BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Durch die Partnerschaft mit LinkLayerAI verbessert M3 DAO die Liquidität und Effizienz seiner Plattform und ermöglicht seinen Mitgliedern eine nahtlosere Interaktion mit DApps.Durch die Partnerschaft mit LinkLayerAI verbessert M3 DAO die Liquidität und Effizienz seiner Plattform und ermöglicht seinen Mitgliedern eine nahtlosere Interaktion mit DApps.

M3 DAO verbündet sich mit LinkLayerAI, um Web3-Nutzern intelligente Funktionen zu bringen und das Kundenengagement zu fördern

Von: Blockchainreporter
2025/09/30 16:00
DAO Maker
DAO$0.07868+3.55%
Smart Blockchain
SMART$0.003376+1.53%
Moonveil
MORE$0.004943-6.70%
blockchain6 main

M3 DAO, ein hochmodernes Web3-Unternehmen, das digitale Ökosysteme durch DeFi, Blockchain und Metaverse-Lösungen aufbaut und verwaltet, hat eine strategische Zusammenarbeit mit LinkLayerAI angekündigt, einem intelligenten, KI-gesteuerten Anreizprotokoll. Basierend auf dieser Partnerschaft nutzt M3 DAO die intelligente Anreizinfrastruktur von LinkLayerAI, um die Web3-Akzeptanz zu beschleunigen und Web2-Benutzer in die dezentrale Landschaft einzubinden.

M3 DAO ist ein dezentrales Netzwerk, das sich darauf konzentriert, Menschen zu befähigen, die Vorteile der Web3-Ökosysteme zu nutzen. Durch dieses Netzwerk nehmen Menschen an wichtigen Diskussionen teil. Es ist eine Wachstumsplattform, die Metaverse, Blockchain und DeFi-Anwendungen verbindet und es Menschen ermöglicht, mit verschiedenen dezentralen Lösungen für nützliche Zwecke zu interagieren. Auf der anderen Seite ist LinkLayerAI ein Anreizprotokoll, das von einem Strategy Agent angetrieben wird und es Benutzern und digitalen Plattformen ermöglicht, On-Chain-Aktivitäten (einschließlich intelligenterem Handel) effizient durch seine On-Chain-Anreizstruktur durchzuführen.

M3 DAO nutzt LinkLayerAI-Technologie, um seine DAO-Benutzer zu stärken

Diese Partnerschaft hebt ein kritisches Problem hervor: Benutzerengagement und -bindung bleiben eine erhebliche Herausforderung für viele Web3-Protokolle. M3 DAO geht dieses Problem durch seine Allianz mit LinkLayerAI an, um Benutzerinteraktionen innerhalb dezentraler Ökosysteme voranzutreiben. Durch die Nutzung der intelligenten Infrastruktur von LinkLayerAI stärkt M3 DAO seine Mitglieder mit intelligenteren On-Chain-Aktivitäten und ermöglicht ihnen den Zugang zu Intelligenz und Automatisierung, die vom Strategy Agent von LinkLayerAI angetrieben werden. Dieser strategische Ansatz verbessert die Entscheidungskraft der M3 DAO-Benutzer in der digitalen Umgebung und erweitert ihre Fähigkeiten in dezentralen Märkten.

Durch die Zusammenarbeit ermöglichen die beiden Plattformen Web3-Benutzern die Nutzung KI-gesteuerter intelligenter Tools, um:

  • Mit verschiedenen Online-Anwendungen zu verbinden
  • Größere Sichtbarkeit und wirtschaftliche Möglichkeiten innerhalb dezentraler Ökosysteme zu erlangen.
  • Bedeutungsvolle Engagements zu fördern und leistungsstarke Einblicke und Analysen on-chain zu erhalten.
  • Und Aktivitäten und Transaktionen über dezentrale Ökosysteme zu optimieren.

M3 DAO und LinkLayerAI glauben an die Weiterentwicklung der Welt von Web3

Die Partnerschaft zwischen M3 DAO und LinkLayerAI unterstreicht den Wert und die Auswirkungen der Integration von KI- und Web3-Technologien. Die Allianz ist ein weiterer Fortschritt, der darauf abzielt, die Erfahrungen der Menschen in der digitalen Umgebung zu verbessern. Durch die Verbesserung der Nützlichkeit und Kundeninteraktion zeigen die beiden Projekte ein Engagement, die dezentrale Welt nahtloser, zugänglicher und bequemer zu gestalten.

Für LinkLayerAI bietet die Zusammenarbeit eine Gelegenheit, seine Präsenz in internationalen dezentralen Märkten zu stärken und gleichzeitig greifbare Vorteile für Web3-Kunden zu bieten. Währenddessen nutzt M3 DAO die Intelligenzexpertise von LinkLayerAI, um die Lücke zwischen dezentralen Anwendungen und greifbaren Belohnungen zu schließen. Die Allianz spielt eine wesentliche Rolle bei der Förderung des Fortschritts und der Akzeptanz in der dezentralen Wirtschaft. Mit erweiterter Zugänglichkeit, digitalen Belohnungen und On-Chain-Funktionalitäten revolutionieren M3 DAO und LinkLayerAI die Art und Weise, wie Menschen mit DApps interagieren.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4035+5.37%
Intuition
TRUST$0.2058-2.97%
Xrp Classic
XRPC$0.0007184+5.36%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02003+5.81%
Moonveil
MORE$0.004931-6.82%
Farcana
FAR$0.000553-6.27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Am Sonntag sorgten Privacy Coins für Aufsehen, als Zcash (ZEC) um 12,8% auf über 640 $ stieg, während Monero (XMR) um 21% zulegte und die Marke von 440 $ pro Coin überschritt. Privacy Tokens stehen derzeit eindeutig im Rampenlicht – und die Menge liebt es. Privacy-Coins setzen Rallye fort Nach einer kurzen Verschnaufpause am Samstag, die [...]
Zcash
ZEC$637.78+9.24%
Monero
XMR$408.02+8.80%
Nowchain
NOW$0.00209+2.45%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:53

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$106,651.44
$106,651.44$106,651.44

+2.78%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,651.55
$3,651.55$3,651.55

+3.86%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$167.75
$167.75$167.75

+3.21%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4151
$2.4151$2.4151

+4.27%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18273
$0.18273$0.18273

+2.61%