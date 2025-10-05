BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Das Unternehmen bestätigte, dass eine Belohnungsinitiative tatsächlich auf dem Weg ist, warnte jedoch, dass vieles von dem, was im Umlauf ist [...] Der Beitrag MetaMask Update: 30 Millionen Dollar Belohnungsprogramm nach Airdrop-Gerüchten bestätigt erschien zuerst auf Coindoo.Das Unternehmen bestätigte, dass eine Belohnungsinitiative tatsächlich auf dem Weg ist, warnte jedoch, dass vieles von dem, was im Umlauf ist [...] Der Beitrag MetaMask Update: 30 Millionen Dollar Belohnungsprogramm nach Airdrop-Gerüchten bestätigt erschien zuerst auf Coindoo.

MetaMask Update: 30 Millionen Dollar Belohnungsprogramm nach Airdrop-Gerüchten bestätigt

Von: Coindoo
2025/10/05 10:40

Das Unternehmen bestätigte, dass tatsächlich eine Belohnungsinitiative auf dem Weg ist, warnte jedoch, dass vieles, was online kursiert, ungenau ist.

Die viralen Beiträge deuteten an, dass Benutzer Punkte für das Tauschen oder Bridging von Assets über die Wallet erhalten würden, die später gegen Token eingelöst werden könnten. MetaMask bestätigte, dass ein Belohnungssystem kommt, sagte jedoch, dass Berichte seinen Zweck falsch dargestellt haben.

"Ja, eine Preisverleihung steht bevor", schrieb das Team in einem X-Beitrag. "Aber was Sie bisher gehört oder gesehen haben, stimmt nicht unbedingt mit dem überein, was tatsächlich herauskommt."

Einführung von MetaMask Belohnungen

Die kommende Initiative, genannt MetaMask Belohnungen, wird sich auf Community-Engagement konzentrieren und nicht auf Yield-Farming ( Ertragslandwirtschaft). Das Unternehmen enthüllte, dass LINEA-Token im Wert von über 30 Millionen Dollar während der ersten Phase, bekannt als Staffel 1, verteilt werden.

Laut der Ankündigung wird das Programm mehrere Teilnahmeebenen kombinieren, darunter Vermittlungsanreize, mUSD-Boni, exklusive Partnerschaftsbelohnungen und Token-Zugriffsmöglichkeiten. Die Einführung wird in den nächsten Wochen stufenweise erfolgen, mit vollständigen Details, die folgen werden.

MEHR LESEN:

Pi Network News: Wichtige Entwicklung angekündigt, während das Projekt in eine neue Phase eintritt

Langjährige Benutzer erhalten exklusive Vorteile

MetaMask betonte, dass treue Benutzer als Teil des neuen Systems anerkannt werden. "Diejenigen, die schon lange bei uns sind, werden besondere Vorteile erhalten", erklärte das Team und deutete an, dass MetaMask Belohnungen eine Schlüsselrolle in der zukünftigen Token-Struktur des Ökosystems spielen werden.

Während das Unternehmen davon absah, einen direkten Airdrop zu bestätigen, hat seine Anerkennung einer belohnungsverknüpften Token-Beziehung die Erwartungen in der DeFi-Community angeheizt. Da MetaMask bereits mehr als 30 Millionen Benutzer weltweit bedient, könnte seine Belohnungsinitiative eines der größten Community-gesteuerten Programme im Krypto-Bereich werden.

Vorerst wird den Benutzern empfohlen, auf offizielle Updates zu warten, um nicht auf Phishing-Kampagnen oder gefälschte Airdrop-Seiten hereinzufallen, die das Projekt imitieren.

Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und stellen keine Finanz-, Investitions- oder Handelsberatung dar. Coindoo.com unterstützt oder empfiehlt keine bestimmte Anlagestrategie oder Kryptowährung. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch und konsultieren Sie einen lizenzierten Finanzberater, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.

Der Beitrag MetaMask Update: 30-Millionen-Dollar-Belohnungsprogramm nach Airdrop-Gerüchten bestätigt erschien zuerst auf Coindoo.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Da sich der Markt auf eine weitere Preisexplosion vorbereitet, die für den Eintritt ins Jahr 2026 erwartet wird, konzentrieren sich Investoren nicht mehr nur auf den Hype eines Projekts, sondern auf nachhaltige Projekte mit greifbarer Anwendbarkeit und Wert in der heutigen Welt. Und genau deshalb ist Mutuum Finance (MUTM), das für nur 0,035 $ erhältlich ist, [...]
BitShiba
SHIBA$0.000000000503-0.78%
SHIBAINU
SHIB$0.000010008+1.16%
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Cryptopolitan2025/11/10 06:00
Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Der Kryptowährungsmarkt wird diese Woche bedeutende Entwicklungen bei zahlreichen Altcoins sehen. Hier ist, worauf Sie achten sollten. Weiterlesen: Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:48
Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Am Sonntag sorgten Privacy Coins für Aufsehen, als Zcash (ZEC) um 12,8% auf über 640 $ stieg, während Monero (XMR) um 21% zulegte und die Marke von 440 $ pro Coin überschritt. Privacy Tokens stehen derzeit eindeutig im Rampenlicht – und die Menge liebt es. Privacy-Coins setzen Rallye fort Nach einer kurzen Verschnaufpause am Samstag, die [...]
Zcash
ZEC$625.76+7.37%
Monero
XMR$421+13.71%
Nowchain
NOW$0.0021+3.44%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:53

Trendnachrichten

Mehr

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Polygon (POL) visiert Trendwende an: Unterstützungsabprall könnte Preis in Richtung $0,680 treiben

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$105,431.16
$105,431.16$105,431.16

+1.61%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,590.80
$3,590.80$3,590.80

+2.13%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$165.78
$165.78$165.78

+1.99%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3775
$2.3775$2.3775

+2.65%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18003
$0.18003$0.18003

+1.09%