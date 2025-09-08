Lopes gegen Silva komplette Kampfkarte

MIAMI, FLORIDA – 12. APRIL: Diego Lopes aus Brasilien reagiert vor dem Kampf gegen Alexander Volkanovski aus Australien in einem Federgewichtstitelkampf während UFC 314 im Kaseya Center am 12. April 2025 in Miami, Florida. (Foto von Megan Briggs/Getty Images) Getty Images

Die UFC präsentiert die Noche UFC 2025 Kampfkarte am Samstag, 13. September, aus dem Frost Bank Center in San Antonio, Texas. Im Hauptkampf trifft der kürzliche UFC-Federgewichtstitel-Herausforderer Diego Lopes auf den aufstrebenden Jean Silva, der seit seinem Beitritt zur UFC im Jahr 2024 ungeschlagen ist. Das Noche UFC Event wird auf ESPN+ übertragen.

Noche UFC 2025 Hauptkarte

Diego Lopes vs. Jean Silva

Rob Font vs. David Martinez

Kelvin Gastelum vs. Dustin Stoltzfus

Santiago Luna vs. Quang Le

Noche UFC 2025 Vorkämpfe

Alexander Hernandez vs. Diego Ferreira

José Daniel Medina vs. Duško Todorović

Claudio Puelles vs. Joaquim Silva

Tatiana Suarez vs. Amanda Lemos

Jesús Santos Aguilar vs. Luis Gurule

Zachary Reese vs. Sedriques Dumas

Alessandro Costa vs. Alden Coria

Montserrat Rendon vs. Alice Pereira

Rodrigo Sezinando vs. Daniil Donchenko

Die Noche UFC Hauptkarte wird auf ESPN+ um 18:00 Uhr ET übertragen, nach den Vorkämpfen auf demselben Streaming-Dienst um 15:00 Uhr ET. Die Karte sollte nicht mit dem Boxkampf Canelo Alvarez gegen Terence Crawford kollidieren, der für dieselbe Nacht in Las Vegas auf Netflix geplant ist.

Noche UFC 2025 Hauptkampf: Diego Lopes vs. Jean Silva

MIAMI, FLORIDA – 12. APRIL: Diego Lopes aus Brasilien reagiert nach dem Kampf gegen Alexander Volkanovski aus Australien in einem Federgewichtstitelkampf während UFC 314 im Kaseya Center am 12. April 2025 in Miami, Florida. (Foto von Megan Briggs/Getty Images) Getty Images

Diego Lopes (26-7) ist der Nummer 2 Kämpfer in der offiziellen UFC-Federgewichtsrangliste. Lopes trat der UFC im Mai 2023 bei und verlor sein Debüt gegen Movsar Evloev durch Entscheidung. Nach diesem Rückschlag folgte Lopes mit fünf Siegen in Folge. Ein Sieg über Brian Ortega bei UFC 306 brachte Lopes eine Chance auf den vakanten UFC-Federgewichtstitel gegen den ehemaligen Champion Alexander Volkanovski bei UFC 314 im April dieses Jahres.

Lopes verlor diesen Kampf durch Entscheidung. Nach seiner Niederlage schrieb ich:

"In meiner Vorschau auf diesen Kampf sagte ich, dass dieser Kampf zu schnell, zu früh für Diego Lopes kam, aber dass es sich als gute Lernerfahrung für ihn erweisen würde. Der Kampf lief im Wesentlichen auf diese Weise ab.

"Lopes war während der 25-minütigen Angelegenheit ein entschlossener Kämpfer, aber er machte keine Anpassungen. Sein Kampfplan war, vorwärts zu gehen, Druck auf Volkanovski auszuüben und mit Kraft zu landen. Das ist kein schlechter Plan für 99 Prozent der UFC-Federgewichtler, aber Volkanovski ist ein Ausreißer, und als solcher war Lopes nicht vollständig auf das Niveau des Kämpfers vorbereitet, dem er am Samstagabend gegenüberstand.

"Mit diesem Kampf hinter sich, erwarte ich, dass Lopes in seinem nächsten Titelkampf besser sein wird, und es wird einen nächsten Titelkampf für ihn geben."

Bei Noche UFC werden wir herausfinden, was Lopes aus dem Kampf gegen einen der Besten, die je in der 145-Pfund-Klasse angetreten sind, gelernt hat.

DENVER, COLORADO – 13. JULI: Jean Silva aus Brasilien reagiert nach seinem TKO-Sieg über Drew Dober in einem Leichtgewichtskampf während des UFC Fight Night Events in der Ball Arena am 13. Juli 2024 in Denver, Colorado. (Foto von Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images) Zuffa LLC via Getty Images

Als Mitglied des Fighting Nerds Teams aus Brasilien trat Jean Silva (16-2) der UFC im September 2023 bei, als er einen UFC-Vertrag dank eines Entscheidungssieges über Kevin Vallejos bei einer Dana White's Contender Series Veranstaltung erhielt. Silva verlängerte seine Siegesserie auf acht in Folge mit seinem Sieg über Vallejos.

Vallejos, der nach einem DWCS-Sieg 2024 bei der UFC unterschrieb, ist der letzte Kämpfer, der die volle Distanz mit Silva ging. Seit seinem DWCS-Sieg hat Silva vier Knockout-Siege, eine Submission und drei aufeinanderfolgende Kampfnacht-Bonusauszeichnungen erzielt.

Silva kommt von einer dominanten Leistung bei UFC 314, wo er Bryce Mitchell in der zweiten Runde zur Aufgabe zwang.

Nach seinem Sieg über Mitchell sagte UFC-Kommentator Joe Rogan über Silva: "Er sieht aus wie ein Weltmeister."

Silva betritt Noche UFC als Nummer 10 der Federgewichtsrangliste.

