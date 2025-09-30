M3 DAO verbündet sich mit LinkLayerAI, um Web3-Nutzern intelligente Funktionen zu bringen und das Kundenengagement zu fördern

M3 DAO, ein hochmodernes Web3-Unternehmen, das digitale Ökosysteme durch DeFi, Blockchain und Metaverse-Lösungen aufbaut und verwaltet, hat eine strategische Zusammenarbeit mit LinkLayerAI angekündigt, einem intelligenten, KI-gesteuerten Anreizprotokoll. Basierend auf dieser Partnerschaft nutzt M3 DAO die intelligente Anreizinfrastruktur von LinkLayerAI, um die Web3-Akzeptanz zu beschleunigen und Web2-Benutzer in die dezentrale Landschaft einzubinden.

M3 DAO ist ein dezentrales Netzwerk, das sich darauf konzentriert, Menschen zu befähigen, die Vorteile der Web3-Ökosysteme zu nutzen. Durch dieses Netzwerk nehmen Menschen an wichtigen Diskussionen teil. Es ist eine Wachstumsplattform, die Metaverse, Blockchain und DeFi-Anwendungen verbindet und es Menschen ermöglicht, mit verschiedenen dezentralen Lösungen für nützliche Zwecke zu interagieren. Auf der anderen Seite ist LinkLayerAI ein Anreizprotokoll, das von einem Strategy Agent angetrieben wird und es Benutzern und digitalen Plattformen ermöglicht, On-Chain-Aktivitäten (einschließlich intelligenterem Handel) effizient durch seine On-Chain-Anreizstruktur durchzuführen.

M3 DAO nutzt LinkLayerAI-Technologie, um seine DAO-Benutzer zu stärken

Diese Partnerschaft hebt ein kritisches Problem hervor: Benutzerengagement und -bindung bleiben eine erhebliche Herausforderung für viele Web3-Protokolle. M3 DAO geht dieses Problem durch seine Allianz mit LinkLayerAI an, um Benutzerinteraktionen innerhalb dezentraler Ökosysteme voranzutreiben. Durch die Nutzung der intelligenten Infrastruktur von LinkLayerAI stärkt M3 DAO seine Mitglieder mit intelligenteren On-Chain-Aktivitäten und ermöglicht ihnen den Zugang zu Intelligenz und Automatisierung, die vom Strategy Agent von LinkLayerAI angetrieben werden. Dieser strategische Ansatz verbessert die Entscheidungskraft der M3 DAO-Benutzer in der digitalen Umgebung und erweitert ihre Fähigkeiten in dezentralen Märkten.

Durch die Zusammenarbeit ermöglichen die beiden Plattformen Web3-Benutzern die Nutzung KI-gesteuerter intelligenter Tools, um:

Mit verschiedenen Online-Anwendungen zu verbinden

Größere Sichtbarkeit und wirtschaftliche Möglichkeiten innerhalb dezentraler Ökosysteme zu erlangen.

Bedeutungsvolle Engagements zu fördern und leistungsstarke Einblicke und Analysen on-chain zu erhalten.

Und Aktivitäten und Transaktionen über dezentrale Ökosysteme zu optimieren.

M3 DAO und LinkLayerAI glauben an die Weiterentwicklung der Welt von Web3

Die Partnerschaft zwischen M3 DAO und LinkLayerAI unterstreicht den Wert und die Auswirkungen der Integration von KI- und Web3-Technologien. Die Allianz ist ein weiterer Fortschritt, der darauf abzielt, die Erfahrungen der Menschen in der digitalen Umgebung zu verbessern. Durch die Verbesserung der Nützlichkeit und Kundeninteraktion zeigen die beiden Projekte ein Engagement, die dezentrale Welt nahtloser, zugänglicher und bequemer zu gestalten.

Für LinkLayerAI bietet die Zusammenarbeit eine Gelegenheit, seine Präsenz in internationalen dezentralen Märkten zu stärken und gleichzeitig greifbare Vorteile für Web3-Kunden zu bieten. Währenddessen nutzt M3 DAO die Intelligenzexpertise von LinkLayerAI, um die Lücke zwischen dezentralen Anwendungen und greifbaren Belohnungen zu schließen. Die Allianz spielt eine wesentliche Rolle bei der Förderung des Fortschritts und der Akzeptanz in der dezentralen Wirtschaft. Mit erweiterter Zugänglichkeit, digitalen Belohnungen und On-Chain-Funktionalitäten revolutionieren M3 DAO und LinkLayerAI die Art und Weise, wie Menschen mit DApps interagieren.