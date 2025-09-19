Der Beitrag Metaplanet CEO enthüllt Top 3 Bitcoin-Ziele für das Unternehmen: Details erschien auf BitcoinEthereumNews.com. 3 wichtige Bitcoin-Ziele für Metaplanet Metaplanet erwirbt größte japanische Bitcoin-Domain Simon Gerovich, Metaplanet CEO, hat einen Beitrag über die Zukunftspläne seines Unternehmens bezüglich des Aufbaus des Geschäfts auf Basis von Bitcoin veröffentlicht. Er enthüllte auch drei Hauptziele, die sich Metaplanet als BTC-Unternehmen gesetzt hat. Gerovich erklärte, dass Metaplanet beabsichtigt, sein Bitcoin-Einkommensgenerierungsgeschäft "weiter auszubauen". 3 wichtige Bitcoin-Ziele für Metaplanet Der Metaplanet CEO teilte drei wichtige Ziele mit, die das Unternehmen kurzfristig verfolgen will. Das erste ist, dass sie planen, ihre Bitcoin-Rendite zu maximieren. Das zweite ist "die Minimierung der Marktauswirkungen auf Bitcoin-Preise" und das dritte "die Optimierung der Einnahmengenerierung aus unserem Bitcoin-Einkommensgeschäft". Er betonte, dass Metaplanet entschlossen ist, mit diesen strategischen Zielen fortzufahren und sie vollständig umzusetzen. Der CEO fügte auch hinzu, dass das Unternehmen derzeit "Kapitalfluss-positiv ist und einen bedeutenden internen Kapitalfluss erzeugt, um zukünftige Initiativen zu unterstützen". 1) Zum September-Oktober Bitcoin-Kaufzeitraum: Der Sept-Okt-Zeitrahmen in unserer Offenlegung ist einfach ein regulatorisches Fenster, das wir definieren mussten – es ist keine harte Einschränkung für unseren Ausführungszeitplan. Unser tatsächlicher Ansatz priorisiert Geschwindigkeit, während wir gleichzeitig auf die Marktauswirkungen achten.… https://t.co/EbIecdWA4E — Simon Gerovich (@gerovich) 18.09.2025 Metaplanet erwirbt größte japanische Bitcoin-Domain Wie U.Today Anfang dieser Woche berichtete, kündigte Metaplanet den Erwerb einer der größten Bitcoin-Domains in Japan an — Bitcoin.jp. Der Deal wurde diese Woche bestätigt und war Teil der Einführung des neuen japanischen Zweigs des Unternehmens, Bitcoin Japan Inc. Das Ziel dieser Akquisition ist es, Unterstützung für kommende Projekte wie Magazine Japan und die Bitcoin Japan Conference zu bieten, die für 2027 geplant sind. Außerdem wird es dazu beitragen, die Bitcoin-Akzeptanz im ganzen Land zu fördern. Quelle: https://u.today/metaplanet-ceo-reveals-top-3-bitcoin-objectives-for-company-details Der Beitrag Metaplanet CEO enthüllt Top 3 Bitcoin-Ziele für das Unternehmen: Details erschien auf BitcoinEthereumNews.com. 3 wichtige Bitcoin-Ziele für Metaplanet Metaplanet erwirbt größte japanische Bitcoin-Domain Simon Gerovich, Metaplanet CEO, hat einen Beitrag über die Zukunftspläne seines Unternehmens bezüglich des Aufbaus des Geschäfts auf Basis von Bitcoin veröffentlicht. Er enthüllte auch drei Hauptziele, die sich Metaplanet als BTC-Unternehmen gesetzt hat. Gerovich erklärte, dass Metaplanet beabsichtigt, sein Bitcoin-Einkommensgenerierungsgeschäft "weiter auszubauen". 3 wichtige Bitcoin-Ziele für Metaplanet Der Metaplanet CEO teilte drei wichtige Ziele mit, die das Unternehmen kurzfristig verfolgen will. Das erste ist, dass sie planen, ihre Bitcoin-Rendite zu maximieren. Das zweite ist "die Minimierung der Marktauswirkungen auf Bitcoin-Preise" und das dritte "die Optimierung der Einnahmengenerierung aus unserem Bitcoin-Einkommensgeschäft". Er betonte, dass Metaplanet entschlossen ist, mit diesen strategischen Zielen fortzufahren und sie vollständig umzusetzen. Der CEO fügte auch hinzu, dass das Unternehmen derzeit "Kapitalfluss-positiv ist und einen bedeutenden internen Kapitalfluss erzeugt, um zukünftige Initiativen zu unterstützen". 1) Zum September-Oktober Bitcoin-Kaufzeitraum: Der Sept-Okt-Zeitrahmen in unserer Offenlegung ist einfach ein regulatorisches Fenster, das wir definieren mussten – es ist keine harte Einschränkung für unseren Ausführungszeitplan. Unser tatsächlicher Ansatz priorisiert Geschwindigkeit, während wir gleichzeitig auf die Marktauswirkungen achten.… https://t.co/EbIecdWA4E — Simon Gerovich (@gerovich) 18.09.2025 Metaplanet erwirbt größte japanische Bitcoin-Domain Wie U.Today Anfang dieser Woche berichtete, kündigte Metaplanet den Erwerb einer der größten Bitcoin-Domains in Japan an — Bitcoin.jp. Der Deal wurde diese Woche bestätigt und war Teil der Einführung des neuen japanischen Zweigs des Unternehmens, Bitcoin Japan Inc. Das Ziel dieser Akquisition ist es, Unterstützung für kommende Projekte wie Magazine Japan und die Bitcoin Japan Conference zu bieten, die für 2027 geplant sind. Außerdem wird es dazu beitragen, die Bitcoin-Akzeptanz im ganzen Land zu fördern. Quelle: https://u.today/metaplanet-ceo-reveals-top-3-bitcoin-objectives-for-company-details