TLDR Melania Trump bewirbt den MELANIA-Token trotz laufender Vorwürfe von Insider-Verkäufen. Über 35 Millionen Dollar an MELANIA-Token wurden still von Team-Wallets verkauft. Der MELANIA-Token hat seit dem Launch 98% seines Wertes verloren, wobei Insider den Großteil des Angebots halten. Blockchain-Analysen deuten auf Liquiditätsmanipulation und verdächtige frühe Käufe durch das Projektteam hin [...] Der Beitrag "Melania Trump steht wegen MELANIA-Token inmitten von 10 Millionen Dollar Insider-Verkäufen unter Druck" erschien zuerst auf CoinCentral.

Melania Trump sieht sich Fragen zum MELANIA Token inmitten von 10 Mio. $ Insider-Verkäufen gegenüber

Von: Coincentral
2025/10/03 07:08
TLDR

  • Melania Trump bewirbt den MELANIA-Token trotz laufender Vorwürfe von Insider-Verkäufen.

  • Über 35 Millionen Dollar an MELANIA-Token wurden still von Team-Wallets verkauft.

  • Der MELANIA-Token hat seit seiner Einführung 98% seines Wertes verloren, wobei Insider den Großteil des Angebots halten.

  • Blockchain-Analyse weist auf Liquiditätsmanipulation und verdächtige frühe Käufe durch Projekt-Team-Wallets hin.

Melania Trump ist wieder aufgetaucht, um ihren auf Solana basierenden Memecoin, den MELANIA-Token, nach mehreren Monaten des Schweigens zu bewerben. Die US-First Lady teilte ein KI-generiertes Video auf X (ehemals Twitter), in dem sie den MELANIA-Token als einen Weg "in die Zukunft" beschrieb. Die Bewerbung des Tokens markiert einen erneuten Vorstoß für den digitalen Vermögenswert, der aufgrund von Vorwürfen über Insider-Verkäufe und Liquiditätsmanipulation in die Kritik geraten ist.

Während die Werbung sicher und professionell war, ging sie nicht auf die Bedenken bezüglich der fragwürdigen Token-Verkäufe des Projekts ein. Blockchain-Analysten haben den MELANIA-Token genau beobachtet und auf große Token-Transfers aus Team-Wallets hingewiesen, die erhebliche Warnsignale ausgelöst haben.

Vorwürfe über 35 Millionen Dollar an Team-Token-Verkäufen

Der MELANIA-Token steht seit April 2025 unter intensiver Beobachtung, als Analysten der Blockchain-Datenplattform Bubblemaps verdächtige Verkäufe von etwa 30 Millionen Dollar an MELANIA-Token meldeten. Diese Token wurden aus Community-Fonds verschoben und über mehrere Wallets verkauft, ohne jegliche Erklärung vom Projektteam.

Später, zwischen April und Juni 2025, wurden zusätzliche Token im Wert von 35 Millionen Dollar verkauft, was den Verdacht nährte, dass die Insider des Projekts auf Kosten der öffentlichen Investoren Kasse machten.

On-Chain Daten zeigten, dass ein erheblicher Teil des Token-Angebots vom Projektteam kontrolliert wurde. Über 92% des MELANIA-Angebots befanden sich in Team-Wallets. Als der Preis des Tokens sank, entluden diese Wallets weiterhin Token im Wert von Millionen von Dollar, was Bedenken hinsichtlich möglicher Marktmanipulation aufkommen ließ.

MELANIA-Token-Preiskollaps

Seit seiner Einführung im Januar 2025 hat der MELANIA-Token einen dramatischen Wertverlust erlebt. Ursprünglich mit 13,73 Dollar bewertet, hat der Token fast 98% seines Wertes verloren und wird zum Zeitpunkt des Schreibens bei nur 0,18 Dollar gehandelt.

Dieser starke Rückgang hat sowohl die Aufmerksamkeit von Krypto-Investoren als auch von Regulierungsbehörden auf sich gezogen, da die Marktleistung des Tokens als Ergebnis von starken Insider-Verkäufen und möglicher Liquiditätsmanipulation angesehen wird.

Die katastrophale Preisbewegung des Tokens, gepaart mit den anhaltenden Vorwürfen der Marktmanipulation, hat Zweifel an seiner langfristigen Lebensfähigkeit aufkommen lassen. Trotzdem zeigt das von Melania Trump auf X geteilte Werbevideo, dass das Projekt immer noch an ihre große Anhängerschaft vermarktet wird, obwohl Fragen zu seiner Transparenz und Legitimität bestehen bleiben.

Verdächtige Aktivitäten und Team-Beteiligung

Untersuchungen haben auf verdächtige Aktivitäten rund um den Zeitpunkt des MELANIA-Token-Launches hingewiesen. Nur Minuten vor Melania Trumps offizieller Ankündigung auf Truth Social erwarben 24 Wallets 33% des gesamten MELANIA-Token-Angebots.

Obwohl diese Wallets nicht direkt mit Trumps Unternehmen, MKT World LLC, verbunden waren, äußerten Analysten Bedenken über die Beteiligung von Insidern, die zuvor mit anderen gescheiterten Meme-Projekten in Verbindung gebracht wurden.

Diese Insider-Wallets waren auch mit dem gescheiterten LIBRA-Token verbunden, der aufgrund eines ähnlichen Musters von Insider-Verkäufen zusammenbrach. Berichte der Blockchain-Intelligence-Firma Lookonchain deuteten darauf hin, dass Liquiditätsmanipulation verwendet wurde, um große Verkäufe zu verbergen und signifikante Preisbewegungen zu vermeiden, was dem Team ermöglichte, ihre Positionen zu verlassen, ohne sofortige Aufmerksamkeit zu erregen.

Der Beitrag Melania Trump Faces Questions on MELANIA Token Amid $10M Insider Selling erschien zuerst auf CoinCentral.

