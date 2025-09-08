BörseDEX+
Der Beitrag Lisas 'Born Again' mit Doja Cat und RAYE gewinnt MTV VMA für Best K-Pop erschien auf BitcoinEthereumNews.com.

Lisas 'Born Again' mit Doja Cat und RAYE gewinnt MTV VMA für bestes K-Pop

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 11:46
DOJA CAT, RAYE, & LISA (Foto von Frank Micelotta/Disney via Getty Images)

Disney via Getty Images

Erneut hat sich Lisa von BLACKPINK als eine Kraft bei den MTV Video Music Awards bewiesen, obwohl sie nicht an der Zeremonie 2025 teilnehmen konnte.

Der thailändische Superstar erhielt eine Nominierung bei den diesjährigen VMAs in der Kategorie Best K-Pop für ihre Single "Born Again" mit Doja Cat und RAYE. Während einige darüber diskutierten, ob die englischsprachige Pop-Single tatsächlich ein K-Pop-Song ist, brachten Lisas Comeback-Single und die Tour mit BLACKPINK sie in diesem Jahr zumindest für 2025 zurück in die koreanische Pop-Industrie.

Obwohl der Alter Ego-Star ihren Moonman nicht persönlich entgegennehmen konnte, nahm sie eine Gewinnerdankesrede auf, die während der VMAs-Vorshow ausgestrahlt wurde.

"Ich fühle mich sehr geehrt, diesen Preis zu erhalten", sagte Lisa über ihren Best K-Pop-Gewinn. "Ich möchte MTV und den VMAs für all die Liebe und Unterstützung danken. Danke an Doja Cat und RAYE, dass sie 'Born Again' zu einem so besonderen Song gemacht haben, und an [meine]

RCA-Familie und Team LLOUD, danke, dass ihr mir geholfen habt, dahin zu kommen, wo ich heute bin. Und schließlich an die Lilies und Blinks, ich hätte es ohne euch nicht geschafft, also danke und ich liebe euch."

"Born Again" konkurrierte gegen alle drei von Lisas BLACKPINK-Bandkolleginnen in der Kategorie Best K-Pop mit Jisoos "Earthquake", Jennies "Like Jennie" und Rosés "Toxic Till the End". Jimin von BTS' "Who" wurde ebenfalls nominiert, zusammen mit "Chk Chk Boom" von der Boyband Stray Kids und "Whiplash" von der Girlgroup aespa.

Lisas Sieg für Best K-Pop markiert ihren dritten Gewinn in dieser Kategorie in vier Jahren.

Nach ihrem K-Pop-Solodebüt im Jahr 2021 mit der Hip-Hop-Single "Lalisa" gewann Lisa den Preis für Best K-Pop 2022, den sie persönlich entgegennahm, während ihre BLACKPINK-Bandkolleginnen für sie jubelten. Zusätzlich zu ihrem Auftritt und ihrer Performance bei der Zeremonie 2024 nahm Lisa auch den Preis für Best K-Pop für "Rockstar" mit nach Hause, die Lead-Single ihres ersten vollständigen Albums Alter Ego.

Mit nun drei Siegen in der Kategorie Best K-Pop steht Ms. Lalisa gleichauf mit den internationalen Superstars BTS für die meisten Siege in dieser Kategorie. Beide haben die Statue dreimal seit ihrer Einführung im Jahr 2019 gewonnen, wobei Stray Kids 2023 einen Sieg sicherten. Interessanterweise haben sowohl Lisa als auch BTS den Best K-Pop-Preis für Songs gewonnen, die hauptsächlich sowohl auf Koreanisch als auch auf Englisch gesungen wurden. Lisa ist die einzige Künstlerin, die Best K-Pop in jedem Jahr gewonnen hat, in dem sie nominiert wurde.

Der "Born Again"-Sieg markiert Doja Cats sechsten VMA. Es ist auch RAYEs allererster Gewinn, nachdem die Singer-Songwriterin letztes Jahr erstmals mit einer Nominierung in der Kategorie Video for Good für ihre Durchbruchssingle "Genesis" anerkannt wurde.

Jeder Gewinner des MTV Video Music Award für Best K-Pop

MTV führte den Video Music Award für Best K-Pop erstmals bei den VMAs 2019 ein. Während er für eine größere Repräsentation und mehr Künstler aus der K-Pop-Szene bei der Show sorgte, erhielt er auch einige Kritik von den Medien und Fans, die sagten, dass die Kategorie koreanische Acts von den größeren Hauptkategorien trennte.

Werfen Sie einen Blick auf die Gewinner im Laufe der Jahre.

  • 2019: BTS (mit Halsey), "Boy With Luv"
  • 2020: BTS, "ON"
  • 2021: BTS, "Butter"
  • 2022: Lisa, "Lalisa"
  • 2023: Stray Kids, "S-Class"
  • 2024: Lisa, "Rockstar"
  • 2025: Lisa, "Born Again (mit Doja Cat und Raye)"

Quelle: https://www.forbes.com/sites/jeffbenjamin/2025/09/07/lisas-born-again-with-doja-cat-and-raye-wins-mtv-vma-for-best-k-pop/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

