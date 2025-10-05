Layerzero erreicht 150 Milliarden Dollar Volumen – Ein Meilenstein mit Rekordwachstumsrate

LayerZero hat gerade bekannt gegeben, dass es die Marke von 150 Milliarden Dollar im Gesamtvolumen der Transaktionen überschritten hat. Die Geschwindigkeit, mit der die Plattform diesen historischen Meilenstein erreicht hat, deutet darauf hin, dass LayerZero schnell zur bevorzugten Infrastruktur für Händler wird, wenn es um die Übertragung von Vermögenswerten zwischen Blockchains geht.

Die Zeitleiste zeigt ein exponentielles Wachstum: Von 0 auf 10 Milliarden dauerte es 430 Tage, von 10 auf 50 Milliarden 369 Tage, von 50 auf 100 Milliarden 363 Tage, während es von 100 auf 150 Milliarden jetzt nur noch 134 Tage gedauert hat. Die Meilensteine werden in immer kürzeren Abständen erreicht.

Dieser Erfolg rückt LayerZero ins Rampenlicht als Infrastruktur-Rückgrat, das reibungslose, dynamische Übertragungen sowie Nachrichten über mehr als 75 Blockchain-Netzwerke in der DeFi-Welt ermöglicht.

Der Grund für LayerZeros Dominanz bei Cross-Chain Übertragungen

Mehr als 61% aller Stablecoins nutzen das LayerZero-Netzwerk. Dazu gehören einige der wichtigsten Token wie USDT auf Ethereum-, Tron- und TON-Blockchains. Das Protokoll unterstützt bekanntermaßen Übertragungen auf bis zu 75 Blockchain-Netzwerken, weshalb Entwickler es einfach finden, Apps auf dem Netzwerk zu entwickeln, von denen sie wissen, dass sie auf den meisten Blockchain-Netzwerken funktionieren werden.

Im August 2025 übernahm LayerZero Stargate Finance in einem Deal im Wert von 110 Millionen Dollar, wodurch ein Monopol mit einem Anteil von 85% aller Cross-Chain-Transaktionsvolumina entstand. Die integrierte Plattform verwaltet weiterhin einen gesperrten Wert von 345 Millionen Dollar und erzielt jährliche Einnahmen von 2 Millionen Dollar. Dies verschaffte der Plattform eine Branche mit fast keiner Konkurrenz und machte sie zum unbestrittenen Marktführer.

Die LayerZero-Infrastruktur

Die wichtigste Innovation von LayerZero ist der OFT (Omnichain Fungible Token) Standard. Man kann ihn sich als universellen Übersetzer für Kryptowährungen vorstellen; OFT muss keine verpackte Version eines Tokens auf jeder Blockchain erstellen, sodass ein Token frei über Chains hinweg übertragen werden kann, ohne seine Identität zu verlieren.

Dies ist wichtig, da USDT jetzt von Stablecoin-Unternehmen wie Tether nur einmal ausgegeben werden muss und auf Ethereum, Tron, TON und Dutzenden anderen Netzwerken funktioniert. Es erfordert nicht, dass sich Benutzer Gedanken über einen Wrapped Token oder einen Liquiditätspool machen – die Übertragung erfolgt einfach.

Neue Kooperationen deuten darauf hin, dass LayerZero ein enormes Wachstums- und Expansionspotenzial in der DeFi-Landschaft hat. Kürzlich haben sich TON-Blockchain, Mantle Network und die KI-orientierte Blockchain Bittensor LayerZero angeschlossen, um bessere Cross-Chain-Fähigkeiten zu haben, Layer-2-Skalierung zu ermöglichen und sich sogar untereinander zu verbinden. Die Benutzererfahrung des Protokolls entspricht höchsten Standards und ist mit jeder Blockchain-Architektur kompatibel.

Was kommt als Nächstes für LayerZero

Bei diesem Wachstumsvolumen könnte LayerZero in nur wenigen Monaten ein Volumen von 200 Milliarden Dollar erreichen. Die meisten Stablecoin-Infrastrukturen und Cross-Chain-Transaktionsunterstützungen werden bereits vom Protokoll erfüllt, und Wettbewerber haben kaum Spielraum, um mitzuhalten.

Es gibt jedoch Herausforderungen; die Sicherheit ist bei etwa 60% der Cross-Chain-Protokolle mit ihren Smart Contracts beeinträchtigt, und ihre Regulierungsbehörden sind nicht vollständig davon überzeugt, wie solche Brücken zu behandeln sind. Die zunehmende Unsicherheit bezüglich der Vorschriften wird von LayerZero verlangen, Sicherheitsstandards aufrechtzuerhalten und gleichzeitig exponentielles Wachstum zu erzielen.

Fazit

Die Überschreitung von 150 Milliarden Dollar bei der Anzahl der Transaktionen durch LayerZero dient als Beweis dafür, dass das Protokoll zu einer Schlüsselinfrastruktur geworden ist, die für die Übertragung von Vermögenswerten zwischen Blockchains notwendig ist. Es ist wichtig zu beachten, dass das Tempo der Expansion – nur 134 Tage für die letzten 50 Milliarden im Vergleich zu mehr als einem Jahr für frühere Meilensteine – darauf hinweist, dass Entwickler und Benutzer LayerZero als eine ihrer bevorzugten Optionen gewählt haben. Mit 61% aller Stablecoins, die auf seiner Infrastruktur laufen, und 85% Marktkontrolle nach der Stargate-Fusion ist LayerZero jetzt die Definition der Cross-Chain-Konnektivität in Krypto.