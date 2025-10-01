Massachusetts überprüft vorgeschlagenes Bitcoin-Reserve-Gesetz in kommender Anhörung

TLDR

Massachusetts wird in Kürze eine Anhörung zu einem vorgeschlagenen Bitcoin-Reserve-Gesetz abhalten.

Das Gesetz könnte Massachusetts erlauben, 10% seines Stabilisierungsfonds in Bitcoin zu investieren.

Nur wenige Bundesstaaten, wie Texas und New Hampshire, haben ähnliche Bitcoin-Reserve-Gesetze genehmigt.

Das Gesetz folgt einer bundesweiten Durchführungsverordnung, die Bitcoin- und Kryptowährungsreserven unterstützt.

Massachusetts plant eine Anhörung zur Prüfung eines vorgeschlagenen Gesetzes, das dem Bundesstaat den Weg ebnen könnte, Bitcoin als Teil seiner strategischen Reserve zu halten. Der von dem republikanischen Staatssenator Peter Durant eingebrachte Gesetzentwurf zielt darauf ab, Massachusetts zu erlauben, in Kryptowährungen, einschließlich Bitcoin, zu investieren, indem ein Teil des staatlichen Stabilisierungsfonds genutzt wird. Dieser Gesetzentwurf ergänzt die wachsende Liste von Vorschlägen auf Bundesstaatsebene, die die Integration digitaler Vermögenswerte in die Staatsfinanzen untersuchen.

Anhörung zur Prüfung des Bitcoin-Reserve-Gesetzes

Eine Anhörung des Massachusetts Joint Revenue Committee ist geplant, um den Gesetzentwurf zur "Strategischen Bitcoin-Reserve" zu diskutieren. Der vorgeschlagene Gesetzentwurf wurde Anfang dieses Jahres vom republikanischen Staatssenator Peter Durant eingebracht.

Das Gesetz würde dem Staat erlauben, bis zu 10% seines Commonwealth Stabilisierungsfonds in Bitcoin oder andere digitale Vermögenswerte zu investieren. Es erlaubt auch, dass jede vom Staat beschlagnahmte Kryptowährung einem Reservefonds hinzugefügt werden kann.

Dieser Vorschlag ist Teil eines breiteren Vorstoßes unter republikanischen Gesetzgebern in mehreren Bundesstaaten, Kryptowährungen in staatliche Haushalte und Reservefonds zu integrieren. Der Staat hat noch keine Entscheidungen getroffen, aber die Anhörung markiert einen bedeutenden Schritt in Richtung Diskussion über die potenzielle Rolle digitaler Vermögenswerte in den Staatsfinanzen. Der Gesetzentwurf hat als Teil des größeren nationalen Trends, bei dem einige Bundesstaaten Kryptowährungsreserven erkunden, Aufmerksamkeit erregt.

Politischer Kontext des Vorschlags

Der Gesetzentwurf steht aufgrund der aktuellen politischen Landschaft in Massachusetts vor einem ungewissen Weg. Während die staatliche Legislative von Demokraten kontrolliert wird, mit einer Supermehrheit sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat, haben republikanische Gesetzgeber wie Senator Durant weiterhin kryptowährungsbezogene Gesetzgebung gefördert.

Der Gesetzentwurf würde erhebliche Unterstützung von beiden Seiten des Ganges benötigen, um zu bestehen, aber das politische Klima könnte seine Chancen beeinflussen.

Massachusetts wird, wie einige andere US-Bundesstaaten, oft als "Commonwealth" bezeichnet. Dieser Begriff ändert jedoch nichts an seiner rechtlichen Beziehung zur Bundesregierung oder seinem Status als Bundesstaat. Wenn das Gesetz verabschiedet wird, könnte es einen Präzedenzfall für andere Bundesstaaten schaffen, die ähnliche Bitcoin-Reserve-Maßnahmen einführen wollen.

Ähnliche Vorschläge in anderen Bundesstaaten

Massachusetts schließt sich mehreren Bundesstaaten an, die Gesetze zur Haltung von Bitcoin als Teil ihrer strategischen Reserven in Betracht gezogen oder verabschiedet haben. Stand September 2025 gehören New Hampshire und Texas zu den Bundesstaaten, die bereits ähnliche Maßnahmen umgesetzt haben.

Andere Bundesstaaten, wie Montana, North Dakota und South Dakota, lehnten ähnliche Gesetzentwürfe im Jahr 2025 ab, während Michigan und Ohio solche Vorschläge noch prüfen.

Das wachsende Interesse an Bitcoin-Reserven auf Bundesstaatsebene folgt einer bundesweiten Initiative, die vom ehemaligen Präsidenten Donald Trump gestartet wurde. Im März 2025 unterzeichnete Trump eine Durchführungsverordnung, die darauf abzielte, einen Vorrat der Bundesregierung an Bitcoin und anderen Kryptowährungen einzurichten. Diese Initiative wurde entwickelt, um Reserven durch von Behörden beschlagnahmte Vermögenswerte aufzubauen, und einige Gesetzgeber arbeiten daran, diese Anordnung durch den Kongress in Gesetz zu kodifizieren.

Bitcoin als Finanzstrategie

Der Vorstoß für Bitcoin-Reserven ist auch mit dem breiteren Trend verbunden, Kryptowährungen als Absicherung gegen Inflation und wirtschaftliche Unsicherheit zu übernehmen. Einige Unternehmen und Einzelpersonen, einschließlich derjenigen in Führungspositionen bei Firmen wie MicroStrategy, betrachten Bitcoin seit langem als Möglichkeit, Finanzbestände zu diversifizieren.

Diese Ansicht wird langsam von Staatsregierungen übernommen, insbesondere von denen mit republikanischen Mehrheiten, die begierig sind, alternative Finanzstrategien zu erkunden.

In Massachusetts könnte der vorgeschlagene Bitcoin-Reserve-Gesetzentwurf ein bedeutender Schritt in diese Richtung sein. Das Ergebnis der Anhörung und des anschließenden Gesetzgebungsprozesses bleibt jedoch ungewiss. Wie andere Bundesstaaten wird Massachusetts die potenziellen Vorteile des Haltens digitaler Vermögenswerte gegen die mit einer solchen Investition verbundenen Risiken abwägen müssen.

