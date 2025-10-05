MetaMask enthüllt Belohnungsprogramm, 30 Mio. $ in LINEA für Benutzer

MetaMask plant, in den nächsten Wochen ein großes On-Chain-Belohnungsprogramm zu starten und dabei über 30 Millionen Dollar in LINEA (LINEA) Tokens während der ersten Saison zu verteilen.

Zusammenfassung Dieser Schritt signalisiert MetaMasks Bestreben, das Nutzerengagement vor einem möglichen Token-Launch zu vertiefen, während große Web3-Plattformen darum wetteifern, treue Nutzer zu belohnen und Community-Ökosysteme zu festigen.

Durch die Kombination von On-Chain-Anreizen mit einer kommenden Token-Strategie positioniert sich MetaMask im Zentrum der nächsten Welle des dezentralen Nutzerwachstums.

Eines der größten On-Chain-Belohnungsprogramme aller Zeiten

Die zu Consensys gehörende Web3-Wallet beschrieb die Initiative als "eines der größten On-Chain-Belohnungsprogramme, die je entwickelt wurden", das darauf ausgerichtet ist, regelmäßig an seine Community zurückzugeben.

Das Programm wird Vermittlung-Kickbacks, mUSD Stablecoin-Anreize, Partner-Belohnungen und Token-Zugang bieten. Langjährige MetaMask-Nutzer erhalten besondere Vorteile, die mit dem zukünftigen MetaMask-Token verbunden sind, der im September vom Consensys-CEO Joseph Lubin angedeutet wurde.

MetaMask stellte klar, dass frühere Leaks über die Programmdetails nicht die tatsächlichen Startparameter widerspiegeln. Die Plattform schneidert Anreize für verschiedene Nutzergruppen zu, mit einem Fokus auf langjährige Unterstützer.

LINEA-Tokens werden als Hauptbelohnung für Saison 1 dienen. Linea, ein von Consensys ebenfalls inkubiertes Ethereum Layer 2-Netzwerk, startete seinen nativen Token im September durch einen 9,4 Milliarden Token-Airdrop.

Das Programm integriert auch MetaMasks neuen mUSD Stablecoin, der von der zu Stripe gehörenden Bridge ausgegeben wird und auf Ethereum und Linea gestartet wurde, aber keine Yield-Farming-Funktionen bietet.

Fragen bleiben bezüglich der geografischen Teilnahmeberechtigung und anti-phishing Code-Maßnahmen zur Verhinderung von Missbrauch durch mehrere Konten.

Die Ankündigung löste gemischte Reaktionen auf X aus. Krypto-Streamer Gainzy antwortete sarkastisch: "[D]as wird gut ankommen und niemand wird angewidert sein und dich beleidigen."

Die Skepsis unterstreicht breitere Bedenken, dass Token- und Belohnungsprogramme oft Insider gegenüber regulären Community-Mitgliedern bevorzugen.

MetaMasks Beharren darauf, dass die Initiative kein "Farming-Spiel" sei, scheint darauf abzuzielen, diese Befürchtungen zu lindern. Die Verbindung zu einem potenziellen MASK-Token hat auch Spekulationen darüber angeheizt, wie die Teilnahme zukünftige Tokenverteilungen beeinflussen könnte.