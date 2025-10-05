BörseDEX+
Große US-Stadt testet neues Pilotprogramm für Grundeinkommen, bereit, $12.000 in kostenlosen Krypto ohne Bedingungen pro Person auszugeben

Von: The Daily Hodl
2025/10/05 04:00
Zum ersten Mal überhaupt startet in den USA ein Pilotprogramm für ein garantiertes Einkommen, das bedingungslose Kryptowährung statt Bargeld auszahlt.

Laut einem neuen Bloomberg-Bericht verwaltet die gemeinnützige Organisation GiveDirectly das neue Programm in Partnerschaft mit der führenden US-Krypto-Börse Coinbase, die das Projekt mit dem an den Dollar gekoppelten Stablecoin USDC von Circle finanziert.

Das Programm mit dem Namen "Future First" gibt einkommensschwachen jungen Erwachsenen in New York über einen Zeitraum von fünf Monaten 12.000 $ in Kryptowährung. Es gibt 160 Teilnehmer im Alter von 18 bis 30 Jahren, die durch eine Lotterie ausgewählt wurden. Sie haben gerade begonnen, die Zahlungen auf ihren Coinbase-Konten zu erhalten.

Es ist das erste bekannte Pilotprogramm für ein garantiertes Einkommen in den USA, das Kryptowährung statt Bargeld verwendet.

Die Teilnehmer erhalten eine Einmalzahlung von 8.000 $ sowie fünf Zahlungen von jeweils 800 $.

Emma Kelsey, die US-Programme bei GiveDirectly leitet, sagt:

"Man könnte sich vorstellen, dass eine Einmalzahlung zum Beispiel für eine Sicherheitsleistung verwendet wird...

Wir haben die Hypothese, dass für diese Altersgruppe das Modell der Einmalzahlung auch viel Sinn macht, gerade in dieser entscheidenden Lebensphase."

Darin Carter, Leiter der US-Politik und Basisarbeit bei Coinbase, sagt, dass die Initiative "finanzielle Unterstützung bieten" und "zeigen wird, wie Blockchain-basierte Zahlungen eine positive Wirkung haben können."

Generiertes Bild: Midjourney

Der Beitrag Große US-Stadt testet neues Pilotprogramm für Grundeinkommen, bereit zur Ausgabe von 12.000 $ in kostenloser bedingungsloser Krypto pro Person erschien zuerst auf The Daily Hodl.

