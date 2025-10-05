MetaMask bereitet neue Funktion mit durchgesickertem Belohnungspunktesystem vor

MetaMask bereitet eine neue "Ways to Earn" Funktion mit einem punktebasierten Belohnungssystem vor, das mit Handelsaktivitäten verknüpft ist.

Aktivitäten im LINEA-Netzwerk werden doppelte Punkte einbringen, was auf MetaMasks Strategie hindeutet, sein Ökosystem-Engagement zu stärken.

MetaMask hat eine neue Funktion namens "Ways to Earn" durchsickern lassen. Auf GitHub gefundene Informationen deuten darauf hin, dass die beliebte Wallet ein Punktesystem entwickelt, das Benutzer durch Handelsaktivitäten verdienen können.

Das Punkteberechnungsschema wurde enthüllt, obwohl es keine offizielle Ankündigung von MetaMask gibt, wann diese Funktion tatsächlich starten wird.

Laut den Details erhalten Benutzer 80 Punkte für jeweils 100 $ Spot-Handelsvolumen. Perpetual-Transaktionen werden hingegen mit 10 Punkten pro 100 $ Volumen belohnt.

Historische Aktivitäten werden ebenfalls berücksichtigt, wobei 250 Punkte für jeweils 1.250 $ historisches Volumen vergeben werden, obwohl es eine Höchstgrenze gibt. Interessanterweise werden Transaktionen im LINEA-Netzwerk mit doppeltem Bonus belohnt, was es für diejenigen, die bereits im Ökosystem aktiv sind, noch attraktiver macht.

MetaMask-Strategie und die Attraktivität des LINEA-Ökosystems

Darüber hinaus deuten andere Berichte darauf hin, dass MetaMask auch rund 30 Millionen Dollar bereitstellt, um dieses Belohnungsprogramm zu stärken.

Es wird angenommen, dass ein Großteil davon für die Verteilung von LINEA-Token-basierten Anreizen bestimmt ist, ein Schritt, der darauf abzielt, die Benutzerloyalität zu erhöhen und gleichzeitig das Wachstum des verbundenen DeFi-Ökosystems zu beschleunigen. Mit dem doppelten Punktebonus auf LINEA ist klar, dass das Netzwerk ein Hauptfokus ist.

Allerdings bleiben mehrere Dinge unklar. Wie wird der Punkteeinlösungsmechanismus aussehen? Wird es in Form von Tokens, Gebührenrabatten oder anderen Belohnungen sein? Diese Fragen bleiben offen.

Darüber hinaus deuten Fehlerberichte im GitHub-Repository darauf hin, dass diese Funktion noch in Entwicklung ist. Es gibt Berichte über Probleme bei der Nutzung von Kreditdiensten sowie Probleme bei der Transaktionsgenehmigung in bestimmten Netzwerken. Das bedeutet, dass Benutzer wahrscheinlich geduldig sein müssen, bevor sie das Programm aus erster Hand erleben können, obwohl die Entwicklungsrichtung klar ist.

Bereits eingeführte zusätzliche Funktionen

Tatsächlich ist "Ways to Earn" nicht die einzige Innovation von MetaMask in diesem Jahr. CNF berichtete zuvor, dass Benutzer seit Ende August auf ihre Wallet mit Google- oder Apple Konto zugreifen können, ohne ihre Seed-Phrase speichern zu müssen.

Dieses Anmeldesystem behält das Konzept der Selbstverwahrung bei, da es lokale Verschlüsselung verwendet und Web3Auth-Technologie unterstützt. Auf diese Weise wird die Sicherheit aufrechterhalten, ohne dass man sich lange traditionelle Passphrasen merken muss, die oft ein Stolperstein für neue Benutzer sind.

Darüber hinaus führte MetaMask Ende Juli auch die Option ein, passives Einkommen aus Stablecoins direkt innerhalb der Wallet zu generieren.

Die Integration mit Aave ermöglicht es Benutzern, USDC, USDT oder DAI einzuzahlen, um Renditen ohne Sperrfristen zu erzielen. Abhebungen können auch jederzeit flexibel getätigt werden, was es für diejenigen geeignet macht, die Liquidität beibehalten und gleichzeitig zusätzliches Einkommen erzielen möchten.