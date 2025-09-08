BörseDEX+
Massiver Wal-Ausverkauf bedroht Bitcoins kurzfristige Rally

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 18:22
Bitcoin

Große Bitcoin-Inhaber haben in nur einem Monat BTC im Wert von mehr als 12 Milliarden Dollar abgestoßen, was erneut Bedenken hinsichtlich der kurzfristigen Preisstabilität aufkommen lässt.

Daten von CryptoQuant zeigen, dass Whale-Wallets — jene mit 1.000 bis 10.000 BTC — ihre Reserven in den letzten 30 Tagen um über 100.000 Coins reduziert haben.

Größter Ausverkauf seit 2022

Analysten beschreiben den Abfluss als die stärkste Whale-Distribution seit Juli 2022. Mit etwa 114.920 verkauften BTC, die zum aktuellen Kurs etwa 12,7 Milliarden Dollar wert sind, hat die Verkaufswelle auf die Preisstruktur von Bitcoin gedrückt und den Markt Anfang dieser Woche kurzzeitig unter 108.000 Dollar gedrückt.

CryptoQuants "caueconomy" stellte fest, dass der Trend eine steigende Risikoaversion unter großen Investoren widerspiegelt: "Große Akteure reduzieren weiterhin ihre Portfolios, und dies könnte in den nächsten Wochen weiterhin Druck auf die Preise ausüben."

Anzeichen einer Verlangsamung

Während der September damit begann, dass Whales in nur einer Woche fast 95.000 BTC verschoben — die größte Sieben-Tage-Veränderung seit März 2021 — deuten aktuelle Zahlen darauf hin, dass die Intensität nachlässt. Zum 6. September sanken die wöchentlichen Abflüsse auf etwa 38.000 BTC.

Trotz der Rückgänge hat sich Bitcoin in einer engen Handelsspanne stabilisiert und schwankte in den letzten drei Tagen zwischen 110.000 und 111.000 Dollar. Einige im Markt, darunter Bitcoin-Unternehmer David Bailey, argumentieren, dass die Preise sogar auf bis zu 150.000 Dollar steigen könnten, wenn die Verkäufe aufhören.

Vorerst bleibt das Augenmerk jedoch auf dem Verhalten der Whales, das weiterhin die kurzfristige Dynamik bestimmt.

Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Finanz-, Anlage- oder Handelsberatung dar. Coindoo.com befürwortet oder empfiehlt keine bestimmte Anlagestrategie oder Kryptowährung. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch und konsultieren Sie einen lizenzierten Finanzberater, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.

Alexander Zdravkov ist eine Person, die immer nach der Logik hinter den Dingen sucht. Er spricht fließend Deutsch und verfügt über mehr als 3 Jahre Erfahrung im Krypto-Bereich, wo er geschickt neue Trends in der Welt der digitalen Währungen identifiziert. Ob er tiefgehende Analysen oder tägliche Berichte zu allen Themen liefert, sein tiefes Verständnis und seine Begeisterung für das, was er tut, machen ihn zu einem wertvollen Mitglied des Teams.

Quelle: https://coindoo.com/massive-whale-sell-off-threatens-bitcoins-short-term-rally/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

