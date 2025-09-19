Metaplanet-CEO enthüllt Top 3 Bitcoin-Ziele für das Unternehmen: Details

- 3 wichtige Bitcoin-Ziele für Metaplanet
- Metaplanet erwirbt größte japanische Bitcoin-Domain
Simon Gerovich, CEO von Metaplanet, hat einen Beitrag über die zukünftigen Pläne seines Unternehmens bezüglich des Aufbaus des Geschäfts auf Basis von Bitcoin veröffentlicht. Er enthüllte auch drei Hauptziele, die sich Metaplanet als BTC-Unternehmen gesetzt hat.
Gerovich erklärte, dass Metaplanet beabsichtigt, sein Bitcoin-Einkommensgenerierungsgeschäft "weiter auszubauen".
3 wichtige Bitcoin-Ziele für Metaplanet
Der CEO von Metaplanet teilte drei wichtige kurzfristige Ziele für das Unternehmen mit. Das erste ist, dass sie planen, ihre Bitcoin-Rendite zu maximieren. Das zweite ist "die Minimierung der Marktauswirkungen auf Bitcoin-Preise" und das dritte "die Optimierung der Umsatzgenerierung aus unserem Bitcoin-Einkommensgeschäft".
Er betonte, dass Metaplanet entschlossen ist, mit diesen strategischen Zielen fortzufahren und sie vollständig umzusetzen. Der CEO fügte auch hinzu, dass das Unternehmen derzeit "einen positiven Kapitalfluss aufweist und einen bedeutenden internen Kapitalfluss erzeugt, um zukünftige Initiativen zu unterstützen".
Metaplanet erwirbt größte japanische Bitcoin-Domain
Wie U.Today Anfang dieser Woche berichtete, kündigte Metaplanet den Erwerb einer der größten Bitcoin-Domains in Japan an — Bitcoin.jp. Der Deal wurde diese Woche bestätigt und war Teil der Einführung des neuen japanischen Zweigs des Unternehmens, Bitcoin Japan Inc.
Das Ziel dieser Akquisition ist es, Unterstützung für kommende Projekte wie Magazine Japan und die Bitcoin Japan Conference zu bieten, die für 2027 geplant ist. Außerdem wird es dazu beitragen, die Bitcoin-Adoption im ganzen Land zu fördern.
Quelle: https://u.today/metaplanet-ceo-reveals-top-3-bitcoin-objectives-for-company-details