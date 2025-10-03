Meta erhält zweiwöchiges Ultimatum vom niederländischen Gericht wegen DSA-Verstößen bei Facebook und Instagram

Meta wurde von einem niederländischen Gericht angewiesen, seinen niederländischen Nutzern einfache Optionen zur Anpassung ihres Feeds zu geben. Der neue Fall reiht sich in eine lange Liste von regulatorischen und rechtlichen Herausforderungen für Meta in Europa ein, nachdem ein Gericht in den Niederlanden das Unternehmen angewiesen hat, sein Algorithmus-System zu überarbeiten.

Meta Platforms wurde von einem niederländischen Gericht angewiesen, die Art und Weise zu ändern, wie Facebook und Instagram Inhalte für Nutzer präsentieren, mit der Begründung, dass die Abhängigkeit des Unternehmens von Profilerstellung und seine Designpraktiken gegen die digitalen Vorschriften der Europäischen Union verstoßen.

Meta hat nur zwei Wochen Zeit, um dem Urteil nachzukommen.

Niederländisches Gericht weist Meta an, seinen Algorithmus zu überarbeiten

Das Bezirksgericht in Amsterdam stellte fest, dass sowohl Facebook als auch Instagram niederländischen Nutzern keine einfachen, direkten Optionen bieten, um auf eine Timeline zuzugreifen, die frei von algorithmischer Profilerstellung ist. Nach dem aktuellen Design werden die Präferenzen von Nutzern, die einen chronologischen oder nicht profilierten Feed auswählen, auf eine Standard-"empfohlene" Timeline zurückgesetzt, sobald sie die App oder Website schließen.

Das Amsterdamer Gericht kam zu dem Schluss, dass es ein verbotenes "Dark Pattern" gefunden hat, das einer manipulativen Designtaktik entspricht, die Nutzer zu weniger datenschutzfreundlichen Entscheidungen drängt. Laut dem Urteil untergraben solche Praktiken das durch europäisches Recht garantierte Recht auf Informationsfreiheit.

"Menschen in den Niederlanden sind nicht ausreichend in der Lage, freie und autonome Entscheidungen über die Nutzung von profilierten Empfehlungssystemen zu treffen", erklärte das Gericht und lenkte die Aufmerksamkeit auf die bevorstehende niederländische Parlamentswahl am 29. Oktober und betonte die Bedeutung der Wahrung echter Nutzerwahlmöglichkeiten.

Meta muss nun einen "direkten und einfachen" Mechanismus bereitstellen, damit Nutzer eine personalisierte Timeline ablehnen können, und sicherstellen, dass diese Präferenzen über Sitzungen hinweg bestehen bleiben. Wenn das Unternehmen nicht innerhalb von zwei Wochen nachkommt, könnte es mit weiteren rechtlichen und regulatorischen Strafen konfrontiert werden.

Meta plant Einspruch

Meta hat erklärt, dass es weiterhin argumentieren wird, dass es bereits erhebliche Anpassungen vorgenommen hat, um dem Digital Services Act (DSA) zu entsprechen. Der von Zuckerberg geführte Technologieriese hob Änderungen hervor, die es Nutzern ermöglichen, auf einen chronologischen Feed zuzugreifen, und behauptete, dass es Nutzer in den Niederlanden ordnungsgemäß über diese Tools informiert habe.

Ein Meta-Sprecher warnte, dass das Urteil riskiert, den einheitlichen digitalen Regulierungsrahmen der EU zu untergraben. "Die Angelegenheit ist eine Sache für die Europäische Kommission und Regulierungsbehörden auf europäischer Ebene, nicht für Gerichte in einzelnen Ländern", sagte der Sprecher. "Verfahren wie dieses bedrohen den digitalen Binnenmarkt und das harmonisierte Regulierungsregime, das ihn untermauern sollte."

Meta betonte auch, dass es proaktiv daran gearbeitet habe, seine Plattformen mit dem DSA in Einklang zu bringen, der Anfang dieses Jahres in Kraft getreten ist. Das Gesetz verlangt von großen Plattformen, Transparenz darüber zu schaffen, wie Algorithmen funktionieren, Nutzern Alternativen zu profilbasierten Feeds zu bieten und manipulative Schnittstellendesigns zu vermeiden.

Der Fall wurde von Bits of Freedom, einer niederländischen Organisation für digitale Rechte, vorgebracht. Die Gruppe setzt sich seit langem gegen algorithmusgesteuerte Plattformen ein, die nach ihrer Ansicht die Fähigkeit der Nutzer, zu kontrollieren, was sie online sehen, untergraben.

"Dieses Urteil macht deutlich, dass Meta die Präferenzen der Nutzer respektieren muss", sagte Maartje Knaap, die Sprecherin der Gruppe. "Es ist inakzeptabel, dass einige amerikanische Tech-Milliardäre bestimmen können, wie wir die Welt sehen."

Die Organisation sagte, dass das Urteil ein entscheidender Schritt zur Stärkung der Ziele des DSA sei, insbesondere seines Fokus auf den Schutz der Bürger vor Zwangsdesignpraktiken.

Die Niederlande bereiten sich auf eine Parlamentswahl später in diesem Monat vor, und Regulierungsbehörden und Gerichte in ganz Europa sind sich der Rolle, die Social-Media-Plattformen bei der Gestaltung der politischen Debatte spielen, sehr bewusst. Durch die Forderung nach einer dauerhaften Option für einen chronologischen Feed zielt das Gericht darauf ab, den algorithmischen Einfluss auf die Wählerexposition gegenüber politischen Inhalten zu reduzieren.

