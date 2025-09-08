Metaplanet überschreitet 20.000 BTC Meilenstein mit neuester Kaufsumme von 15 Mio. $

Der Beitrag "Metaplanet überschreitet 20.000 BTC-Meilenstein mit neuester Akquisition von 15 Millionen Dollar" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Metaplanet hat sich still und leise unter den weltweit größten Bitcoin-Besitzern etabliert und nach einer weiteren beträchtlichen Akquisition diese Woche die Marke von 20.000 BTC überschritten. Das in Japan ansässige Unternehmen bestätigte den Erwerb von 136 BTC in einem Deal im Wert von etwas mehr als 15 Millionen Dollar, was seine aggressive Akkumulationsstrategie unterstreicht. Aufstieg in den globalen Rankings Der Kauf hebt Metaplanet laut Daten von BitcoinTreasuries auf den sechsten Platz in der Rangliste der börsennotierten Unternehmen mit den größten Bitcoin-Reserven. Nur eine Handvoll Firmen – angeführt von Michael Saylors Strategy mit mehr als 636.000 BTC – liegen nun vor dem in Tokio notierten Investor. Wie viel sie ausgegeben haben CEO Simon Gerovich enthüllte auf X, dass der jüngste Kauf zu einem Durchschnittspreis von 111.666 Dollar pro Coin ausgeführt wurde. Über alle Akquisitionen hinweg hat Metaplanet nun rund 2,08 Milliarden Dollar eingesetzt, was einem gemischten Einstiegspreis von etwa 103.000 Dollar pro Bitcoin entspricht. Aktienkursprobleme trotz Krypto-Gewinnen Während die Bitcoin-Bilanz weiter wächst, stehen die eigenen Aktien des Unternehmens unter Druck. Im Handel an der Tokioter Börse rutschte die Metaplanet-Aktie am Montag um 1,2% ab. Der Rückgang verlängert einen 30%-igen Rückgang im vergangenen Monat, obwohl die Performance seit Jahresbeginn mit mehr als 100% über dem Januar-Niveau stark bleibt. Institutionelles Vertrauen in Bitcoin Das Timing des Zuges fällt mit Bitcoin selbst zusammen, der über 111.000 Dollar hält, ein Plus von 0,5% in den letzten 24 Stunden. Analysten sehen Metaplanets konsequente Käufe als Vertrauensbeweis in die langfristige Entwicklung der Kryptowährung – selbst wenn die kurzfristige Preisentwicklung und Aktienperformance unbeständig bleiben. Für Metaplanet ist die Strategie klar: eine der weltweit größten Bitcoin-Reserven aufbauen, ungeachtet der kurzfristigen Volatilität. Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Finanz-, Anlage- oder Handelsberatung dar. Coindoo.com befürwortet oder empfiehlt keine spezifische Anlagestrategie oder Kryptowährung. Immer... Der Beitrag "Metaplanet überschreitet 20.000 BTC-Meilenstein mit neuester Akquisition von 15 Millionen Dollar" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Metaplanet hat sich still und leise unter den weltweit größten Bitcoin-Besitzern etabliert und nach einer weiteren beträchtlichen Akquisition diese Woche die Marke von 20.000 BTC überschritten. Das in Japan ansässige Unternehmen bestätigte den Erwerb von 136 BTC in einem Deal im Wert von etwas mehr als 15 Millionen Dollar, was seine aggressive Akkumulationsstrategie unterstreicht. Aufstieg in den globalen Rankings Der Kauf hebt Metaplanet laut Daten von BitcoinTreasuries auf den sechsten Platz in der Rangliste der börsennotierten Unternehmen mit den größten Bitcoin-Reserven. Nur eine Handvoll Firmen – angeführt von Michael Saylors Strategy mit mehr als 636.000 BTC – liegen nun vor dem in Tokio notierten Investor. Wie viel sie ausgegeben haben CEO Simon Gerovich enthüllte auf X, dass der jüngste Kauf zu einem Durchschnittspreis von 111.666 Dollar pro Coin ausgeführt wurde. Über alle Akquisitionen hinweg hat Metaplanet nun rund 2,08 Milliarden Dollar eingesetzt, was einem gemischten Einstiegspreis von etwa 103.000 Dollar pro Bitcoin entspricht. Aktienkursprobleme trotz Krypto-Gewinnen Während die Bitcoin-Bilanz weiter wächst, stehen die eigenen Aktien des Unternehmens unter Druck. Im Handel an der Tokioter Börse rutschte die Metaplanet-Aktie am Montag um 1,2% ab. Der Rückgang verlängert einen 30%-igen Rückgang im vergangenen Monat, obwohl die Performance seit Jahresbeginn mit mehr als 100% über dem Januar-Niveau stark bleibt. Institutionelles Vertrauen in Bitcoin Das Timing des Zuges fällt mit Bitcoin selbst zusammen, der über 111.000 Dollar hält, ein Plus von 0,5% in den letzten 24 Stunden. Analysten sehen Metaplanets konsequente Käufe als Vertrauensbeweis in die langfristige Entwicklung der Kryptowährung – selbst wenn die kurzfristige Preisentwicklung und Aktienperformance unbeständig bleiben. Für Metaplanet ist die Strategie klar: eine der weltweit größten Bitcoin-Reserven aufbauen, ungeachtet der kurzfristigen Volatilität. Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Finanz-, Anlage- oder Handelsberatung dar. Coindoo.com befürwortet oder empfiehlt keine spezifische Anlagestrategie oder Kryptowährung. Immer...