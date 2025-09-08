Metaplanet fügt 136 BTC im Wert von 15,2 Mio. $ hinzu und erhöht das Gesamtvermögen auf über 2 Mrd. $

Der Beitrag Metaplanet fügt 136 BTC im Wert von 15,2 Mio. $ hinzu und erhöht den Gesamtbestand auf über 2 Mrd. $ erschien zuerst auf Coinpedia Fintech News
Metaplanet, oft als Japans "MicroStrategy" bezeichnet, hat 136 BTC für etwa 15,2 Millionen Dollar zu einem durchschnittlichen Preis von 111.783 Dollar pro Coin hinzugefügt. Mit diesem Kauf ist der gesamte Bitcoin-Bestand des Unternehmens auf 20.136 BTC gestiegen, was einer Gesamtinvestition von fast 2,057 Milliarden Dollar entspricht. Der Bestand wird jetzt auf über 2 Milliarden Dollar geschätzt, was Metaplanets fortlaufendes Engagement für Bitcoin als wichtigen Treasury-Vermögenswert demonstriert und seinen Status als einer der größten Unternehmensbesitzer von Bitcoin stärkt.
