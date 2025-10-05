BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
MetaMask plant ein großes On-Chain-Belohnungsprogramm zu starten und dabei über 30 Millionen Dollar in LINEA (LINEA) Token während Season 1 zu verteilen.MetaMask plant ein großes On-Chain-Belohnungsprogramm zu starten und dabei über 30 Millionen Dollar in LINEA (LINEA) Token während Season 1 zu verteilen.

MetaMask enthüllt Belohnungsprogramm, 30 Mio. $ in LINEA für Benutzer

Von: Crypto.news
2025/10/05 21:31
LINEA
LINEA$0.01265+3.43%
Major
MAJOR$0.1025+4.69%
1
1$0.0239+8.29%

MetaMask plant, in den nächsten Wochen ein großes On-Chain-Belohnungsprogramm zu starten und dabei über 30 Millionen Dollar in LINEA (LINEA) Tokens während der ersten Saison zu verteilen.

Zusammenfassung
  • Dieser Schritt signalisiert MetaMasks Bestreben, das Nutzerengagement vor einem möglichen Token-Launch zu vertiefen, während große Web3-Plattformen darum wetteifern, treue Nutzer zu belohnen und Community-Ökosysteme zu festigen.
  • Durch die Kombination von On-Chain-Anreizen mit einer kommenden Token-Strategie positioniert sich MetaMask im Zentrum der nächsten Welle des dezentralen Nutzerwachstums.

Eines der größten On-Chain-Belohnungsprogramme aller Zeiten

Die zu Consensys gehörende Web3-Wallet beschrieb die Initiative als "eines der größten On-Chain-Belohnungsprogramme, die je entwickelt wurden", das darauf ausgerichtet ist, regelmäßig an seine Community zurückzugeben.

Das Programm wird Vermittlung-Kickbacks, mUSD Stablecoin-Anreize, Partner-Belohnungen und Token-Zugang bieten. Langjährige MetaMask-Nutzer erhalten besondere Vorteile, die mit dem zukünftigen MetaMask-Token verbunden sind, der im September vom Consensys-CEO Joseph Lubin angedeutet wurde.

MetaMask stellte klar, dass frühere Leaks über die Programmdetails nicht die tatsächlichen Startparameter widerspiegeln. Die Plattform schneidert Anreize für verschiedene Nutzergruppen zu, mit einem Fokus auf langjährige Unterstützer.

LINEA-Tokens werden als Hauptbelohnung für Saison 1 dienen. Linea, ein von Consensys ebenfalls inkubiertes Ethereum Layer 2-Netzwerk, startete seinen nativen Token im September durch einen 9,4 Milliarden Token-Airdrop.

Das Programm integriert auch MetaMasks neuen mUSD Stablecoin, der von der zu Stripe gehörenden Bridge ausgegeben wird und auf Ethereum und Linea gestartet wurde, aber keine Yield-Farming-Funktionen bietet.

Fragen bleiben bezüglich der geografischen Teilnahmeberechtigung und anti-phishing Code-Maßnahmen zur Verhinderung von Missbrauch durch mehrere Konten.

Die Ankündigung löste gemischte Reaktionen auf X aus. Krypto-Streamer Gainzy antwortete sarkastisch: "[D]as wird gut ankommen und niemand wird angewidert sein und dich beleidigen."

Die Skepsis unterstreicht breitere Bedenken, dass Token- und Belohnungsprogramme oft Insider gegenüber regulären Community-Mitgliedern bevorzugen.

MetaMasks Beharren darauf, dass die Initiative kein "Farming-Spiel" sei, scheint darauf abzuzielen, diese Befürchtungen zu lindern. Die Verbindung zu einem potenziellen MASK-Token hat auch Spekulationen darüber angeheizt, wie die Teilnahme zukünftige Tokenverteilungen beeinflussen könnte.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Da sich der Markt auf eine weitere Preisexplosion vorbereitet, die für den Eintritt ins Jahr 2026 erwartet wird, konzentrieren sich Investoren nicht mehr nur auf den Hype eines Projekts, sondern auf nachhaltige Projekte mit greifbarer Anwendbarkeit und Wert in der heutigen Welt. Und genau deshalb ist Mutuum Finance (MUTM), das für nur 0,035 $ erhältlich ist, [...]
BitShiba
SHIBA$0.000000000503-0.78%
SHIBAINU
SHIB$0.000010008+1.16%
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Cryptopolitan2025/11/10 06:00
Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Der Kryptowährungsmarkt wird diese Woche bedeutende Entwicklungen bei zahlreichen Altcoins sehen. Hier ist, worauf Sie achten sollten. Weiterlesen: Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:48
Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Am Sonntag sorgten Privacy Coins für Aufsehen, als Zcash (ZEC) um 12,8% auf über 640 $ stieg, während Monero (XMR) um 21% zulegte und die Marke von 440 $ pro Coin überschritt. Privacy Tokens stehen derzeit eindeutig im Rampenlicht – und die Menge liebt es. Privacy-Coins setzen Rallye fort Nach einer kurzen Verschnaufpause am Samstag, die [...]
Zcash
ZEC$625.76+7.37%
Monero
XMR$421+13.71%
Nowchain
NOW$0.0021+3.44%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:53

Trendnachrichten

Mehr

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Polygon (POL) visiert Trendwende an: Unterstützungsabprall könnte Preis in Richtung $0,680 treiben

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$105,431.16
$105,431.16$105,431.16

+1.61%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,590.80
$3,590.80$3,590.80

+2.13%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$165.78
$165.78$165.78

+1.99%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3775
$2.3775$2.3775

+2.65%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18003
$0.18003$0.18003

+1.09%