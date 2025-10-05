BörseDEX+
Bitcoin stieg am frühen 5. Oktober auf ein Allzeithoch über 125.000 $, übertraf seinen bisherigen Preisrekord und markierte einen Wendepunkt für die Kryptowährung, die seit ihrer Entstehung im Jahr 2009 Investoren und Skeptiker gleichermaßen fasziniert hat. Die Handelsvolumen an den großen Börsen stiegen dramatisch an, als sich die Nachricht verbreitete. Analysten führen die Rally auf ein Zusammentreffen verschiedener Faktoren zurück, darunter die zunehmende institutionelle Akzeptanz, positive regulatorische Entwicklungen und wachsende Bedenken hinsichtlich der Inflation traditioneller Währungen. Die Wall Street hat es bemerkt. Große Finanzinstitute, die Bitcoin einst als spekulative Blase abgetan haben, haben still Positionen aufgebaut, während börsengehandelte Fonds, die die Kryptowährung verfolgen, in den letzten Monaten Rekordzuflüsse verzeichnet haben. Die Rally hat langfristige Halter bestätigt, während sie neue Fragen zur Marktnachhaltigkeit und zum Potenzial für weitere Gewinne aufwirft. Schalten Sie unten ein, um den neuesten Analysen und Meinungen zu Bitcoin-Preisbewegungen zu folgen. Live Bitcoin-Preisupdates: BTC-Preis explodiert auf neues Allzeithoch über 125.000 $, ist 150.000 $ das nächste Ziel?

[LIVE] Bitcoin-Preisaktualisierungen: BTC-Preis explodiert auf neues Allzeithoch über $125.000, ist $150K als nächstes?

Von: CryptoNews
2025/10/05 13:23
SecondLive
LIVE$0.00149-17.63%
Bitcoin
BTC$105,443.52+3.63%
Aethir
ATH$0.02582+1.57%

Bitcoin stieg am frühen 5. Oktober auf ein Allzeithoch über 125.000 $, übertraf seinen bisherigen Preisrekord und markierte einen Wendepunkt für die Kryptowährung, die seit ihrer Entstehung im Jahr 2009 Investoren und Skeptiker gleichermaßen fasziniert hat.

Die Handelsvolumen an großen Börsen stiegen dramatisch an, als sich die Nachricht verbreitete. Analysten führen die Rally auf eine Kombination von Faktoren zurück, darunter zunehmende institutionelle Akzeptanz, günstige regulatorische Entwicklungen und wachsende Bedenken hinsichtlich der Inflation traditioneller Währungen.

Die Wall Street hat es bemerkt. Große Finanzinstitute, die Bitcoin einst als spekulative Blase abgetan haben, haben still Positionen aufgebaut, während börsengehandelte Fonds, die die Kryptowährung verfolgen, in den letzten Monaten Rekordzuflüsse verzeichnet haben. Die Rally hat langfristige Halter bestätigt und wirft gleichzeitig neue Fragen zur Marktnachhaltigkeit und zum Potenzial für weitere Gewinne auf. Schalten Sie unten ein, um den neuesten Analysen und Meinungen zu Bitcoin-Preisbewegungen zu folgen.

Live Bitcoin-Preisupdates: BTC-Preis explodiert auf neues Allzeithoch über 125.000 $, ist 150.000 $ das nächste Ziel?

