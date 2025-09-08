BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Während der Markt nach den besten Kryptowährungen zum Kauf sucht, verlagert sich die Aufmerksamkeit von etablierten Altcoins zu Projekten der neuen Generation. Cardano und selbst bekannte Plattformen wie Hyperliquid haben sich einen Namen gemacht, aber ihre Preise schwanken oft stark. BlockchainFX ($BFX) positioniert sich als eine widerstandsfähigere und zukunftsorientierte Alternative. Mit einem Vorverkaufspreis von $0,022 [...] Der Beitrag Auf der Suche nach den besten Kryptowährungen unter $1 heute? BlockchainFX hat fast $7m eingesammelt und könnte besser sein als Hyperliquid und Cardano erschien zuerst auf Blockonomi.Während der Markt nach den besten Kryptowährungen zum Kauf sucht, verlagert sich die Aufmerksamkeit von etablierten Altcoins zu Projekten der neuen Generation. Cardano und selbst bekannte Plattformen wie Hyperliquid haben sich einen Namen gemacht, aber ihre Preise schwanken oft stark. BlockchainFX ($BFX) positioniert sich als eine widerstandsfähigere und zukunftsorientierte Alternative. Mit einem Vorverkaufspreis von $0,022 [...] Der Beitrag Auf der Suche nach den besten Kryptowährungen unter $1 heute? BlockchainFX hat fast $7m eingesammelt und könnte besser sein als Hyperliquid und Cardano erschien zuerst auf Blockonomi.

Auf der Suche nach den besten Kryptowährungen unter $1 heute? BlockchainFX hat fast $7m eingesammelt und könnte besser sein als Hyperliquid und Cardano

Von: Blockonomi
2025/09/08 17:30
Moonveil
MORE$0.004928-6.87%

Während der Markt nach den besten Kryptowährungen zum Kauf sucht, verlagert sich die Aufmerksamkeit von etablierten Altcoins zu Projekten der neuen Generation. Cardano und selbst hochkarätige Plattformen wie Hyperliquid haben sich einen Namen gemacht, aber ihre Preise schwanken oft stark. BlockchainFX ($BFX) positioniert sich als widerstandsfähigere und zukunftsorientierte Alternative. Mit einem Vorverkaufspreis von $0,022 vor einem prognostizierten Marktdebüt von $0,05 visieren frühe Investoren erhebliches Aufwärtspotenzial an – was es zu einem der besten Vorverkäufe macht, die man jetzt kaufen kann, für diejenigen, die Krypto mit hohem ROI suchen.

Eine dezentralisierte Super-App mit 10-mal mehr Vermögenswerten als Hyperliquid

Hyperliquid verfügt derzeit über eine Marktkapitalisierung von fast 15 Milliarden Dollar und gehört zu den bestplatzierten Projekten auf CoinMarketCap. Doch BlockchainFX baut etwas noch Größeres: eine dezentralisierte Super-App mit 10-mal mehr gelisteten Vermögenswerten über mehrere Klassen hinweg. Durch die Kombination von Krypto, Aktien, Forex, ETFs und mehr innerhalb einer nicht-verwahrenden Plattform bietet es Händlern und Investoren ein wirklich diversifiziertes Ökosystem. Diese Auswahlbreite könnte das Nutzerengagement verändern und eine nachhaltige Einnahmebasis schaffen – ein Schlüsselfaktor hinter vielen der besten Krypto-Preisprognosen von Analysten für Investoren.

BlockchainFX-Vorverkauf überschreitet 6,8 Millionen Dollar und nähert sich der 7-Millionen-Marke

Das Momentum baut sich schnell auf. Der Vorverkauf von BlockchainFX hat bereits über 6,8 Millionen Dollar eingebracht und nähert sich der 7-Millionen-Marke. Marktbeobachter deuten an, dass das Überschreiten dieses Niveaus als Katalysator für einen Preissprung wirken könnte, was frühen Käufern einen klaren Vorteil verschafft. Mit seiner Vorverkaufspreisstruktur, die darauf ausgelegt ist, frühe Teilnehmer in jeder Phase zu belohnen, steigt das Risiko, größere Gewinne zu verpassen, je länger Investoren warten – was unterstreicht, warum es häufig unter den besten Web3-Projekten zum Kauf aufgeführt wird.

Es wird erwartet, dass der BlockchainFX-Vorverkauf mit dem laufenden Angebot eines 30%igen Boosts bei $BFX-Token beschleunigt wird, wenn Investoren den Code BLOCK30 verwenden, obwohl dieser Code nur für einen bestimmten Zeitraum gültig sein wird.

Hochverzinsliches Staking-Modell mit BFX- und USDT-Belohnungen

Ein weiterer großer Anziehungspunkt ist das hochverzinsliche Staking-Modell von BlockchainFX. Jedes Mal, wenn jemand auf der Plattform handelt, werden 70% der Handelsgebühren in den $BFX Staking-Pool, Token-Rückkäufe und -Verbrennungen geleitet. Staking-Belohnungen basieren darauf, wie viel BFX ein Community-Mitglied hält, und können bis zu 25.000 USDT pro Tag erreichen. Fünfzig Prozent aller gesammelten Gebühren werden automatisch an BFX-Inhaber verteilt, die ihre Coins staken, während 20% für tägliche Rückkäufe verwendet werden. Die Hälfte der zurückgekauften Token wird dauerhaft verbrannt, was das Angebot reduziert und die Preisstabilität unterstützt. Dieses System schafft eine nachhaltige Quelle für USDT- und BFX-Belohnungen für langfristige Inhaber – ein Ansatz, der im heutigen Markt selten zu sehen ist.

Exklusive BFX Visa-Karte für Vorverkaufsteilnehmer

Der Vorverkauf schaltet auch exklusiven Zugang zur BFX Visa-Karte frei – nur verfügbar für frühe Unterstützer. Diese kommt in Metall- oder 18 Karat Gold-Versionen und ermöglicht Aufladungen mit BFX und über 20 anderen Kryptowährungen. Mit Transaktionslimits bis zu 100.000 $ und monatlichen Geldautomatenabhebungen von bis zu 10.000 $ sowie der Möglichkeit, BFX- und USDT-Belohnungen für Zahlungen zu verwenden, bietet sie globale Akzeptanz online und im Geschäft. Diese Art von integrierter Kaufkraft ist beispiellos unter Vorverkaufstoken und fügt dem Ökosystem von BlockchainFX einen realen Nutzen hinzu.

Könnte der nächste 1-Dollar-Token für Investoren sein, die Krypto mit hohem ROI suchen

Mit einem Vorverkaufspreis von 0,022 $ und einem erwarteten Marktstart bei 0,05 $ können frühe Investoren ihre Bestände mehr als verdoppeln, bevor der Token überhaupt an Börsen gelistet wird. In Kombination mit seinem deflationären Rückkauf-und-Verbrennungs-Mechanismus, diversifizierten Vermögensangebot und Staking-Anreizen entwickelt sich BlockchainFX zu einem ernsthaften Anwärter für Investoren, die die besten Krypto-Preisprognosen suchen. Analysten argumentieren, dass es der nächste 1-Dollar-Token sein könnte, wenn sein Ökosystem wie prognostiziert skaliert.

Fazit: BlockchainFX führt die Liste der besten Kryptowährungen zum Kauf an

In einer Umgebung, in der viele Altcoins wie Cardano und Hyperliquid mit Volatilität konfrontiert sind, bietet BlockchainFX etwas anderes – eine dezentralisierte Super-App mit 10-mal mehr Vermögensabdeckung, einen Vorverkauf, der frühe Teilnehmer belohnt, und ein hochverzinsliches Staking-Modell, das Plattformeinnahmen zurück an die Community leitet. Da sich der Vorverkauf der 7-Millionen-Dollar-Marke nähert, wird das Fenster für eine frühe, vergünstigte Teilnahme enger. Für Investoren, die nach dem besten Krypto-Vorverkauf und den besten Kryptowährungen mit hohem ROI-Potenzial suchen, sticht BlockchainFX als eine der überzeugendsten Optionen auf dem heutigen Markt hervor.

Website: https://blockchainfx.com/ 

X: https://x.com/BlockchainFXcom

Telegram Chat: https://t.me/blockchainfx_chat

Der Beitrag "Auf der Suche nach den besten Kryptowährungen unter 1 $ heute? BlockchainFX hat fast 7 Millionen $ eingesammelt und könnte besser sein als Hyperliquid und Cardano" erschien zuerst auf Blockonomi.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4023+5.66%
Intuition
TRUST$0.2073-1.09%
Xrp Classic
XRPC$0.0007469+9.46%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02004+5.97%
Moonveil
MORE$0.004938-6.56%
Farcana
FAR$0.000553-6.27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die Suche nach dem neuen Krypto-Presale im Nov 2025 entwickelt sich zu einer globalen Schatzsuche, aber nur wenige Projekte brüllen wirklich, bevor die Masse sie entdeckt. MoonBull schreibt diese Geschichte neu mit einem Presale, der bereits Wellen der Aufmerksamkeit auf sich zieht, nicht durch leere Versprechungen, sondern durch bewährte, programmierte Mechanismen, die die Position jedes Besitzers stärken. [...]
ROAR
ROAR$0.0000248--%
Waves
WAVES$0.7406-1.38%
Notcoin
NOT$0.0007665-1.12%
Teilen
Coinstats2025/11/10 05:40

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Ethereum-Blockchain Gasgebühren sinken inmitten der Verlangsamung auf nur 0,067 Gwei

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$105,791.51
$105,791.51$105,791.51

+1.95%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,630.49
$3,630.49$3,630.49

+3.26%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.92
$166.92$166.92

+2.70%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4002
$2.4002$2.4002

+3.63%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18131
$0.18131$0.18131

+1.81%