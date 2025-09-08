Megan Moroney gewinnt neuen 'Best Country'-Award

Megan Moroney (R) nimmt an den 2025 MTV Video Music Awards in der UBS Arena am 07. September 2025 in Elmont, New York teil. (Foto von Roy Rochlin/Getty Images für MTV) Getty Images für MTV

Am Sonntagabend wurde Megan Moroney die erste Künstlerin, die die Trophäe für Best Country bei den MTV Video Music Awards gewann.

Moroney nahm den von Fans gewählten "Moon Man" entgegen, während sie über den roten Teppich lief, bevor die Hauptsendezeit in der UBS Arena in New York begann. Moroney gewann für "Am I Okay?", die erste Single ihres gleichnamigen Albums von 2024.

"Vielen Dank an euch alle fürs Abstimmen. Danke für alles, für die ganze Unterstützung in diesem Jahr", sagte Moroney während ihrer Dankesrede vor der Show. "Leute, ich habe letztes Jahr zu Weihnachten beim White Elephant buchstäblich um eine 'Moon Man'-Statue gekämpft und jetzt habe ich eine echte. Ich drehe durch. Diese ist viel besser als die von Home Goods."

Nachdem sie einer Handvoll Mitarbeitern und Unterstützern gedankt hatte, fügte sie später hinzu: "Das ist so cool. Ich frage mich, was zum Teufel ich überhaupt hier mache?"

Moroney besiegte ein starkes Teilnehmerfeld, zu dem Jelly Roll (nominiert für seinen Song "Liar"), Chris Stapleton (für "Think I'm In Love With You"), Cody Johnson und Carrie Underwood (für das Duett "I'm Gonna Love You"), Lainey Wilson (für "4x4xU") und Morgan Wallen (für "Smile") gehörten.

Die Showrunner kündigten den Best Country Award letzten Monat an; es war eine von zwei neuen Trophäen, die während der Live-Show am Sonntagabend verliehen wurden, neben Best Pop Artist. Die VMAs 2025 wurden am Sonntagabend auf CBS und MTV ausgestrahlt.

VMAs fügt Best Country Kategorie hinzu

Die Hinzufügung der Best Country Kategorie kommt Monate nachdem das MTV-Schwesternetzwerk CMT die CMT Music Awards 2025 teilweise aufgrund der Fusion zwischen der Muttergesellschaft Paramount und Skydance Media abgesagt hat. Underwood dominierte oft die von Fans gewählten CMT Music Awards und gewann zwischen 2007 und 2021 neunmal Video of the Year. Jelly Roll war der letzte Künstler, der Video of the Year gewann und erhielt die Trophäe 2024 für seine Single "Need A Favor."

Eine Handvoll Country-Künstler erhielt auch Nominierungen in allen Genre-Kategorien. Die schnell aufsteigende Hitmacherin Ella Langley erhielt eine Nominierung als Best New Artist im Anschluss an ihr Durchbruchsalbum Hungover von 2024. Jelly Roll konkurrierte um vier Trophäen: Best Country, Video For Good, Best Hip-Hop (für eine Zusammenarbeit mit Eminem) und Best Alternative (für ein Duett mit MGK).

Zusätzlich erhielten die vielbeachteten Künstler Shaboozey und Dasha jeweils Nominierungen in der Kategorie MTV Push Performance of the Year, während Wallen um Artist of the Year, Best Album und Song of the Summer konkurrierte.