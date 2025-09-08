Lopes gegen Silva komplette Kampfkarte

BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag Lopes Vs. Silva Vollständige Kampfkarte erschien auf BitcoinEthereumNews.com. MIAMI, FLORIDA – 12. APRIL: Diego Lopes aus Brasilien reagiert vor dem Kampf gegen Alexander Volkanovski aus Australien in einem Federgewichtstitelkampf während UFC 314 im Kaseya Center am 12. April 2025 in Miami, Florida. (Foto von Megan Briggs/Getty Images) Getty Images Die UFC präsentiert die Noche UFC 2025 Kampfkarte am Samstag, 13. September, aus dem Frost Bank Center in San Antonio, Texas. Im Hauptkampf trifft der kürzliche UFC-Federgewichtstitel-Herausforderer Diego Lopes auf den aufstrebenden Jean Silva, der seit seinem UFC-Beitritt 2024 ungeschlagen ist. Das Noche UFC Event wird auf ESPN+ übertragen. ForbesUFC Paris Hauptkampf Quoten, Picks, Vorhersagen: Imavov Vs. BorralhoVon Trent Reinsmith Noche UFC 2025 Hauptkarte Diego Lopes vs. Jean Silva Rob Font vs. David Martinez Kelvin Gastelum vs. Dustin Stoltzfus Santiago Luna vs. Quang Le Noche UFC 2025 Vorkämpfe Alexander Hernandez vs. Diego Ferreira José Daniel Medina vs. Duško Todorović Claudio Puelles vs. Joaquim Silva Tatiana Suarez vs. Amanda Lemos Jesús Santos Aguilar vs. Luis Gurule Zachary Reese vs. Sedriques Dumas Alessandro Costa vs. Alden Coria Montserrat Rendon vs. Alice Pereira Rodrigo Sezinando vs. Daniil Donchenko ForbesUFC 321 Hauptkampf: Tom Aspinall Vs. Ciryl Gane Eröffnungs-WettquotenVon Trent Reinsmith Die Noche UFC Hauptkarte wird auf ESPN+ um 18:00 Uhr ET übertragen, nach den Vorkämpfen auf demselben Streaming-Dienst um 15:00 Uhr ET. Die Karte sollte nicht mit dem Boxkampf Canelo Alvarez vs. Terence Crawford kollidieren, der für dieselbe Nacht in Las Vegas auf Netflix angesetzt ist. Noche UFC 2025 Hauptkampf: Diego Lopes vs. Jean Silva MIAMI, FLORIDA – 12. APRIL: Diego Lopes aus Brasilien reagiert nach dem Kampf gegen Alexander Volkanovski aus Australien in einem Federgewichtstitelkampf während UFC 314 im Kaseya Center am 12. April 2025 in Miami, Florida. (Foto von Megan Briggs/Getty Images) Getty Images Diego Lopes (26-7) ist...Der Beitrag Lopes Vs. Silva Vollständige Kampfkarte erschien auf BitcoinEthereumNews.com. MIAMI, FLORIDA – 12. APRIL: Diego Lopes aus Brasilien reagiert vor dem Kampf gegen Alexander Volkanovski aus Australien in einem Federgewichtstitelkampf während UFC 314 im Kaseya Center am 12. April 2025 in Miami, Florida. (Foto von Megan Briggs/Getty Images) Getty Images Die UFC präsentiert die Noche UFC 2025 Kampfkarte am Samstag, 13. September, aus dem Frost Bank Center in San Antonio, Texas. Im Hauptkampf trifft der kürzliche UFC-Federgewichtstitel-Herausforderer Diego Lopes auf den aufstrebenden Jean Silva, der seit seinem UFC-Beitritt 2024 ungeschlagen ist. Das Noche UFC Event wird auf ESPN+ übertragen. ForbesUFC Paris Hauptkampf Quoten, Picks, Vorhersagen: Imavov Vs. BorralhoVon Trent Reinsmith Noche UFC 2025 Hauptkarte Diego Lopes vs. Jean Silva Rob Font vs. David Martinez Kelvin Gastelum vs. Dustin Stoltzfus Santiago Luna vs. Quang Le Noche UFC 2025 Vorkämpfe Alexander Hernandez vs. Diego Ferreira José Daniel Medina vs. Duško Todorović Claudio Puelles vs. Joaquim Silva Tatiana Suarez vs. Amanda Lemos Jesús Santos Aguilar vs. Luis Gurule Zachary Reese vs. Sedriques Dumas Alessandro Costa vs. Alden Coria Montserrat Rendon vs. Alice Pereira Rodrigo Sezinando vs. Daniil Donchenko ForbesUFC 321 Hauptkampf: Tom Aspinall Vs. Ciryl Gane Eröffnungs-WettquotenVon Trent Reinsmith Die Noche UFC Hauptkarte wird auf ESPN+ um 18:00 Uhr ET übertragen, nach den Vorkämpfen auf demselben Streaming-Dienst um 15:00 Uhr ET. Die Karte sollte nicht mit dem Boxkampf Canelo Alvarez vs. Terence Crawford kollidieren, der für dieselbe Nacht in Las Vegas auf Netflix angesetzt ist. Noche UFC 2025 Hauptkampf: Diego Lopes vs. Jean Silva MIAMI, FLORIDA – 12. APRIL: Diego Lopes aus Brasilien reagiert nach dem Kampf gegen Alexander Volkanovski aus Australien in einem Federgewichtstitelkampf während UFC 314 im Kaseya Center am 12. April 2025 in Miami, Florida. (Foto von Megan Briggs/Getty Images) Getty Images Diego Lopes (26-7) ist...

Lopes gegen Silva komplette Kampfkarte

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 04:43
MemeCore
M$2.39997--%
Seed.Photo
PHOTO$0.5032-1.12%
Terra
LUNA$0.09168+2.35%
TOMCoin
TOM$0.000253+0.39%
COM
COM$0.006285+1.33%

MIAMI, FLORIDA – 12. APRIL: Diego Lopes aus Brasilien reagiert vor dem Kampf gegen Alexander Volkanovski aus Australien in einem Federgewichtstitelkampf während UFC 314 im Kaseya Center am 12. April 2025 in Miami, Florida. (Foto von Megan Briggs/Getty Images)

Getty Images

Die UFC präsentiert die Noche UFC 2025 Kampfkarte am Samstag, 13. September, aus dem Frost Bank Center in San Antonio, Texas. Im Hauptkampf trifft der kürzliche UFC-Federgewichtstitel-Herausforderer Diego Lopes auf den aufstrebenden Jean Silva, der seit seinem Beitritt zur UFC im Jahr 2024 ungeschlagen ist. Das Noche UFC Event wird auf ESPN+ übertragen.

ForbesUFC Paris Hauptkampf Quoten, Picks, Vorhersagen: Imavov gegen BorralhoVon Trent Reinsmith

Noche UFC 2025 Hauptkarte

Diego Lopes vs. Jean Silva

Rob Font vs. David Martinez

Kelvin Gastelum vs. Dustin Stoltzfus

Santiago Luna vs. Quang Le

Noche UFC 2025 Vorkämpfe

Alexander Hernandez vs. Diego Ferreira

José Daniel Medina vs. Duško Todorović

Claudio Puelles vs. Joaquim Silva

Tatiana Suarez vs. Amanda Lemos

Jesús Santos Aguilar vs. Luis Gurule

Zachary Reese vs. Sedriques Dumas

Alessandro Costa vs. Alden Coria

Montserrat Rendon vs. Alice Pereira

Rodrigo Sezinando vs. Daniil Donchenko

ForbesUFC 321 Hauptkampf: Tom Aspinall gegen Ciryl Gane EröffnungsquotenVon Trent Reinsmith

Die Noche UFC Hauptkarte wird auf ESPN+ um 18:00 Uhr ET übertragen, nach den Vorkämpfen auf demselben Streaming-Dienst um 15:00 Uhr ET. Die Karte sollte nicht mit dem Boxkampf Canelo Alvarez gegen Terence Crawford kollidieren, der für dieselbe Nacht in Las Vegas auf Netflix geplant ist.

Noche UFC 2025 Hauptkampf: Diego Lopes vs. Jean Silva

MIAMI, FLORIDA – 12. APRIL: Diego Lopes aus Brasilien reagiert nach dem Kampf gegen Alexander Volkanovski aus Australien in einem Federgewichtstitelkampf während UFC 314 im Kaseya Center am 12. April 2025 in Miami, Florida. (Foto von Megan Briggs/Getty Images)

Getty Images

Diego Lopes (26-7) ist der Nummer 2 Kämpfer in der offiziellen UFC-Federgewichtsrangliste. Lopes trat der UFC im Mai 2023 bei und verlor sein Debüt gegen Movsar Evloev durch Entscheidung. Nach diesem Rückschlag folgte Lopes mit fünf Siegen in Folge. Ein Sieg über Brian Ortega bei UFC 306 brachte Lopes eine Chance auf den vakanten UFC-Federgewichtstitel gegen den ehemaligen Champion Alexander Volkanovski bei UFC 314 im April dieses Jahres.

Lopes verlor diesen Kampf durch Entscheidung. Nach seiner Niederlage schrieb ich:

"In meiner Vorschau auf diesen Kampf sagte ich, dass dieser Kampf zu schnell, zu früh für Diego Lopes kam, aber dass es sich als gute Lernerfahrung für ihn erweisen würde. Der Kampf lief im Wesentlichen auf diese Weise ab.

"Lopes war während der 25-minütigen Angelegenheit ein entschlossener Kämpfer, aber er machte keine Anpassungen. Sein Kampfplan war, vorwärts zu gehen, Druck auf Volkanovski auszuüben und mit Kraft zu landen. Das ist kein schlechter Plan für 99 Prozent der UFC-Federgewichtler, aber Volkanovski ist ein Ausreißer, und als solcher war Lopes nicht vollständig auf das Niveau des Kämpfers vorbereitet, dem er am Samstagabend gegenüberstand.

"Mit diesem Kampf hinter sich, erwarte ich, dass Lopes in seinem nächsten Titelkampf besser sein wird, und es wird einen nächsten Titelkampf für ihn geben."

Bei Noche UFC werden wir herausfinden, was Lopes aus dem Kampf gegen einen der Besten, die je in der 145-Pfund-Klasse angetreten sind, gelernt hat.

ForbesUFC 322 Hauptkampf: Della Maddalena gegen Makhachev EröffnungsquotenVon Trent Reinsmith

DENVER, COLORADO – 13. JULI: Jean Silva aus Brasilien reagiert nach seinem TKO-Sieg über Drew Dober in einem Leichtgewichtskampf während des UFC Fight Night Events in der Ball Arena am 13. Juli 2024 in Denver, Colorado. (Foto von Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images)

Zuffa LLC via Getty Images

Als Mitglied des Fighting Nerds Teams aus Brasilien trat Jean Silva (16-2) der UFC im September 2023 bei, als er einen UFC-Vertrag dank eines Entscheidungssieges über Kevin Vallejos bei einer Dana White's Contender Series Veranstaltung erhielt. Silva verlängerte seine Siegesserie auf acht in Folge mit seinem Sieg über Vallejos.

Vallejos, der nach einem DWCS-Sieg 2024 bei der UFC unterschrieb, ist der letzte Kämpfer, der die volle Distanz mit Silva ging. Seit seinem DWCS-Sieg hat Silva vier Knockout-Siege, eine Submission und drei aufeinanderfolgende Kampfnacht-Bonusauszeichnungen erzielt.

Silva kommt von einer dominanten Leistung bei UFC 314, wo er Bryce Mitchell in der zweiten Runde zur Aufgabe zwang.

Nach seinem Sieg über Mitchell sagte UFC-Kommentator Joe Rogan über Silva: "Er sieht aus wie ein Weltmeister."

Silva betritt Noche UFC als Nummer 10 der Federgewichtsrangliste.

ForbesUFC 322 Co-Hauptkampf Eröffnungsquoten: Shevchenko gegen ZhangVon Trent Reinsmith

Wir werden mehr über die Noche UFC 2025 Kampfkarte berichten, wenn die Kampfnacht näher rückt, einschließlich Wettquoten, Picks, Vorhersagen und mehr. Sowie vollständige Kampfkartenergebnisse, Reaktionen und Highlights am Kampfabend.

Quelle: https://www.forbes.com/sites/trentreinsmith/2025/09/07/noche-ufc-2025-lopes-vs-silva-full-fight-card/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4035+5.37%
Intuition
TRUST$0.2058-2.97%
Xrp Classic
XRPC$0.0007184+5.36%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02003+5.81%
Moonveil
MORE$0.004931-6.82%
Farcana
FAR$0.000553-6.27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Am Sonntag sorgten Privacy Coins für Aufsehen, als Zcash (ZEC) um 12,8% auf über 640 $ stieg, während Monero (XMR) um 21% zulegte und die Marke von 440 $ pro Coin überschritt. Privacy Tokens stehen derzeit eindeutig im Rampenlicht – und die Menge liebt es. Privacy-Coins setzen Rallye fort Nach einer kurzen Verschnaufpause am Samstag, die [...]
Zcash
ZEC$637.78+9.24%
Monero
XMR$408.02+8.80%
Nowchain
NOW$0.00209+2.45%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:53

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$106,519.58
$106,519.58$106,519.58

+2.65%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,644.17
$3,644.17$3,644.17

+3.65%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$167.48
$167.48$167.48

+3.04%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4121
$2.4121$2.4121

+4.14%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18237
$0.18237$0.18237

+2.40%