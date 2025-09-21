Risikoarmes DeFi könnte für Ethereum das bewirken, was die Suche für Google getan hat, sagt Vitalik

Vitalik Buterin sagte, dass risikofreie DeFi-Protokolle stabile Einnahmen für das Netzwerk bringen können, ähnlich wie Google Search für Google, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass die Kernwerte von Ethereum intakt bleiben.

Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin sagte, dass Einnahmen aus risikoarmen dezentralisierten Finanzprotokollen dem Netzwerk wirtschaftliche Stabilität geben könnten – ähnlich wie Google Search Google unterstützt – während nicht-finanzielle Apps die kulturellen Werte von Ethereum aufrechterhalten können.

Risikoarmes DeFi könnte "wichtige Spannungen" in der Ethereum-Community ansprechen, ob Apps, die genügend Einnahmen generieren, um das Ökosystem wirtschaftlich zu erhalten, mit den kulturellen und ethischen Werten übereinstimmen, die Menschen ursprünglich zu Ethereum gebracht haben, sagte Buterin in einem Blog-Beitrag am Samstag.

Ersteres sei eine Kombination aus nicht-fungiblen Tokens, Meme-Coins und spekulativem Handel gewesen, während die nicht-finanziellen und halb-finanziellen Apps, die die kulturellen Werte von Ethereum widerspiegeln, entweder Schwierigkeiten hatten, eine breite Akzeptanz zu erlangen, oder nicht genügend Gebühren generiert haben, sagte er.

Mehr lesen