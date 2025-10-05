MetaMask Update: 30 Millionen Dollar Belohnungsprogramm nach Airdrop-Gerüchten bestätigt

Das Unternehmen bestätigte, dass tatsächlich eine Belohnungsinitiative auf dem Weg ist, warnte jedoch, dass vieles, was online kursiert, ungenau ist.

Die viralen Beiträge deuteten an, dass Benutzer Punkte für das Tauschen oder Bridging von Assets über die Wallet erhalten würden, die später gegen Token eingelöst werden könnten. MetaMask bestätigte, dass ein Belohnungssystem kommt, sagte jedoch, dass Berichte seinen Zweck falsch dargestellt haben.

"Ja, eine Preisverleihung steht bevor", schrieb das Team in einem X-Beitrag. "Aber was Sie bisher gehört oder gesehen haben, stimmt nicht unbedingt mit dem überein, was tatsächlich herauskommt."

Einführung von MetaMask Belohnungen

Die kommende Initiative, genannt MetaMask Belohnungen, wird sich auf Community-Engagement konzentrieren und nicht auf Yield-Farming ( Ertragslandwirtschaft). Das Unternehmen enthüllte, dass LINEA-Token im Wert von über 30 Millionen Dollar während der ersten Phase, bekannt als Staffel 1, verteilt werden.

Laut der Ankündigung wird das Programm mehrere Teilnahmeebenen kombinieren, darunter Vermittlungsanreize, mUSD-Boni, exklusive Partnerschaftsbelohnungen und Token-Zugriffsmöglichkeiten. Die Einführung wird in den nächsten Wochen stufenweise erfolgen, mit vollständigen Details, die folgen werden.

Langjährige Benutzer erhalten exklusive Vorteile

MetaMask betonte, dass treue Benutzer als Teil des neuen Systems anerkannt werden. "Diejenigen, die schon lange bei uns sind, werden besondere Vorteile erhalten", erklärte das Team und deutete an, dass MetaMask Belohnungen eine Schlüsselrolle in der zukünftigen Token-Struktur des Ökosystems spielen werden.

Während das Unternehmen davon absah, einen direkten Airdrop zu bestätigen, hat seine Anerkennung einer belohnungsverknüpften Token-Beziehung die Erwartungen in der DeFi-Community angeheizt. Da MetaMask bereits mehr als 30 Millionen Benutzer weltweit bedient, könnte seine Belohnungsinitiative eines der größten Community-gesteuerten Programme im Krypto-Bereich werden.

Vorerst wird den Benutzern empfohlen, auf offizielle Updates zu warten, um nicht auf Phishing-Kampagnen oder gefälschte Airdrop-Seiten hereinzufallen, die das Projekt imitieren.

