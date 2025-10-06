Die Zeichnungssumme für den Community-Verkauf von Limitless überstieg 200 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Mittelbeschaffung um das 200-fache Von: PANews 2025/10/06 09:02 Teilen

PANews berichtete am 06.10., dass der Community-Vorverkauf des Base-Prognosemarktplatzes Limitless auf Capital Launchpad, einer Fundraising-Plattform unter Kaito AI, beendet wurde, wobei der Zeichnungsbetrag über 200 Millionen US-Dollar überstieg und damit das 200-fache des Zeichnungsbetrags erreichte.