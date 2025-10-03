Melania Trump bewirbt MELANIA Coin erneut nach monatelangem Schweigen

TLDR

Melania Trump hat kürzlich ihren auf Solana basierenden MELANIA Meme-Coin nach monatelanger Inaktivität wiederbelebt. Dieser überraschende Schritt, der durch ein in sozialen Medien veröffentlichtes KI-generiertes Video gekennzeichnet war, hat das Interesse an dem Token neu entfacht. Trotz eines kurzen Preisanstiegs leidet der Token immer noch unter einem erheblichen Rückgang gegenüber seinem Allzeithoch im Januar.

KI-Video steigert Token-Preis, aber Bedenken bezüglich Transparenz bleiben bestehen

Melania Trump bewarb ihren Meme-Coin durch ein auf X veröffentlichtes KI-generiertes Video. Das Video mit dem Titel "Into the Future" war ihr erster Beitrag seit Juni. Diese unerwartete Werbung führte zu einem vorübergehenden Anstieg des Token-Preises, der von $0,16 auf $0,19 stieg, bevor er sich bei $0,18 stabilisierte.

Trotz dieses Preisanstiegs gab es keinen Kommentar von Trump zu den Millionen Dollar an Token-Verkäufen Anfang dieses Jahres. Blockchain-Analysten äußerten Bedenken hinsichtlich der Transparenz des MELANIA-Projekts, insbesondere in Bezug auf den Umgang mit Community-Geldern. "Melania Trump wird die 10 Millionen Dollar an Community-Token, die von Team-Wallets verkauft wurden, nicht ansprechen", sagte Bubblemaps, eine Analyseplattform, die On-Chain Daten verfolgt.

MELANIA Trump Team verkauft Token im Wert von 30 Millionen Dollar

Im April bewegte und verkaufte das MELANIA-Projekt Token im Wert von über 30 Millionen Dollar, was einen Aufruhr in der Krypto-Community verursachte. On-Chain Daten zeigten, dass Token im Wert von 10 Millionen Dollar von Team-Wallets verkauft wurden, was Kritik bezüglich mangelnder Kommunikation auslöste. Investoren fragten sich, warum eine so große Menge an Token ohne jegliche Erklärung verkauft wurde.

Blockchain-Experten stellten auch fest, dass das MELANIA-Team innerhalb von drei Tagen Token im Wert von über 1,5 Millionen Dollar verkaufte. Dieser gestaffelte Verkaufsansatz, ähnlich dem Durchschittskosteneffekt, half, einen sofortigen Preisverfall zu vermeiden. Die Strategie ermöglichte es dem Team, ihre Bestände zu reduzieren und gleichzeitig einen konstanten Verkaufsdruck auf den Token aufrechtzuerhalten.

Der Preis des MELANIA Coins hat sich nie vom anfänglichen Anstieg erholt

Der MELANIA Meme-Coin wurde kurz vor Donald Trumps Präsidentschaftseinführung gestartet und erreichte schnell ein Allzeithoch von $13,73. Der Preis des Tokens erholte sich jedoch nie, nachdem er abgestürzt war. Seitdem hat der MELANIA Coin Schwierigkeiten, eine signifikante Aufwärtsdynamik aufrechtzuerhalten.

Melania Trumps Coin-Launch folgte auf den Erfolg des TRUMP-Tokens. Der TRUMP-Token verzeichnete mehrere Preisanstiege, insbesondere nach wichtigen politischen Ankündigungen. Beide Token standen jedoch unter erheblicher öffentlicher Kontrolle, wobei beiden Marktmanipulationsvorwürfe umgeben.

