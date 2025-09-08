Massiver Wal-Ausverkauf bedroht Bitcoins kurzfristige Rally

Der Beitrag Massiver Whale-Verkauf bedroht Bitcoins kurzfristige Rally erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Große Bitcoin-Inhaber haben in nur einem Monat Bitcoin im Wert von mehr als 12 Milliarden Dollar abgestoßen, was erneut Bedenken hinsichtlich der kurzfristigen Preisstabilität aufkommen lässt. Daten von CryptoQuant zeigen, dass Whale-Wallets – jene mit 1.000 bis 10.000 BTC – ihre Reserven in den letzten 30 Tagen um über 100.000 Coins reduziert haben. Größter Ausverkauf seit 2022 Analysten beschreiben den Abfluss als die stärkste Whale-Distribution seit Juli 2022. Mit etwa 114.920 verkauften BTC, die beim aktuellen Kurs etwa 12,7 Milliarden Dollar wert sind, hat die Verkaufswelle die Preisstruktur von Bitcoin belastet und den Markt Anfang dieser Woche kurzzeitig unter 108.000 Dollar gedrückt. CryptoQuants "caueconomy" stellte fest, dass der Trend eine zunehmende Risikoaversion unter großen Investoren widerspiegelt: "Große Akteure reduzieren weiterhin ihre Portfolios, und dies könnte in den nächsten Wochen weiterhin Druck auf die Preise ausüben." Anzeichen einer Verlangsamung Während der September damit begann, dass Whales in nur einer Woche fast 95.000 BTC verschoben – die größte Sieben-Tage-Veränderung seit März 2021 – deuten neuere Zahlen darauf hin, dass die Intensität nachlässt. Zum 6. September sanken die wöchentlichen Abflüsse auf etwa 38.000 BTC. Trotz der Rückgänge hat sich Bitcoin in einer engen Handelsspanne stabilisiert und schwankte in den letzten drei Tagen zwischen 110.000 und 111.000 Dollar. Einige Marktteilnehmer, darunter Bitcoin-Unternehmer David Bailey, argumentieren, dass die Preise sogar auf bis zu 150.000 Dollar steigen könnten, wenn die Verkäufe aufhören. Vorerst bleibt der Fokus jedoch auf dem Whale-Verhalten, das weiterhin die kurzfristige Dynamik bestimmt. Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Finanz-, Anlage- oder Handelsberatung dar. Coindoo.com befürwortet oder empfiehlt keine bestimmte Anlagestrategie oder Kryptowährung. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch und konsultieren Sie einen lizenzierten Finanzberater, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen. Autor Alexander Zdravkov ist eine Person, die immer nach der Logik hinter den Dingen sucht. Er spricht fließend Deutsch und hat mehr... Der Beitrag Massiver Whale-Verkauf bedroht Bitcoins kurzfristige Rally erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Große Bitcoin-Inhaber haben in nur einem Monat Bitcoin im Wert von mehr als 12 Milliarden Dollar abgestoßen, was erneut Bedenken hinsichtlich der kurzfristigen Preisstabilität aufkommen lässt. Daten von CryptoQuant zeigen, dass Whale-Wallets – jene mit 1.000 bis 10.000 BTC – ihre Reserven in den letzten 30 Tagen um über 100.000 Coins reduziert haben. Größter Ausverkauf seit 2022 Analysten beschreiben den Abfluss als die stärkste Whale-Distribution seit Juli 2022. Mit etwa 114.920 verkauften BTC, die beim aktuellen Kurs etwa 12,7 Milliarden Dollar wert sind, hat die Verkaufswelle die Preisstruktur von Bitcoin belastet und den Markt Anfang dieser Woche kurzzeitig unter 108.000 Dollar gedrückt. CryptoQuants "caueconomy" stellte fest, dass der Trend eine zunehmende Risikoaversion unter großen Investoren widerspiegelt: "Große Akteure reduzieren weiterhin ihre Portfolios, und dies könnte in den nächsten Wochen weiterhin Druck auf die Preise ausüben." Anzeichen einer Verlangsamung Während der September damit begann, dass Whales in nur einer Woche fast 95.000 BTC verschoben – die größte Sieben-Tage-Veränderung seit März 2021 – deuten neuere Zahlen darauf hin, dass die Intensität nachlässt. Zum 6. September sanken die wöchentlichen Abflüsse auf etwa 38.000 BTC. Trotz der Rückgänge hat sich Bitcoin in einer engen Handelsspanne stabilisiert und schwankte in den letzten drei Tagen zwischen 110.000 und 111.000 Dollar. Einige Marktteilnehmer, darunter Bitcoin-Unternehmer David Bailey, argumentieren, dass die Preise sogar auf bis zu 150.000 Dollar steigen könnten, wenn die Verkäufe aufhören. Vorerst bleibt der Fokus jedoch auf dem Whale-Verhalten, das weiterhin die kurzfristige Dynamik bestimmt. Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Finanz-, Anlage- oder Handelsberatung dar. Coindoo.com befürwortet oder empfiehlt keine bestimmte Anlagestrategie oder Kryptowährung. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch und konsultieren Sie einen lizenzierten Finanzberater, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen. Autor Alexander Zdravkov ist eine Person, die immer nach der Logik hinter den Dingen sucht. Er spricht fließend Deutsch und hat mehr...