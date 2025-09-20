BörseDEX+
Layer Brett ($LBRETT) verbindet Meme-Kultur mit Ethereum Layer 2 Geschwindigkeit, $0,0001 Gebühren und 680% APY Staking und zielt darauf ab, die frühen Gewinne von Dogecoin und PEPE zu übertreffen.

Layer Brett könnte die frühen Gewinne übertreffen, die Dogecoin & Pepe Positionsbesitzer 2022 erzielt haben

Von: Blockchainreporter
2025/09/20 03:50
ethereum59 main lbr

Dogecoin und PEPE sind zwei führende Meme-Coins, die seit Jahren in den Schlagzeilen stehen. Doch jetzt gibt es einen neuen Token: Layer Brett. Der neue Layer-2-Memecoin befindet sich derzeit im Vorverkauf und bietet einen frühen Einstiegspreis von 0,0058 $ pro Token. 

Mit seinem Fokus auf Nutzen statt reinem Meme-Status baut Layer Brett ein Ökosystem auf, das auf Geschwindigkeit und erhebliche Belohnungen ausgerichtet ist. Dies könnte eine bedeutende Gelegenheit für Marktteilnehmer sein, die nach den folgenden trendigen Kryptowährungen Ausschau halten.

Layer Brett: Echter Nutzen statt Meme-Hype und Status

Layer Brett ist nicht nur ein weiterer Meme-Coin; es ist eine Layer-2-Lösung, die auf Ethereum aufbaut. Im Gegensatz zu grundlegenden Layer-1-Chains, die langsam und überlastet sein können, bietet Layer Brett blitzschnelle Transaktionen und drastisch reduzierte Gasgebühren, wobei Aktivitäten Off-Chain für angeblich 0,0001 $ pro Transaktion verarbeitet werden. 

Diese Infrastruktur komprimiert Gebühren und verkürzt Wartezeiten, was direkt die Probleme angeht, mit denen traditionelle Meme-Tokens wie Dogecoin und Pepe bei der Netzwerkskalierbarkeit konfrontiert waren. Der Vorverkauf des Projekts bietet frühen Käufern auch die Chance, für erhebliche Belohnungen zu staken, wobei die Berichterstattung über 680% APY angibt.

Layer Brett ($LBRETT) ist ein Memecoin der nächsten Generation auf Layer 2, der virale Meme-Kultur mit echtem Blockchain-Nutzen kombiniert. Er zielt darauf ab, schnelle, kostengünstige Transaktionen zu liefern und ist gleichzeitig an die Sicherheit von Ethereum gebunden. Dieses dezentrales Ökosystem bietet ein sich entwickelndes Ökosystem, einschließlich Staking, Token-Belohnungen und Pläne für vollständige Layer-2-Funktionalität, was eine neue Option in der DeFi-Landschaft darstellt.

Layer Brett funktioniert als Ethereum Layer-2-Skalierungsprotokoll und verarbeitet Transaktionen Off-Chain, um nahezu sofortige Geschwindigkeiten zu erreichen. Dieses Design reduziert die Gasgebühren im Vergleich zum Mainnet Ethereum erheblich und verbessert die Zugänglichkeit für alltägliche Benutzer. 

Inhaber können $LBRETT über MetaMask oder Trust Wallet sofort über die dApp kaufen und staken, um hohe Renditen und Layer-2-gestützte Belohnungen zu erhalten. Die Plattform beabsichtigt auch, Bridging-Lösungen für nahtlose Cross-Chain-Interoperabilität einzuführen.

lbr

Dogecoin und PEPE verdeutlichen die Risiken des Meme-Coin-Hypes

Dogecoin und PEPE haben sich zu zwei der bekanntesten Meme-Tokens entwickelt, die für ihre starken Communities und ihre virale Anziehungskraft gefeiert werden. Doch beide bleiben an Layer-1-Netzwerke gebunden, die bei starker Netzwerknutzung oft höhere Transaktionskosten und langsamere Geschwindigkeiten aufweisen. Im Gegensatz zu Projekten, die echte Layer-2-Lösungen einführen, verlassen sich Dogecoin und PEPE fast ausschließlich auf Stimmung, um die Nachfrage anzukurbeln. 

Ihre Marktaussichten sind hochspekulativ, getrieben von Trends in sozialen Medien und der allgemeinen Stimmung der Einzelhändler. Während Dogecoin als ursprünglicher Meme-Coin Langlebigkeit besitzt und PEPE gezeigt hat, wie schnell sich Hype verbreiten kann, bietet keiner von beiden einen klaren Weg zu dauerhaftem Nutzen. Ihre zukünftige Preisentwicklung bleibt ungewiss und eng mit der Community-Begeisterung verbunden.

lbr

Layer Brett vs. Meme-Giganten

Layer Brett positioniert sich als nutzungsbasierte Alternative im Meme-Coin-Bereich. Seine Layer-2-Architektur, die niedrige Gasgebühren und schnelle Transaktionen bietet, unterscheidet es von reinen Meme-Projekten. Mit einem festen Angebot von 10 Milliarden $LBRETT-Tokens profitieren frühe Teilnehmer von verbesserten Staking-Raten. 

Ein Gewinnspiel im Wert von 1 Million Dollar ist ebenfalls geplant, um eine breitere Community-Beteiligung zu fördern. Das Projekt betont: "$LBRETT ist kein Anlagevehikel", sondern eine Community-gesteuerte Blockchain, die für Interaktion konzipiert ist.

Layer Brett stellt einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung von Meme-Tokens dar, der über die einfache virale Anziehungskraft hinausgeht, um echten Layer-2-Nutzen zu integrieren. Sein Vorverkauf bietet die Chance, sich an einem Projekt zu beteiligen, das sich auf Geschwindigkeit, niedrige Gebühren und Staking-Belohnungen konzentriert – Funktionen, die bei älteren Meme-Coins wie Dogecoin und Pepe fehlen. Dieser frühe Zugang, gepaart mit hohen APY-Möglichkeiten, stellt ein einzigartiges Angebot dar. 

Nehmen Sie teil, solange der Vorverkauf noch läuft.

Vorverkauf: Layer Brett | Schnelle & belohnende Layer-2-Blockchain

Telegram: Telegram: View @layerbrett

X: (1) Layer Brett (@LayerBrett) / X

Dieser Artikel ist nicht als Finanzberatung gedacht. Nur für Bildungszwecke.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

