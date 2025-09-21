BörseDEX+
Risikoarmes DeFi: Vitalik Buterins Vision für Ethereums Killer-App

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/21 22:01
Ethereum hat es nie an Ehrgeiz gefehlt. Von Anfang an trug es den kühnen Slogan, der "Weltcomputer" zu werden.

Das Ethereum-Netzwerk sollte eine globale, dezentralisierte Plattform sein, auf der Entwickler alles von unzensierbaren sozialen Netzwerken bis hin zu Finanzmärkten der nächsten Generation aufbauen könnten.

Doch nach einem Jahrzehnt bleibt diese "Killer-App", die Millionen, wenn nicht Milliarden, zur Blockchain locken würde, hartnäckig außer Reichweite.

In einem offenen neuen Beitrag mit dem Titel "Low-risk DeFi can be for Ethereum what search was for Google" (Risikoarmes DeFi kann für Ethereum das sein, was die Suche für Google war), plädiert Ethereum-Schöpfer Vitalik Buterin für den Katalysator der Plattform: risikoarmes DeFi.

Denken Sie weniger an Krypto-Casino, Glücksspiel mit dem ETH-Preis, und mehr an das Äquivalent von Googles Suche.

Etwas universell Nützliches, leise Zuverlässiges und grundlegend genug, um ein ganzes wirtschaftliches Ökosystem zu unterstützen.

Quelle: Vitalik Buterin auf X

Ethereum: Vom Weltcomputer zum DeFi-Arbeitstier

Es war eine ziemliche Reise für Ethereums Narrativ und den ETH-Preis über die Jahre. Beim Start lag der Fokus ganz auf Smart-Contract ( Intelligenter Vertrag) und unaufhaltsamen Anwendungen, eine Art neues Internet.

Dann kam der ICO-Boom, der Ethereum in eine Kapitalgewinnungsmaschine verwandelte und Wellen regulatorischer Hitze auf sich zog. Eine Zeit lang beherrschten NFTs und digitale Kunst das Narrativ.

Dann festigte der DeFi-Sommer (und die darauffolgenden Winter) Ethereums Rolle als Finanzpipeline und spekulativer Schauplatz der Kryptowelt.

Jedes Narrativ spiegelte sowohl Genialität als auch Wachstumsschmerzen wider; ein Zeugnis dafür, wie schwer es ist, Innovation, Akzeptanz und Prinzipien in Einklang zu bringen.

Doch bei all diesen Veränderungen fehlte etwas: die Art von Alltags-App, die lange nach dem Abklingen des Hypes überlebt.

Buterin argumentiert, dass Google viele erstaunliche Produkte hat, aber es sind immer noch die Suche und Suchanzeigen, die die Rechnungen bezahlen.

Was könnte einem ähnlichen grundlegenden Zweck für Ethereum dienen und den ETH-Preis ankurbeln?

Vielleicht, so argumentiert er jetzt, ist es nicht die neueste Meme-Coins-Lotterie, sondern altmodische Kreditvergabe, Stablecoins und Sparprodukte mit geringer Volatilität, die On-Chain aufgebaut sind (risikoarmes DeFi).

Der Aufstieg des risikoarmen DeFi: Stille Erfolgsgeschichten

Lassen Sie uns für einen Moment den Blitz umgehen und schauen, was funktioniert. Protokolle wie Aave, die konsequent Einlagenzinsen von 4-6% für Blue-Chip NFT Stablecoins bieten, sind zum Rückgrat der On-Chain-Finanzen geworden.

Compound, Summer.fi und JustLend haben es alle geschafft, mehrere Marktzyklen zu überstehen und gleichzeitig echte Benutzer, Liquidität und konservatives Kapital anzuziehen.

Inzwischen haben Liquid-Staking-Dienste wie Lido und Rocket Pool Millionen zu Renditemöglichkeiten mit relativ geringem technischen Risiko geführt und ermöglichen es Benutzern, Staking-Belohnungen zu verdienen, ohne Infrastruktur zu betreiben.

Auf der Versicherungsseite bieten Protokolle wie Nexus Mutual und Cover Protocol ein zusätzliches Sicherheitsnetz, das Schutz vor Smart-Contract ( Intelligenter Vertrag) Fehlern und Hacks bietet und eine der Hauptängste bei der Einbringung echter Vermögenswerte und ernsthafter Benutzer On-Chain anspricht.

Die Killer-App ist langweilig, und das ist der Punkt

Mit über 170 Milliarden Dollar, die in DeFi-Protokollen gesperrt sind, dem höchsten Stand seit Anfang 2022, verschiebt sich das Narrativ von spekulativem Wahnsinn zu zuverlässiger Infrastruktur. DeFi wird erwachsen.

Dieses Wachstum wird außerhalb der Krypto-Blase bemerkt: Neue Vorschriften wie der Digital Asset Market Clarity Act verleihen die dringend benötigte Legitimität, und Umfragen zeigen, dass fast die Hälfte der US-Investoren DeFi in Betracht ziehen würde, wenn es klarere Regeln gäbe.

Entscheidend ist, dass risikoarmes DeFi ein natürliches Territorium für Institutionen und traditionelle Finanzen ist. All diese großen Namen, von Versicherungsfonds bis hin zu Vermögensverwaltern, jagen nach Rendite über der Inflation, sind aber allergisch gegen Rug Pulls und Meme-Token-Drama.

Für sie (und für gewöhnliche Sparer, die von der Inflation verbrannt wurden) könnten stabile Kreditmärkte, Renditeprodukte und Versicherungsprotokolle Ethereum schließlich so langweilig, vertrauenswürdig und anhaftend machen wie, nun ja, Google Search.

Ethereum als echter Wertspeicher

Verwechseln Sie nicht langweilig mit irrelevant. Joseph Lubin, Ethereum-Mitbegründer und ein Löwe der Kryptowelt, sagte kürzlich voraus, dass diese institutionelle Migration ETH 100-mal höher schicken könnte.

Und dass es sogar Bitcoin als Basisschicht für globale Finanzen überholen würde.

Mit steigender Liquidität und Nutzung und mit Staking, DeFi und Tokenisierung, die mehr ETH binden, könnte der Angebotsengpass real sein.

Doch während Kapital aus reinem Staking in höher rentierliches, risikoärmeres DeFi rotiert, könnte sich auch die Preisvolatilität glätten.

Vielleicht, nur vielleicht, macht das ETH zu einem echten Wertspeicher selbst für die Risikoscheuesten.

Ethereums Reise durch Meme-Coins, digitale Kunst, existenzielle Debatten und mehr Forks als der durchschnittliche Abendservice zeigt, wie schwer es ist, nicht nur eine revolutionäre Technologie, sondern eine tatsächliche Wirtschaft aufzubauen.

Vitaliks neuestes Argument ist nicht für Mondschüsse, sondern dafür, die Rohrleitungen vertrauenswürdig, skalierbar und für jeden nützlich zu machen.

Wenn risikoarmes DeFi wirklich zu Ethereums "Suchmaschinen-Moment" wird, könnte es endlich die alte Vision des Weltcomputers erfüllen, ein leise wesentlicher Teil des Internets von morgen.

Quelle: https://www.thecoinrepublic.com/2025/09/21/low-risk-defi-vitalik-buterins-vision-for-ethereums-killer-app/

