zdravkov ist eine Person, die immer nach der Logik hinter den Dingen sucht. Er spricht fließend Deutsch und verfügt über mehr als 3 Jahre Erfahrung im Krypto-Bereich, wo er geschickt neue Trends in der Welt der digitalen Währungen identifiziert. Ob er tiefgehende Analysen oder tägliche Berichte zu allen Themen liefert, sein tiefes Verständnis und seine Begeisterung für das, was er tut, machen ihn zu einem wertvollen Mitglied des Teams.

Quelle: https://coindoo.com/metaplanet-crosses-20000-btc-milestone-with-latest-15m-purchase/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4023+5.66%
Intuition
TRUST$0.2073-1.09%
Xrp Classic
XRPC$0.0007469+9.46%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02004+5.97%
Moonveil
MORE$0.004938-6.56%
Farcana
FAR$0.000553-6.27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die Suche nach dem neuen Krypto-Presale im Nov 2025 entwickelt sich zu einer globalen Schatzsuche, aber nur wenige Projekte brüllen wirklich, bevor die Masse sie entdeckt. MoonBull schreibt diese Geschichte neu mit einem Presale, der bereits Wellen der Aufmerksamkeit auf sich zieht, nicht durch leere Versprechungen, sondern durch bewährte, programmierte Mechanismen, die die Position jedes Besitzers stärken. [...]
ROAR
ROAR$0.0000248--%
Waves
WAVES$0.7406-1.38%
Notcoin
NOT$0.0007665-1.12%
Teilen
Coinstats2025/11/10 05:40

